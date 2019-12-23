Россия готова предоставить Нидерландам имеющиеся данные о крушении Boeing, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году в Донбассе, заявил российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов. Об этом пишет РИА Новости в понедельник, 23 декабря

Корнилов: «Через 5 лет Нидерланды запросили помощи у России по МН17» © РИА Новости, Владимир Трефилов Стеф Блок.

«Мы готовы взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента. В марте начнутся судебные слушания по этому поводу, в том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные», — цитирует Чижова агентство.

В записке национальному парламенту, посвященной стратегии дальнейшего развития отношений Нидерландов с Россией, Блок отметил, что правительство «обратилось к РФ с просьбой о сотрудничестве в расследовании», касающемся воздушного пространства над восточной Украиной. Блок пообещал, что главный законодательный орган страны «будет отдельно проинформирован о прогрессе по данному вопросу».

Cамолет Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Самолет следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Большинство погибших — 196 человек — были гражданами Нидерландов.