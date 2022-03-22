Многие украинцы воспринимали конфликт в Донбассе как нечто далёкое, их не касающееся, но 24 февраля оказалось, что все совсем не так, и именно с их молчаливого согласия к власти в стране пришли националисты, считает экс-депутат Одесского областного совета Алексей Албу, который 2 мая 2014 года находился в Доме профсоюзов во время пожара

Об этом и многом другом он рассказал в интервью Telegram-каналу Украина.ру.

- Алексей, мы все понимаем, чего надо достичь в ходе спецоперации РФ. Мало кто понимает, как достичь денацификации и демилитаризации Украины. Каково ваше мнение?

Алексей Албу: кто он © Facebook, Alexey Albu

Стоит напомнить, как трансформировалась сама идея украинского национализма за эти годы: от идей почитания гетмана Богдана Хмельницкого и предводителя крестьянского освободительного движения Устима Кармелюка, которые не страдали русофобией, до продвижения идей Мельника, Коновальца и Бандеры. Этот путь занял около 25 лет, то есть одно поколение, которое в конечном итоге выросло пропитанным ультраправыми идеями.

Для того чтобы общество поняло, что эти идеи ошибочны, ему нужно показать альтернативу. Причём не только альтернативу информационную, но, что наиболее важно, альтернативу политическую.

Объясню на простом примере: молодой человек, делая первые самостоятельные шаги в жизни, интуитивно ищет успешные примеры среди своих знакомых. Тех, с кого стоит брать пример, кому стоит подражать, для того чтобы самому добиться жизненных успехов. На Украине с момента её независимости сложилась такая обстановка, что если человек придерживался пророссийских или левых взглядов, жизненные дороги перед ним были закрыты. На каком-то этапе его взгляды становились преградой для достижения поставленных целей и реализации собственных амбиций.

Сейчас же, после окончания СВО (специальной военной операции РФ), у украинского общества появляется новый шанс, открываются огромные возможности для построения новой жизни. Будет сформирована новая элита, и ситуация станет совершенно противоположной: те, кто придерживается ультраправых политических взглядов, будут подвергнуты остракизму.

Таким образом, с использованием разных методов информационной, политической и воспитательной работы цель по денацификации украинского общества будет достигнута. На мой взгляд, первые существенные успехи и перелом общественного сознания мы наблюдаем уже сейчас на территориях, освобождённых от хунты.

Они выражаются в том, что люди начали осознавать, что бандеровская пропаганда отличается от реальности и что русские не ведут себя так, как о них рассказывали в украинских СМИ. Люди видят железную дисциплину, вежливое, но при этом твёрдое общение, помощь в решении жизненно важных проблем. Эта тенденция будет усиливаться, и люди осознают, что пришли не враги, что пришли освободители.

- Вы с нацизмом столкнулись лицом к лицу 2 мая в Доме профсоюзов. Многие одесситы говорят, что после этого события город потерял статус самого веселого и шутливого, более того, например, экс-депутат Одесского городского совета Василий Полищук недавно сказал, что он боится самосуда над виновными в трагедии. А нацизм вообще лечится? Как в Одессе и в целом на Украине возможно нацистов «вылечить»?

— Да, это правда. Раны, которые нанесли нам националисты, ещё не зажили. Город погрузился в затяжную депрессию, усугублённую тем, что огромное количество одесситов оказались за чертой бедности после «гениальных» экономических реформ новой власти и тотальной коррупции.

Ужгородские диверсанты, миллионы Суркиса, гуманитарные коридоры, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 13:00 22 марта © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Мы обязательно «вылечим» Одессу. Как поёт известный одесский бард Игорь Сивак, «по трезвучию, по строчке и по пяди, нам назначено собрать его по новой. Обожженный, обворованный, распятый город детства, и не выберешь иного!»

Мы отстроим наш город. Раны, нанесённые бандеровцами, обязательно заживут, и Одесса опять станет дышать полной грудью, шутить и смеяться.

- Поговорим про фейки. С какими сталкивались лично вы и как с этим можно бороться? Нужно ли вообще? Как вы оцениваете блокирование Meta* и последующее изменение позиции этой компании?

— Формирование общественного сознания — неотъемлемая часть той работы, которой я занимаюсь на протяжении всей своей жизни. Поэтому я имею полное представление о том, какие существуют механизмы для появления у конкретного человека или группы лиц нужного мнения.

Фейки, безусловно, это важный инструмент, который очень успешно используют наши враги. С фейками мы сталкиваемся практически каждый день в разных направлениях информационной работы. Приводить примеры можно сотнями, однако, на мой взгляд, важнее остановиться на второй части вашего вопроса, а именно — на каналах получения информации.

Естественно, работа всех площадок, находящихся в собственности Meta*, должна быть строго регламентирована. Я сторонник честной игры: если у нас нет возможности доносить свою позицию на этих площадках, то это несправедливо и такие площадки должны быть закрыты.

Чичерина сняла украинский флаг над мэрией Энергодара © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

- Кстати, немало оказалось людей, которые «не заметили» 8 лет издевательств над Донбассом со стороны Киева, зато сейчас возмущаются демилитаризацией Украины. Как человек, живущий теперь в Донбассе как вам подобные заключения?

— Конформисты всегда были, есть и будут. Проблема в том, что многие киевляне, днепропетровцы, да и одесситы тоже, воспринимали конфликт как нечто далёкое, их не касающееся. Ну, подумаешь, в каком-то Йемене хуситы выпустили ракету. Да, жалко пострадавших, но это же далеко и не по нам.

Но 24 февраля оказалось, что ракеты «из далёкого Йемена» начали падать прямо в их огороды в Ирпене и Черноморском. Конечно, многие люди восприняли это как личную обиду, мол, «как же так? Мы лично ведь не бомбили Донбасс, а тут в нашу сторону полетело! За что?»

Это говорит о том, что в головах у людей до сих пор не возникло причинно-следственных связей. Они не понимают, что в их сторону полетело только потому, что 8 лет назад они предпочли промолчать и это молчание дало возможность прийти к власти украинским националистам.

Я вижу, что русские войска чётко придерживаются принципа минимизации потерь среди мирного населения. Это должны уяснить все люди, кричащие «а нас за что?», и просто ждать окончания СВО. Чем быстрее закончится спецоперация, тем быстрее они смогут вернуться к нормальной мирной жизни.

- Вы говорили, что, уничтожив украинский нацизм, можно будет построить новую страну. Какую именно?

— Я искренне хочу чтобы была восстановлена историческая справедливость и Одесса вернулась в состав государства, основавшего этот прекрасный город. Однако я понимаю, что мои желания могут отличаться от политической реальности. Поэтому пока рано говорить о том, в какой именно стране мы будем жить.

Вполне возможно, что Украина превратится в федерацию и войдет в состав нового Союза с братскими Белоруссией и Россией.

Мне важно, чтобы в новой стране были соблюдены основные права человека и удовлетворены базовые потребности в жилье, еде, одежде, образовании, медицинском обслуживании. Чтобы работали социальные лифты и соблюдался принцип социального равенства и верховенства закона.

Всё это можно реализовать после долгой и упорной работы по восстановлению экономики, разрушавшейся более 30 лет либералами и националистами. У нас есть полное понимание, как этого добиться, однако это уже тема для новой обширной беседы.

*Компания Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России