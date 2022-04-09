Обвинения СБУ в адрес Дмитрия Марунича полностью сфабрикованы, скорее всего, с экспертом за профессиональную критику сводят счёты Минэнерго Украины и «Нафтогаз», считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

Об этом он рассказал в комментарии Украина.ру

8 апреля Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве эксперта по энергетическим вопросам. В СБУ указывают, что он сотрудничал с российским информагентством «Россия сегодня». По данным издания Strana.ua, речь идёт о сопредседателе Фонда энергетических стратегий Дмитрии Маруниче.

Комментарий Игоря Юшкова: «Подлый гражданин». Марунич объяснил кадровые перестановки в "Нафтогазе" © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

— Явно, что на Украине хватает экспертов, кто не согласен с мейнстримной точкой зрения, а Марунич известен был тем, что он критиковал не столько политическое руководство страны, сколько энергетическую политику, которая проводится на Украине в последние годы. Он активно критиковал руководство Нафтогаза, и в этом плане Минэнерго под шумок, под военную тематику, решило свести счёты с подобными критиками.

Обвинения в его связи с Россией, мне кажется, абсурдны. Сейчас можно расправиться с теми, кто тебе не нравится, «давайте мы скажем, что он агент России и быстро посадим, чтобы он нас не критиковал». Потому что абсурдные вещи в энергетике и Нафтогаз и Минэнерго делали очень часто. Будучи экспертом в энергетике, он их критиковал. Это всё есть в эфирах украинского телевидения. Насколько я знаю, он не выступал в России, в Россию не приезжал, как многие украинские эксперты по политической тематике.

В российском телевизоре, условно говоря, не «сидел». Он там, на Украине, на украинском телевидении, выступал, писал в украинской прессе, комментарии давал украинским медиа. Всё это известно. Если они считают, что он был неправ, могли бы вступить в дискуссию. А обвинять его в том, что он какой-то агент Кремля — с чего бы? Он занимал какую-то должность, или знал что-то, чего все остальные украинцы не знают? Нет. Судя по его статьям и заявлениям, он никогда не ссылался на скрытые источники, всегда приводил статистику самих Нафтогаза и Минэнерго, открытые данные. Понятно, что сейчас там всех зачищают — это ведь не первый случай. Марунич: маразматики из США навредили Украине © РИА Новости, Нина Зотина

Михаила Погребинского тоже схватили, политолога, который всегда давал взвешенный анализ и не скатывался в истерию, обвинений, переходов на личности себе не позволял, эмоционально всегда был нейтрален. Слава богу, в итоге он уехал и сейчас в безопасности. Все, кто не «топил» за нынешнее украинское руководство — все находятся в зоне риска.

Им, конечно же, лучше уехать. Кстати то, что Марунич не уехал, ещё раз подчёркивает, что он обычный украинский эксперт. Если бы он с кем-то был связан, он бы уехал. Он же остался на Украине, поэтому странно подозревать его в каких-то зарубежных связях.