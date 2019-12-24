«Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи, это более 3 млрд долларов арбитража плюс ориентировочно 3 млрд долларов за транзит в год в течение 5 лет. Итак, в пятилетней перспективе мы получим около 18 млрд, из них 3 живыми деньгами уже до Нового года», — написал он.
Оржель добавил, что финансовый эффект от газовых договоренностей с РФ составит 18 миллиардов долларов, что перекрывает потенциальные потери Киева при отказе от иска к «Газпрому» в арбитраже на 12 миллиардов долларов.
Россия и Украина ранее подписали протокол по газовому сотрудничеству, согласно которому для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Также компании подпишут соглашение о выплате «Газпромом» в пользу «Нафтогаза» 2,9 млрд долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного решения.
Помимо этого правительство Украины подпишет мировое соглашение с «Газпромом» о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
По мнению политолога Сергея Маркова, тяжелые условия газового соглашения по транзиту все же лучший вариант для России в сложившихся международных обстоятельствах.