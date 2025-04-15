https://ukraina.ru/20250415/vsu-podveli-pod-monastyr-polsha-obvinyaet-vengriyu-i-ischet-poslevoennyy-gesheft-itogi-15-aprelya-1062535356.html

ВСУ подвели под монастырь, Польша обвиняет Венгрию и ищет послевоенный гешефт. Итоги 15 апреля

ВСУ подвели под монастырь, Польша обвиняет Венгрию и ищет послевоенный гешефт. Итоги 15 апреля - 15.04.2025 Украина.ру

ВСУ подвели под монастырь, Польша обвиняет Венгрию и ищет послевоенный гешефт. Итоги 15 апреля

Украинские десантники захватили мужской монастырь в Курской области и попали в окружение. Польша мечтает о прибылях от восстановления Украины и недовольна особым мнением Венгрии по украинскому вопросу. ВСУ несут большие потери в зонах СВО и КТО, восполнять их предложено ограничено годными и иностранцами.

2025-04-15T18:38

2025-04-15T18:38

2025-04-15T18:38

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александр перенджиев

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Украинская армия утрачивает последние опорные пункты в Курской области, неся тяжёлые потери в живой силе и технике. На территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Суджанского района Курской области забаррикадировались военнослужащие элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Оттуда они пытаются пробиться в соседнюю Сумскую область, откуда пришли и откуда с августа получали подкрепление.Армия России перекрыла пути отхода окружённым в монастыре. Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" сообщал о штурме попавших в очередной "котёл". По неофициальной информации, среди горнальских сидельцев немало иностранных наёмников и тех, кто отметился военными преступлениями, зверствами в отношении мирного населения Курской области."ВСУ испытывают большие проблемы в рядах пехоты, оставшейся на переднем крае в Горнале. Благодаря активным действием нашей группировки (группировки "Север" – ред.) отрезаны все пути подвоза и отхода для их сил, поэтому оставшаяся часть пехоты осталась фактически заблокирована", - сообщил РИА Новости источник в российской группировке войск "Север".По данным Минобороны России, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 74 450 военнослужащих, 407 танков, 333 боевые машины пехоты, 304 бронетранспортера, 2 270 боевых бронированных машин, 2 717 автомобилей, 612 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня.Среди потерь ВСУ на этом направлении также учтены 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 10 транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 10 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники.В сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 15 апреля отмечены успехи российских военнослужащих. Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.Ударами авиации, БПЛА и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Великая Рыбица, Запселье, Кияница, Марьино, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки и Яблоновка в Сумской области."За сутки потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, а также два артиллерийских орудия и миномет", - сказано в сводке о ситуации на Курском направлении.С августа в Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Местные власти и волонтёры помогают местному населению, пострадавшему от агрессии киевского режима.Пострадавшим от ночной атаки украинских БПЛА на Курск оказывается медицинская и иная помощь, а также будут предложены денежные выплаты. Об этом 15 апреля сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."По предварительной информации, наряду с МКД, различные повреждения получили 37 частных домовладений на территории Курска, 5 из них сгорели. Все владельцы домов, не подлежащих восстановлению, получат сертификаты. Остальные жилища будем ремонтировать", - сообщил Хинштейн.По его словам, первоначально в ПВР было размещено чуть более 200 человек и сейчас осталось меньше половины. Во всех школах оперативно были развернуты пункты помощи, организована работа медиков, полиции и других служб."Поражён мужеством людей, их сплоченностью: они все, как одна большая семья, друг друга поддерживают", - заявил руководитель Курской области.Он также рассказал о принятых решениях о денежных компенсациях пострадавшим и заверил, что восстановительные работы будут осуществляться за счёт бюджета. При этом будут ремонтироваться общедомовые помещения и квартиры, на это отведено до шести месяцев. На время отселения людей, начиная с 1 апреля, вводится мораторий за уплату всех жилищно-коммунальных услуг до возвращения жильцов.