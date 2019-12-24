Ранее Милованов заявлял, что зарабатывает 18 тысяч гривен (48,2 тысячи рублей), и этих денег ему «ни на что не хватает», поэтому он живет на накопления. Также на зарплату жаловался министр юстиции Денис Малюська, который грозился уйти с должности, если ничего не изменится.
«Зарплата неприемлемо маленькая. Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15-20 тысяч гривен (40-53,4 тысячи рублей. — Ред.), понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность», — убежден глава Минэкономики.
Приемлемой же для своего поста он считают оплату труда в размере $5-10 тысяч.
При этом ранее стало известно, что Милованов в ноябре получил около 65 тысяч гривен (174 тысячи рублей), что в три раза больше заявленной.