«Вчера был разблокирован доступ к трансбалканскому газовому коридору, соединены ГТС (газотранспортные системы — ред.) Украины и Румынии, заключено межоператорское соглашение… Теперь все поставщики смогут свободно транспортировать газ по новому маршруту — из Южной Европы и Турции — через Болгарию и Румынию — в Украине и дальше в Молдову», — написал он.
По его словам, сохранена и возможность транспортировать газ с Украины в Румынию. Отмечается, что мощность по маршруту Украина — Румыния составит до 18 млн куб. м в сутки, а в обратном направлении — к 16 млн куб. м.
Первые аукционы на бронирование мощностей на точке «Исакча1-Орловка1» пройдут уже в ближайшие дни.