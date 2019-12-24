Киев рассчитывает получить от транзита газа из РФ через украинскую ГТС доход в размере 15 млрд долларов за пять лет. Об этом написал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в колонке для издания «Украинская правда» от 24 декабря

Марков: «Критиковать газовые договоренности легко. Особенно с дивана» © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Оржель добавил, что финансовый эффект от газовых договоренностей с РФ составит 18 миллиардов долларов, что перекрывает потенциальные потери Киева при отказе от иска к «Газпрому» в арбитраже на 12 миллиардов долларов.

Россия и Украина ранее подписали протокол по газовому сотрудничеству, согласно которому для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Также компании подпишут соглашение о выплате «Газпромом» в пользу «Нафтогаза» 2,9 млрд долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного решения.

Помимо этого правительство Украины подпишет мировое соглашение с «Газпромом» о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.

По мнению политолога Сергея Маркова, тяжелые условия газового соглашения по транзиту все же лучший вариант для России в сложившихся международных обстоятельствах.