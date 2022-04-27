Процветание западных стран напрямую зависит от сохранения прежней системы мировой торговли и финансов. Поэтому давление Запада на Китай и Россию будет только усиливаться, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования политических трансформаций Тамбовского государственного университета Дмитрий Жуков

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Дмитрий Сергеевич, каковы перспективы сохранения диалога России с «недружественными странами» в среднесрочной перспективе?

— Необходимо иметь в виду, что список этих «недружественных стран» является весьма неоднородным. На данный момент в него включены: во-первых, системные противники России — англо-саксонские лидеры Западного мира, во-вторых, влиятельные европейские страны, которые готовы к выстраиванию более равноправных отношений с Россией и, в-третьих, зависимые страны с периферии западного мира, которые присоединились к санкциям под давлением, но могли бы широко сотрудничать с Россией. Эксперт рассказал, какие санкции могут ввести против Китая © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Таким образом, есть очевидная заинтересованность многих формально «недружественных» стран в широком диалоге с нами. Очевидно, и политика России в отношении стран из «списка недружественных» будет дифференцированной: то есть будет исходить из разного рода частных комбинаций интересов и возможностей. Поэтому перспективы сохранения диалога со многими «недружественными странами» весьма велики, за исключением, очевидно, таких стран как США и Великобритания.

Военно-политическое столкновение России и Запада на Украине является лишь одним — хотя и ключевым — эпизодом переформатирования сложившейся глобальной экономической системы. В этой системе Россия поставляет невосполнимые ресурсы, но в обмен не получает товары, услуги и технологии, необходимые для развития национальной промышленности — высокоточные станки и пр. Вместо этого, нам предлагают довольствоваться накоплением необеспеченной валютной массы и поставками товаров широкого потребления.

Подобного рода неравноправие — в разных специфических формах — возникло задолго до нынешнего санкционного обострения и охватывает, конечно, не только Россию, но и все иные страны «второго эшелона», включая Китай. Для этих стран сложившаяся система является бесперспективной в экзистенциальном смысле слова, и они утрачивают стимулы для участия в ней.

Поскольку процветание и, в некоторых случаях, даже жизнеспособность западных стран напрямую зависит от сохранения прежней системы мировой торговли и финансов, то, соответственно, экономическое, политическое и военное давление на «лидеров оппозиции», в первую очередь, Китай и Россию — будет только усиливаться. С этой точки зрения, Украина для Запада является не просто сугубо военным плацдармом для потенциального вторжения и, соответственно, военно-политического шантажа России. Украина является рычагом для того, чтобы остановить внутреннее переформатирование России, необходимое для достижения целей национального развития, включая равноправное участие в мировой экономике.

Ухудшение отношений России с Западом, поэтому, является процессом, который, в сущности, не зависит от того, будет ли украинская проблема стоять на повестке дня или нет. В таких условиях наиболее реалистичным, полезным, продуктивным и вызывающим заинтересованность всех сторон направлением сотрудничества России и Запада является формирование «правил холодной войны». Это принципы и механизмы, которые позволяли бы сторонам сознательно регулировать уровень военного противостояния, не допуская бесконтрольных эскалаций. Запад продолжает зарабатывать на «адской карусели» на Украине - Захарова © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Такие правила должны, помимо прочего, включать в себя механизмы контроля инцидентов, начиная от мелких (как, например, трансграничные перестрелки) и заканчивая масштабными (такими как военное противостояние на территории третьих стран).

- При каких условиях Запад может ослабить поддержку киевского режима?

— Существенное ослабление поддержки Западом украинского режима возможно в четырех гипотетических сценариях.

Первый сценарий. Украина может потерять роль ценного актива для Запада (в частности, роль плацдарма против России). В нынешних условиях этот вариант возможен в случае хаотизации Украины или установления прямого российского контроля над юго-восточными областями, а также прямого или косвенного контроля — над центральными областями Украины.

Второй сценарий. Издержки для Запада от удержания Украины в качестве плацдарма могут превысить выгоды. Сам по себе этот вариант маловероятен, поскольку основные издержки от санкций несет Европа, а бенефициаром являются США, в незначительной мере затронутые непосредственным обратным эффектом санкций. Вариацией этого сценария является утрата Западом общей позиции по Украине, в связи с недовольством Европы тем фактом, что она вынуждена нести основные убытки. Однако пока мы не наблюдаем в открытых источниках явных свидетельств скорого распада западного единства.

Третий сценарий. Некоторые экстраординарные события могут отвлечь США от конфликта вокруг Украины, то есть поставить на паузу способность США проецировать силу в этом регионе. Такими событиями могут стать, например, коллапс долларовой финансовой системы, военная операция по воссоединению Тайваня с Китаем, острое гражданское противостояние внутри США и т.п. Хотя все эти и некоторые другие подобные события являются вполне вероятными и даже непременными в некотором будущем, мы не располагаем точными данными, позволяющими утверждать, что какое-либо из этих событий произойдет в ближайшие месяцы.

Если рассматривать все три эти варианта изолированно («в чистом виде»), то из них реалистичным представляется первый; и в то же время он является наиболее трудным для России. Россия в этом случае должна будет чисто военными методами переломить ситуацию в свою пользу, испытывая при этом противодействие (экономическое, информационное и косвенное военное) со стороны относительно консолидированного Запада. В МИД РФ объяснили, когда завершится спецоперация на Украине © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Однако, условия, необходимые для реализации каждого из трех вышеупомянутых сценариев, могут проявляться не изолированно, а в комплексе, хотя и в существенно ослабленном виде. Для реализации такого (четвертого — Ред.) смешанного варианта потребуется, конечно, более длительное время, зато он представляется более реалистичным.

Так, к осени 2022 года под контроль России могут перейти некоторые юго-восточные области (Донбасс, Николаев, Одесса, Запорожье); способность Украины сопротивляться значительно ослабнет вследствие системного кризиса из-за неурожая, дефицита топлива и развала логистики; недовольство Европы американской политикой возрастет на фоне пустых газохранилищ и высоких цен на энергоносители в преддверии зимы; элиты США войдут в новую итерацию противостояния после ноябрьских выборов в конгресс.

Все эти и иные подобные события, не катастрофичные для Запада по отдельности, могут привести в совокупности к изменению позиции и ослаблению интереса Запада к украинскому активу.

Теоретически, возможен вариант, в котором Украина как социо-политический организм может скоротечно разрушиться, «сложиться как карточный домик» в результате нелинейных эффектов, если она приблизилась к фундаментальному пределу прочности. Такого рода эффекты известны из истории и, как правило, неожиданны для внешнего наблюдателя.

Однако, конечно, для прогнозирования таких скоротечных эффектов требуется углубленный анализ предвестников, в том числе математическими методами. Поскольку нам не известны подобные исследования в литературе, этот вариант следует рассматривать как сугубо умозрительный.