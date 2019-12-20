«С начала года и по 17 декабря в Украине зарегистрировали 227 тысячи 721 браков, в то же время расторгнуты — 37 тысяч 405», — отметили в ведомстве.
С 2007 года в стране заметно уменьшилось число регистраций брака. В 2007 году заключили 416,4 тысячи браков, а в 2008-м — 322 тысячи. В 2009 году количество браков уменьшилось до 318,2 тысячи. За 2010 зарегистрировали 305,9 тысячи браков.
В 2015 году в органы регистрации актов гражданского состояния обратились 299,1 тыс. пар. В 2016 году количество зарегистрированных браков составляло почти 230 тысяч, в 2017-м — почти 250 тысяч, а в 2018-м — почти 229 тысяч.