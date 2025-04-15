https://ukraina.ru/20250415/nanesti-russkim-khot-kakoe-to-voennoe-porazhenie--vysshaya-stepen-voennoy-doblesti-zapada--zhivov-1062528592.html

Нанести русским хоть какое-то военное "поражение" — высшая степень военной "доблести" Запада — Живов

Нанести русским хоть какое-то военное "поражение" — высшая степень военной "доблести" Запада — Живов - 15.04.2025 Украина.ру

Нанести русским хоть какое-то военное "поражение" — высшая степень военной "доблести" Запада — Живов

Запрограммировать украинский беспилотник, чтобы он долетел до Мордовии, можно только благодаря спутниковой разведке НАТО, которая вычисляет расположение и радиус действия российских эшелонов ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов

2025-04-15T19:30

2025-04-15T19:30

2025-04-15T19:30

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Ранее экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о созданном совместно с западными партнерами штабе в Висбадене, где планировались поставки вооружения для Киева и операции ВСУ. По словам Залужного, это стало "секретным оружием" Украины, а воплотить эту идею помогла Великобритания.Для американцев война с русскими – это "квинтэссенция их жизни", считает эксперт. Потому что "русской угрозой" их пугали с 1948 года. Нанести русским хоть какое-то военное поражение своими или чужими руками – это высшая степень их военной "доблести", добавил обозреватель.Данные спутниковой разведки, планирование ударов по территории РФ – все напрямую осуществляется западными военными структурами, указал он."Приведу самый простой пример. Как украинские "жужелицы" до Мордовии долетают? Как можно, не имея детальных данных военно-космической разведки НАТО, обойти все эшелоны российской ПВО?" — подчеркнул Живов.По его словам, запрограммировать беспилотник, чтобы он долетел до Мордовии, можно только благодаря спутниковой разведке НАТО, которая вычисляет расположение и радиус действия российских эшелонов ПВО.Живов указал, что львиная доля военного планирования Украины осуществляется на основе совместного британо-американо-французского командования на базе "Рамштайн". И о том, что сообщил Залужный, уже давно было известно, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область" на сайте Украина.ру.О том, что обозначают разговоры Европы о вводе своих войск в Украину – в материале Анны Черкасовой "Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250415/1062512128.html

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новости, украина, великобритания, европа, алексей живов, нато, валерий залужный, запад, пво, бпла, беспилотники, разведка, сво, война, спецоперация