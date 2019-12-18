Бывший атошник выбросил на помойку мешавший ему памятник «героям АТО»
Бывший атошник выбросил на помойку мешавший ему памятник «героям АТО»
© kv.npu.gov.ua
На видео молодой человек с разбитыми губами извиняется за то, что повредил памятник в городе Дрогобыч Львовской области. Сам герой видео заявляет, что он приехал из Запорожья.

В конце ролика мужчина становится на колени и говорит, что он «не прав» и повторяет лозунг «Слава Украине» за человеком, снимающим видео.

Что именно молодой человек сделал с памятником, а также когда именно было снято видео — неизвестно. 

 