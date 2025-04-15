Нанести русским хоть какое-то военное "поражение" — высшая степень военной "доблести" Запада — Живов
Фото: Фото: соцсеть Х @ZelenskyyUa
Запрограммировать украинский беспилотник, чтобы он долетел до Мордовии, можно только благодаря спутниковой разведке НАТО, которая вычисляет расположение и радиус действия российских эшелонов ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов
Ранее экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о созданном совместно с западными партнерами штабе в Висбадене, где планировались поставки вооружения для Киева и операции ВСУ. По словам Залужного, это стало "секретным оружием" Украины, а воплотить эту идею помогла Великобритания.
Для американцев война с русскими – это "квинтэссенция их жизни", считает эксперт. Потому что "русской угрозой" их пугали с 1948 года. Нанести русским хоть какое-то военное поражение своими или чужими руками – это высшая степень их военной "доблести", добавил обозреватель.
Данные спутниковой разведки, планирование ударов по территории РФ – все напрямую осуществляется западными военными структурами, указал он.
По его словам, запрограммировать беспилотник, чтобы он долетел до Мордовии, можно только благодаря спутниковой разведке НАТО, которая вычисляет расположение и радиус действия российских эшелонов ПВО.
Полный текст материала "Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область" на сайте Украина.ру.
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