Потери ВСУ в зоне СВО за минувшие сутки тоже были значительными. Согласно сводке Минобороны РФ, за минувшие сутки подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в Сумской области. При этом потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, не считая техники. Были уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств.Подразделения российской войсковой группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям ВСУ и Нацгвардии Украины в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Противник потерял при этом более 250 военнослужащих, множество западной военной техники и три склада боеприпасов.Свыше 285 военнослужащих потеряли ВСУ и Нацгвардия в боях с российской "Южной" группировкой войск в ДНР, более 335 военнослужащих – в боях с российской группировкой войск "Центр", до 155 военнослужащих - в боях с российской группировкой войск "Восток", до 100 военнослужащих - в боях с российской группировкой войск "Днепр" в Запорожской и Херсонской областях.Потери украинской армии в технике не без проблем, но восполняет Евросоюз с покинувшей его Британией. Продолжаются военные поставки США.Главная проблема ВСУ – острый дефицит личного состава. Сейчас уже не идёт речь о квалифицированных и опытных военнослужащих. Владимир Зеленский и его окружение, вывезшее своих сыновей на Запад, пытаются соблазнить 18-летних щедрыми выплатами из взятых в долг денег. Евросоюз охотно кредитует Киев деньгами, украденными у России - доходами от "замороженных" активов.Генштаб ВСУ пытается восполнить недобор личного состава ВСУ лучшими из худших. Он распорядился сократить сроки военной подготовки с 45 суток до месяца, преподнося это как благодеяние для ранее признанных ВВК ограниченно годными к воинской службе.Начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов тем временем встретился со слушателями курса подготовки руководящего состава армейских корпусов. Он рассказал о реорганизации системы управления ВСУ в условиях СВО, подчеркнув, что армейский корпус теперь рассматривается как основная составляющая для проведения операций."В настоящее время планово продолжается процесс укомплектования армейских корпусов военнослужащими с реальным боевым опытом. Организационно-штатную структуру усиливаем опытными боевыми командирами", - заявил Гнатов.Дефицит солдат и офицеров вынудил правительство Украины создать более широкие условия для привлечения иностранных наёмников в ряды ВСУ. Кабмин разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять на Украину желающих служить в ВСУ иностранцев и лиц без гражданства. Об этом заявил представитель украинского правительства в парламенте (Верховной раде) Тарас Мельничук.По его словам, такие разрешения будут действовать на протяжении действия режима военного положения и еще 90 дней после его отмены. С учётом перманентного продления такого положения сроки вербовщикам предоставлены комфортные.Украинские СМИ сообщили 15 апреля, что Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. По этим документам они должны быть продлены с 9 мая 2025 года на 90 дней.Польша тем временем уже делит шкуру неубитого медведя, нацеливаясь на прибыли от контрактов восстановления Украины. Соседняя страна и ранее не была обделена заработками на военных поставках для ВСУ."Мы и весь мир при возможности будем помогать в восстановлении Украины. Но мы уже не будем помогать наивным образом. Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывали на восстановлении Украины <…> Мы будем солидарны, и мы будем на это м зарабатывать, и мы будем жестко отстаивать польские интересы и интересы польских фирм", — сказал на Форуме новых технологий в Варшаве глава польского правительства Дональд Туск.При этом Варшава недовольна неуступчивостью Будапешта по решению ряда вопросов, связанных с поддержкой нынешнего руководства Украины. Венгрия в свою очередь не желает мириться с дискриминацией венгерского меньшинства на Украине и венгерского бизнеса в международной торговле. Будапешт выступает против блокировки поставок российских энергоносителей Киевом и Брюсселем и не желает проблем для аграрной и других сфер бизнеса в связи с форсированием приёма Украины в ЕС, на чём настаивает Польша и ряд других стран Евросоюза.Очередные обиды Варшавы на Будапешт по этим поводам высказал по итогам переговоров министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге глава МИД Польши Радослав Сикорский. По его словам, Венгрия "не имеет той моральной ясности, которая есть у нас" - то есть у политиков Польши и других европейских элит, извлекающих сверхприбыли из ими же спровоцированных конфликтов.Актуальное интервью на эту тему: Александр Перенджиев: Трамп поэтапно сделает так, чтобы к декабрю Украина осталась один на один с Россией

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