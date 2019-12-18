«Америка достаточно эгоистично, по-ковбойски начинает решать свои проблемы на мировом уровне, невзирая на интересы европейцев. Им больше не нужна Европа как раньше, мы для них просто рынок сбыта», — констатировал эксперт.
При этом, по его словам, власти США во главе с Дональдом Трампом пытаются не только заставить европейцев покупать их товары, но и дальше продвигать так называемую Pax Americana, чего Франция и Германия точно делать не хотят.
Кроме того, продолжил Рар, американцы пытаются запретить европейцам взаимодействовать с активно развивающимся Китаем, который США сейчас пытается представить в качестве врага для всего Запада.
Наконец, добавил политолог, нужно строить более конструктивные отношения с Россией, чтобы выстраивать политику в рамках концепции единой Европы от «Лиссабона до Владивостока», которая позволила бы решить целый ряд проблем.