То, что происходит на Украине - это ни в коем случае не война. Это специальная антитеррористическая реакция, которая направлена на купирование угроз террористического и диверсионного характера в отношении живущих в ДНР/ЛНР граждан РФ и самой России, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян

Владимир Ераносян: кто он © Facebook, Владимир Ераносян Украина.ру

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.

Комментарий Владимира Ераносяна:

- То, что происходит сейчас, — это ни в коем случае не война. Это специальная антитеррористическая реакция, которая направлена на купирование угроз террористического и диверсионного характера в отношении живущих в ДНР/ЛНР граждан РФ и самой России. Потому что у российских границ де-факто существовали базы и аэродромы НАТО, а также инфраструктура для базирования кораблей НАТО и для подготовки диверсионных групп.

В частности, речь идет о 73 отдельном центре морских операций в Очакове, о котором Путин дважды упоминал во время своего обращения к нации, а также о предоставлении аэродромов стратегических бомбардировщиков НАТО, которые на своих бортах могли иметь ядерные авиабомбы.

Поэтому операция была необходима, причем она была не упреждающей, а началась в ответ на провокационные действия на севере Луганской области, когда через реку Северский Донец перешли две украинские диверсионные группы в размере 140 человек. Фактически это было начало штурма со стороны ВСУ. Корпуса Народной милиции ответили при поддержке вооруженных сил РФ, потому что был заключен договор о взаимопомощи. Василий Полищук: Военная операция России на Украине - тяжелое решение, но не принять его было невозможно © Facebook, Василий Полищук

Сейчас перекрыто побережье Азовское моря с помощью Черноморского флота, наши артиллерийские и ракетные катера патрулируют его акваторию для того, чтобы соблюдался договор между Россией и Украиной, что море должно быть демилитаризовано, и что ни мы, ни они не имеем права без согласования пропускать корабли третьих стран без согласования.

Была опасность, что в районе Мариуполя и Бердянска будут с суши поставлены штурмовые катера, туда посадят диверсантов и будут осуществлены операции по перекрытию фарватеров, ведущих к Крымскому мосту и по уничтожению наших гражданских судов. Также существовала угроза нашему стратегическому заводу «Залив» в Керчи. Они поставили в районе Херсона ПКР «Нептун» и хоть и устаревшие, но эффективные системы ПВО С-300, которые бьют на высоте в 27 км. То есть была угроза нашей магистральной гражданской авиации.

Поэтому необходимость этой спецоперации назрела давно. Она продлится не более двух недель. Будет установлен контроль над всем побережьем, будет деблокировано устье Днестра, и будет ликвидирована угроза Ново-Каховским шлюзам и атомной станции в Запорожье. Петр Акопов: Россия должна сделать все, чтобы капитуляция Украины прошла без потерь среди русского народа © Facebook, Петр Толстой

Что касается обстрела ракетами ВСУ гражданских судов со стороны Мариуполя, то перекрытие побережья сразу не происходит. Но там хватает десантных сил для нивелирования этих угроз. Туда только 7 наших больших десантных кораблей крупного водоизмещения с Северного и Балтийского флотов пришли, на которых могут разместиться 430 морских пехотинцев.

Плюс, там работают наши береговые ракетные комплексы «Бал» (130 км) и «Оникс» (до 500 км бьет). Побережье в любом случае будет очищено от нацистов. Ждем. Каждый час что-то происходит. Операция развивается стремительно. То, что у них есть отдельные очаги сопротивления, так это только там, где инструктора НАТО руководят полевыми командирами. У них же децентрализация армии по бригадному принципу. У них отдельные маленькие банды, которые Киеву не подчиняются. Но сколько бы эти вооруженные до зубов банды не прятались, они будут уничтожены.

Россия работает не по городам, а по объектам инфраструктуры, по военным аэродромам, складам боеприпасов и пунктам базирования «флота», то есть, штурмовых катеров для посадки групп миноукладчиков, которые готовились в центрах под управлением ЦРУ США. Со временем, мы уничтожим все эти объекты.