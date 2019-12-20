Руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония законны и якобы обусловлены санкциями Евросоюза против гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости

Украина и Эстония будут сотрудничать в сфере территориальной обороны — Загороднюк © Facebook, Андрей Загороднюк | Перейти в фотобанк сказал Рейманд.

Он заявил, что бюро оповестило физлиц, у которых есть с МИА «Россия сегодня» трудовой договор, о действующих ограничениях в отношении Киселева.

Сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — Международным информационным агентством «Россия сегодня». В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

При этом ранее Европейская федерация журналистов призвала Таллин не вводить ненужные ограничения на работу журналистов МИА «Россия сегодня», которое не значится ни в одном санкционном списке, заявив, что толкование санкций ЕС носит в этом случае необоснованный характер.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заверил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

В пресс-службе МИА «Россия сегодня» заявили, что агентство считает действия эстонских властей вопиющим произволом и планирует обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ с требованием дать оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права журналистов на осуществление профессиональной деятельности.