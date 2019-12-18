В Сети появилось видео, на котором неизвестный житель Запорожья со следами побоев на лице извиняется за осквернение памятника воинам так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Ролик был опубликован 17 декабря в Twitter пользователя под ником Evhen_n

Бывший атошник выбросил на помойку мешавший ему памятник «героям АТО» © kv.npu.gov.ua

В конце ролика мужчина становится на колени и говорит, что он «не прав» и повторяет лозунг «Слава Украине» за человеком, снимающим видео.

Что именно молодой человек сделал с памятником, а также когда именно было снято видео — неизвестно.

Пригоди запорізького ватника у Дрогобичі… pic.twitter.com/HVGO8TLpXV — Evhen (@evhen_n) December 17, 2019

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