Украинская диверсионная группа проникла в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), чтобы выйти на границу, сообщают в ДНР. Депутат Верховного совета республики Владислав Бердичевский, известный под позывным «Бриг», считает, что это лишь звено в цепи провокаций, с помощью которых Киев хочет запустить новую фазу горячей войны

— Владислав, насколько серьезна обстановка в Донбассе? Есть утверждения, что это лишь картинка в медиа.

— Обстрелы по всей линии фронта. Особенно много сообщений об открытии огня поступает с юга, район Новоазовска. Разведка говорит, что возможен прорыв до границы с Россией. Проблемы есть на Светлодарской дуге, где наша республика смыкается с ЛНР (Луганской народной республикой. — Ред.), там, где были жестокие бои под Дебальцево в 2014-2015 годах. Под снарядами и окраины Донецка, в Петровском убили человека на остановке. Обострение больше чем обычно, это точно. У украинских военачальников есть планы, которых они и ранее не скрывали. В прошлом году (2021-м. — Ред.) обсуждали попытки прорыва и продвижения к российской границе в нескольких точках.

— Действительно, раньше украинские военные делали резкие заявления, а сейчас прекратили. С чем это связано?

— Да, они открыто говорили, что готовятся к наступлению в урбанизированной местности, к зачистке в городах, демонстрировали учения, где они зачищают улицы и дома. Эти планы никто не скрывал, а сейчас вдруг заговорили, что они за мир. Мы такую смену риторики уже проходили.

— С другой стороны, раз пошли разговоры о нападении, то нет эффекта неожиданности…

— Эффекта неожиданности быть не может. Народ на той части Донбасса — наш, поэтому мы знаем все, вплоть до списков личного состава и количества боевой техники. Несмотря на многочисленные предупреждения СМИ и западных — в кавычках — разведок о том, что Россия якобы сосредоточила большое количество войск в Белоруссии, на северной границе Украины, большая часть ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) — 150 тысяч человек — развернута на границе с Донбассом. Так что украинское «мы не собираемся нападать» — это все сказки.

— Непонятная история с попаданием в детский сад в Станице Луганской — она из этого ряда?

— Детский садик — это провокация. Провокации регулярно устраивает перед важными встречами, начиная с 2015-го, это и обстрелы в Мариуполе, и в Краматорске. Просто раньше это подгадывали под мероприятия [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, а сейчас — [действующего президента Украины Владимира] Зеленского. Дмитрий Абзалов: Украина уже начала наступление на Донбасс, и последствия этого будут разгребать все © РИА Новости, Владимир Трефилов

— Кстати, в резкой смене риторики Зеленского некоторые наблюдатели усмотрели возможность того, что речь ему написали. Возможно, на другом языке…

— Да, похоже, что речь Зеленскому написали. Что бы они ни говорил — это все игры, чтобы втянуть Россию в войну.

— Изменение в словах связано с тем, что на Украине кто-то разочаровался в западных «союзниках»?

— Часть людей в руководстве могла и разочароваться, но это ничего не значит — они все равно все управляемые и контролируемые. И выскочить из ситуации по своей воле им не дадут, не дадут в том числе и Зеленскому. Я думаю, его могут и не уведомить о том, что началась силовая операция, просто поставят перед фактом.

— Получается, что в таком случае надежный источник информации о начале войны — не сведения из Киева, а войсковая разведка?

— Да, войсковая разведка.