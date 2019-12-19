На большой пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что украинцам просто адаптироваться к российским реалиям

Журналисты спросили главу государства о целесообразности восполнения численности населения страны на фоне демографического спада за счёт привлечения мигрантов из бывших советских республик и есть ли новые меры для русскоговорящих соотечественников.

«Необходимо, чтобы желающие переехать в Россию были из той же культурной среды. Жителям Средней Азии адаптироваться сложнее, но можно открывать там курсы, филиалы наших вузов. Некоторые переселенцы ведут себя так, как дома себя не вели бы, однако надо не запрещать миграцию, а делать всё с умом. Но экономике нужна миграция», — сказал президент РФ Владимир Путин. Скоро украинцы будут получать гражданство РФ в электронном виде — Калиниченко © Facebook, Алексей Калиниченко

По словам российского лидера, к российским реалиям проще адаптироваться людям, которые знают и уважают русскую культуру, владеют русским языком, например, белорусам, украинцам и молдаванам. Он уточнил, что в России проживают 3 млн украинцев, ещё примерно столько же приехали после трагических событий в Донбассе.

«Экономике нужна миграция», — подчеркнул Путин.

В апреле 2019 года начальник ГУ по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщила, что с 2014 года российское гражданство получили около 360 тысяч выходцев с Украины. В августе президент подписал закон об упрощении процедуры предоставления вида на жительство и разрешения на временное проживание отдельным категориям иностранцев, в том числе гражданам Украины.