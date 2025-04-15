https://ukraina.ru/20250415/zelenskiy-prinyal-krasnorechivoe-kadrovoe-reshenie-posle-udara-po-sumam-1062533017.html

Зеленский признал ответственность украинских военных за произошедшее в Сумах

Зеленский признал ответственность украинских военных за произошедшее в Сумах - 15.04.2025 Украина.ру

Зеленский признал ответственность украинских военных за произошедшее в Сумах

Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха, чем фактически подтвердил ответственность властей за гибель жителей Сум в ходе ракетного удара 13 апреля и переложил всю вину за произошедшее на местное руководство

2025-04-15T17:07

2025-04-15T17:07

2025-04-15T17:30

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владимир зеленский

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игорь мосийчук

вооруженные силы украины

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Удар в СумахУтром в воскресенье, 13 апреля, в центре Сум раздались взрывы.Как сообщило на следующий день Министерство обороны РФ, удар был нанесен двумя ракетами "Искандер-М". Его целью было место совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" ВСУ."Там была очередная сходка украинских военачальников со своими западными коллегами. Военнослужащие стран НАТО находятся там. Все это знают", - прокомментировал в ответ на соответствующий вопрос глава МИД РФ Сергей Лавров.Согласно СМИ, попадание было зафиксировано по Конгресс-центру Сумского государственного университета. Как сообщили вскоре после этого в украинских телеграм-каналах, в тот день в этом здании проходила церемония награждения бойцов 117-й бригады территориальной обороны (ТРО), приуроченная к седьмой годовщине ее создания.Такую информацию, в частности, распространил экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*. Более того, сообщил он, Артюх и депутат от Сумской области, член фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко "пиарили" церемонию награждения и "собрали туда, кроме воинов, гражданских и детей".Этим можно объяснить высокое число жертв среди гражданских: по официальным украинским данным, это 34 человека, среди которых двое детей. Примечательно, что Киев не сообщает о том, сколько военнослужащих погибло в Сумах в тот день. Тем не менее, такая информация все равно засвечивается.Так, Бердичевская райадминистрация сообщила, что в результате удара в Сумах погиб бывший заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады и командир воинской части А1476 полковник Юрий Юла, однако позднее это сообщение было удалено.Во вторник, 15 апреля, в Прилуках Черниговской области должны состояться похороны военнослужащего ВСУ Владимира Жеребцова. Такой анонс, во всяком случае, висел на странице Талалаевской поселковой территориальной общины в соцсетях. Там указывалось, что он погиб 13 апреля в Сумах в результате российского удара.Увольнение АртюхаРоль Артюха во всех этих событиях первое время оставалась не до конца понятной. Главным застрельщиком информационной кампании против главы региона стал мэр Конотопа, член националистической партии "Свобода" Артем Семенихин, что можно было списать на местные клановые разборки.В начале он выложил обращение в соцсетях, в котором призвал Артюха принести извинения за произошедшее, пообещав в противном случае раскрыть всю правду об этом событии. К вечеру градоначальник продолжил свои разоблачения и заявил, что именно глава областной администрации несет ответственность за гибель людей, так как именно он проводил мероприятие в Конгресс-центре.После все этого с кратким комментарием в СМИ наконец выступил сам Артюх. Он ограничился лишь тем, что заявил, что не являлся организатором награждения 117-й бригады, а был лишь в числе приглашенных.Теперь же, спустя двое суток после удара, последовала реакция и центральной власти. Телеканал Суспiльне ("Общественное") сообщил, что Владимир Зеленский уволил Артюха со своего поста. Эту новость подтвердил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук. По его словам, Кабмин уже согласовал это решение.Реакция СШАКонечно, можно предположить, что украинское командование на четвертый год активных боевых действий до сих пор не может расстаться с привычкой устраивать торжественные построения и сборы личного состава, за что и было наказано в Сумах.Учитывая, что 117-я бригада принимала участие во вторжении в Курской области, кому-то из начальников наверняка очень хотелось побыстрее примерить на себя новые погоны или повесить на себя очередную медаль. Оттого и сбор в центре Сум, с участием жен, детей и с какой-нибудь торжественной линейкой во славу "захисников".И Артюха позвали не случайно, ведь он не только губернатор, но опытный генерал-лейтенант, закончивший еще в советские годы Военно-воздушную академию им. Гагарина.Поверить в это можно, если ничего не знать про современную Украину. Пресловутый живой щит – это не выдумка "российской пропаганды" и не просто расхожая фраза из политических ток-шоу.Можно вспомнить выставку дронов в Чернигове в августе 2023 года, по которой также прилетели российские ракеты. Или подрыв Мариупольского драмтеатра, который был совершен Украиной с целью обвинения ВС РФ в атаке на мирных жителей.В тех же Сумах буквально недавно была история со взрывом в городской застройке, который поспешили объявить ракетной атакой, хотя это произошло еще до включения воздушной тревоги. По расхожей версии, рванул склад с боеприпасами, который оборудовали прямо в городской черте.Киевский режим постарается привычно собрать свою порцию пиара с произошедшего в Сумах, хотя эффекта от этого с с каждым разом все меньше. Уже понятно, что толстокожую администрацию Дональда Трампа такими историями не проймешь. Как передает Bloomberg, Вашингтон проинформировал страны G7, что не будет подписывать заявление с осуждением РФ за удар по Сумам из-за того, что Белый дом настроен на сотрудничество с Москвой.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовО том, что ни у США, ни у России нет и не может быть конкретного плана о том, как должна выглядеть постукраинская реальность - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине.

https://ukraina.ru/20250415/sadisty-iz-eskadronov-smerti-na-zapade-vnezapno-zametili-kolumbiyskikh-boevikov-v-vsu-1062529885.html

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эксклюзив, россия, сумы, владимир зеленский, сша, игорь мосийчук, вооруженные силы украины, сво, украина