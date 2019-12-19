На большой пресс-конференции 19 декабря Президент РФ Владимир Путин рассказал, что, несмотря на существующие разногласия, и политики, и бизнесмены Соединённого королевства выступают за сотрудничество с Москвой

Корреспондент BBC попросил главу государства прокомментировать развитие российско-британских отношений и спросил, вмешивалась ли Москва во внутренние дела Соединённого королевства. Путин: Скрипаль не правозащитник. Он подонок и предатель Родины © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Мы много раз слышим оценки того, что происходит в России. Это вмешательство? Это было бы неправильно, но Лондон имеет право не соглашаться. Россия оставляет за собой право высказываться о происходящем в других странах, как это делают и другие, и не считает это вмешательством», — ответил Президент РФ Владимир Путин.

При этом он отметил, что Великобритания, которая после победы премьер-министра Бориса Джонсона на парламентских выборах уже наверняка выйдет из состава Европейского союза, заинтересована в более активном решении проблем на международной арене, в том числе совместно с Россией. Кроме того, по словам Путина, за укрепление связей выступают и британские бизнесмены.

Отношения между Москвой и Лондоном осложнились после отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Королевство выслало российских дипломатов, его примеру последовали США и другие европейские страны.