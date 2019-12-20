«Эта война, к сожалению, жрет украинских детей, и мы платим нашими детьми, нашей украинской кровью, налог за бездумное поведение политиков и за украинский политический кризис», — категорична политик.
При этом, по ее словам, на фоне курса «ни войны, ни мира» происходит грабеж страны, а также происходит падение национальной экономики, остановить которое нынешнее руководство страны не сможет.
И если раньше говорилось о колоссальном падении в области машиностроения, то сейчас может рухнуть металлургия, которая фактически представляет собой переработку сырья, добавила Бондаренко.
В сфере внешней политики, заключила экс-депутат, продолжится курс на колонизацию Украины, и новая власть продолжит вымывание всех ресурсов в пользу американского финансиста Джорджа Сороса под лозунги о глобализации.
Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру