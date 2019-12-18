США перестали считать европейцев своими союзниками, относясь к ним лишь как к рынку сбыта для своих товаров, оружия и топлива. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в недавнем интервью Ukrlife.TV

Немецкий эксперт Рар предположил, как преемники Меркель поведут себя по отношению к РФ © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

При этом, по его словам, власти США во главе с Дональдом Трампом пытаются не только заставить европейцев покупать их товары, но и дальше продвигать так называемую Pax Americana, чего Франция и Германия точно делать не хотят.

Кроме того, продолжил Рар, американцы пытаются запретить европейцам взаимодействовать с активно развивающимся Китаем, который США сейчас пытается представить в качестве врага для всего Запада.

Наконец, добавил политолог, нужно строить более конструктивные отношения с Россией, чтобы выстраивать политику в рамках концепции единой Европы от «Лиссабона до Владивостока», которая позволила бы решить целый ряд проблем.