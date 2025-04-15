Нанести русским хоть какое-то военное "поражение" — высшая степень военной "доблести" Запада — Живов - 15.04.2025 Украина.ру
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Нанести русским хоть какое-то военное "поражение" — высшая степень военной "доблести" Запада — Живов
Нанести русским хоть какое-то военное "поражение" — высшая степень военной "доблести" Запада — Живов - 15.04.2025 Украина.ру
Нанести русским хоть какое-то военное "поражение" — высшая степень военной "доблести" Запада — Живов
Запрограммировать украинский беспилотник, чтобы он долетел до Мордовии, можно только благодаря спутниковой разведке НАТО, которая вычисляет расположение и радиус действия российских эшелонов ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов
2025-04-15T19:30
2025-04-15T19:30
новости
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Ранее экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о созданном совместно с западными партнерами штабе в Висбадене, где планировались поставки вооружения для Киева и операции ВСУ. По словам Залужного, это стало "секретным оружием" Украины, а воплотить эту идею помогла Великобритания.Для американцев война с русскими – это "квинтэссенция их жизни", считает эксперт. Потому что "русской угрозой" их пугали с 1948 года. Нанести русским хоть какое-то военное поражение своими или чужими руками – это высшая степень их военной "доблести", добавил обозреватель.Данные спутниковой разведки, планирование ударов по территории РФ – все напрямую осуществляется западными военными структурами, указал он."Приведу самый простой пример. Как украинские "жужелицы" до Мордовии долетают? Как можно, не имея детальных данных военно-космической разведки НАТО, обойти все эшелоны российской ПВО?" — подчеркнул Живов.По его словам, запрограммировать беспилотник, чтобы он долетел до Мордовии, можно только благодаря спутниковой разведке НАТО, которая вычисляет расположение и радиус действия российских эшелонов ПВО.Живов указал, что львиная доля военного планирования Украины осуществляется на основе совместного британо-американо-французского командования на базе "Рамштайн". И о том, что сообщил Залужный, уже давно было известно, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область" на сайте Украина.ру.О том, что обозначают разговоры Европы о вводе своих войск в Украину – в материале Анны Черкасовой "Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, великобритания, европа, алексей живов, нато, валерий залужный, запад, пво, бпла, беспилотники, разведка, сво, война, спецоперация
Новости, Украина, Великобритания, Европа, Алексей Живов, НАТО, Валерий Залужный, Запад, ПВО, БПЛА, беспилотники, разведка, СВО, война, Спецоперация

Нанести русским хоть какое-то военное "поражение" — высшая степень военной "доблести" Запада — Живов

19:30 15.04.2025
 
Фото: Фото: соцсеть Х @ZelenskyyUa
Фото: Фото: соцсеть Х @ZelenskyyUa
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Запрограммировать украинский беспилотник, чтобы он долетел до Мордовии, можно только благодаря спутниковой разведке НАТО, которая вычисляет расположение и радиус действия российских эшелонов ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Алексей Живов
Ранее экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о созданном совместно с западными партнерами штабе в Висбадене, где планировались поставки вооружения для Киева и операции ВСУ. По словам Залужного, это стало "секретным оружием" Украины, а воплотить эту идею помогла Великобритания.
Для американцев война с русскими – это "квинтэссенция их жизни", считает эксперт. Потому что "русской угрозой" их пугали с 1948 года. Нанести русским хоть какое-то военное поражение своими или чужими руками – это высшая степень их военной "доблести", добавил обозреватель.
Данные спутниковой разведки, планирование ударов по территории РФ – все напрямую осуществляется западными военными структурами, указал он.
"Приведу самый простой пример. Как украинские "жужелицы" до Мордовии долетают? Как можно, не имея детальных данных военно-космической разведки НАТО, обойти все эшелоны российской ПВО?" — подчеркнул Живов.
По его словам, запрограммировать беспилотник, чтобы он долетел до Мордовии, можно только благодаря спутниковой разведке НАТО, которая вычисляет расположение и радиус действия российских эшелонов ПВО.
Живов указал, что львиная доля военного планирования Украины осуществляется на основе совместного британо-американо-французского командования на базе "Рамштайн". И о том, что сообщил Залужный, уже давно было известно, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Живов: ВСУ сделают все, чтобы русские морпехи и спецназ дальше вязли в боях за Сумскую область" на сайте Украина.ру.
О том, что обозначают разговоры Европы о вводе своих войск в Украину – в материале Анны Черкасовой "Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет" на сайте Украина.ру.
Александр Перенджиев интервью
Вчера, 07:00
Александр Перенджиев: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с РоссиейНам всем надо привыкать жить в новом мире. А главное – внимательно отслеживать все заявления и действия Трампа. Да, они кажутся нам нелогичными, но логика в них определенно есть, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
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