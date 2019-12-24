Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назвал неприемлемо маленькими зарплаты топ-руководителей в правительстве и заявил, что глава Минэкономики должен получать $5-10 тысяч (310,3-620,5 тысячи рублей) в месяц. Он сказал об этом в интервью LIGA.net 24 декабря

Жаловавшийся на зарплату Милованов получает в три раза больше, чем заявлял журналистам © Facebook, Тимофей Милованов | Перейти в фотобанк Денис Малюська, который грозился уйти с должности, если ничего не изменится.

«Зарплата неприемлемо маленькая. Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15-20 тысяч гривен (40-53,4 тысячи рублей. — Ред.), понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность», — убежден глава Минэкономики.

Приемлемой же для своего поста он считают оплату труда в размере $5-10 тысяч.

При этом ранее стало известно, что Милованов в ноябре получил около 65 тысяч гривен (174 тысячи рублей), что в три раза больше заявленной.