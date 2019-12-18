Украина начнет импортировать природный газ из Румынии через территорию Молдавии с 1 января 2020 года. Об этом 18 декабря сообщил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев на своей странице в Facebook

«Вчера был разблокирован доступ к трансбалканскому газовому коридору, соединены ГТС (газотранспортные системы — ред.) Украины и Румынии, заключено межоператорское соглашение… Теперь все поставщики смогут свободно транспортировать газ по новому маршруту — из Южной Европы и Турции — через Болгарию и Румынию — в Украине и дальше в Молдову», — написал он.

Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

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