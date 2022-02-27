Депутат Государственной Думы и первый премьер-министр ДНР Александр Бородай рассказал изданию Украина.ру, какой может быть судьба послевоенной Украины

— Александр Юрьевич, Союз добровольцев Донбасса принимает участие в наступлении Народной милиции ЛДНР на Донбассе? Если да, то сколько человек принимают участие в этой операции?

— Это тысячи человек. Это не одна тысяча. Более точную цифру я назвать не могу. Просто это будет неправильно. К тому же, боевые действия очень интенсивно идут и я должен с сожалением отметить, что некоторых уже нет в живых.

— Союз будет оказывать помощь семьям погибших? Александр Бородай: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

— Конечно. Мы и сейчас оказываем помощь максимально возможную. Сам Союз сегодня мобилизуется и готовится к выполнению поставленных перед ним задач.

— Вы еще в январе этого года нам сказали, что война начнется в феврале.

— Это не так было сложно предсказать. Это было знание, основанное на анализе информации. Я ничего не утверждал абсолютно точно. Но я понимал высочайшую вероятность боевых действий и их практическую неизбежность.

— Вот вы предсказали начало боевых действий в феврале. А не можете предсказать судьбу Украины после завершения российской спецоперации по денацификации Украины?

— Только частично. По одной простой причине. Меня, обоснованно или нет, считают информированным человеком. Поэтому какие-то свои предсказания я оставляю не для широкой аудитории. Поэтому я кое-что скажу, а о кое о чем промолчу.

Так вот, на мой взгляд, Донбасс станет частью Российской Федерации.

— Когда?

— Когда, я говорить не буду.

— А в этом году или нет?

— В очень обозримом периоде времени. Прежде всего, еще раз подчеркиваю, я профессиональный аналитик. Поэтому могу понять, какое множество факторов может повлиять на ход исторического процесса. Донбасс станет частью России, и это произойдет достаточно скоро. Это первое.

Второе. Что касается Западной Украины, то, на мой взгляд, судьба Западной Украины будет отдельной судьбой от всей остальной Украины. Кто будет властителем этих земель, простите за высокопарный стиль, кто будет владеть этими землями, я пока не знаю. Но, на мой взгляд, судьба Западной Украины — это отдельная судьба от судьбы всей остальной Украины.

Что касается всей остальной Украины, то тут вариантов множество. Поэтому говорить об этом отчетливо, я, конечно, не буду.

Один из достаточно вероятных вариантов — это тотальная смена власти на Украине, но при этом часть Украины может оказаться в орбите притяжения Российской Федерации в качестве или независимого государства, или в качестве территории России, а другая часть вот этой вот Украины — Центральной — может стать новым государством, которое также не будет враждебно России. Хотя варианты существуют и иные. Вот здесь многовекторность слишком велика, чтобы делать предсказания.

— А название у нового государства будет прежнее — Украина или новое — Малороссия?

— Вот этого я говорить не буду. Дело же не в названии. Дело в другом, какие эту страну будут населять люди — с какими представлениями и взглядами. Конечно же, вот эту гнилую нечисть во главе с Владимиром Зеленским, которая сейчас управляет Украиной, надо выметать как можно скорее. Потому что они много бед уже принесли людям и принесут еще больше.