Ранее о соответствующей просьбе в адрес РФ сообщил министр иностранных дел королевства Стеф Блок.
«Мы готовы взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента. В марте начнутся судебные слушания по этому поводу, в том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные», — цитирует Чижова агентство.
В записке национальному парламенту, посвященной стратегии дальнейшего развития отношений Нидерландов с Россией, Блок отметил, что правительство «обратилось к РФ с просьбой о сотрудничестве в расследовании», касающемся воздушного пространства над восточной Украиной. Блок пообещал, что главный законодательный орган страны «будет отдельно проинформирован о прогрессе по данному вопросу».
Cамолет Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Самолет следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Большинство погибших — 196 человек — были гражданами Нидерландов.