На видео молодой человек с разбитыми губами извиняется за то, что повредил памятник в городе Дрогобыч Львовской области. Сам герой видео заявляет, что он приехал из Запорожья.
В конце ролика мужчина становится на колени и говорит, что он «не прав» и повторяет лозунг «Слава Украине» за человеком, снимающим видео.
Что именно молодой человек сделал с памятником, а также когда именно было снято видео — неизвестно.
Пригоди запорізького ватника у Дрогобичі… pic.twitter.com/HVGO8TLpXV— Evhen (@evhen_n) December 17, 2019