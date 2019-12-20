При президентстве Владимира Зеленского в отношении Донбасса продолжается прежний курс Украины «ни войны, ни мира», потому что конфликт не урегулирован и война продолжается. Об этом рассказала экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко 20 декабря на пресс-конференции в Москве

2019-й стал годом пустых ожиданий и инфантильности украинского общества – Елена Бондаренко © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

При этом, по ее словам, на фоне курса «ни войны, ни мира» происходит грабеж страны, а также происходит падение национальной экономики, остановить которое нынешнее руководство страны не сможет.

И если раньше говорилось о колоссальном падении в области машиностроения, то сейчас может рухнуть металлургия, которая фактически представляет собой переработку сырья, добавила Бондаренко.

В сфере внешней политики, заключила экс-депутат, продолжится курс на колонизацию Украины, и новая власть продолжит вымывание всех ресурсов в пользу американского финансиста Джорджа Сороса под лозунги о глобализации.

Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру