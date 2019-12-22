Зеленский, продолжил политик, таким образом сам выковал то оружие, которое готовы употребить его же противники, которые проиграли на президентских и парламентских выборах.
В частности, указал парламентарий, один из лидеров украинских националистов Андрей Билецкий сегодня активно участвует в акциях протеста против продажи земли и преподносит себя в качестве защитника прав угнетенного народа.
«После того как будет дискредитирована и эта «горбачевская» власть Зеленского, придут крутые ребята, который пообещают добиться победы в Донбассе и не допустить продажи земли. Готовится именно этот сценарий. И это сценарий дальнейшей трагедии Украины и ее развалу как государства», — подчеркнул Затулин.
Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру