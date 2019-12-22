Пытаясь открыть свободный рынок земли, президент Украины Владимир Зеленский не задумывается над тем, что этот вопрос всегда был одним из наиболее острых для страны вопросов, и может стать поводом для очередного Майдана. Об этом рассказал депутат Госдумы Константин Затулин 20 декабря на пресс-конференции в Москве

«Пещера Али-Бабы или ящик Пандоры» - Затулин о том, зачем на самом деле Киеву нужен рынок земли © РИА Новости, Нина Зотина

В частности, указал парламентарий, один из лидеров украинских националистов Андрей Билецкий сегодня активно участвует в акциях протеста против продажи земли и преподносит себя в качестве защитника прав угнетенного народа.

«После того как будет дискредитирована и эта «горбачевская» власть Зеленского, придут крутые ребята, который пообещают добиться победы в Донбассе и не допустить продажи земли. Готовится именно этот сценарий. И это сценарий дальнейшей трагедии Украины и ее развалу как государства», — подчеркнул Затулин.

Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру