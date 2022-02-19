Во время «российского вторжения» очень удобно расправляться с реальной оппозицией, общественного протеста не будет, посколльку СБУ якобы "пятую колонну" изничтожают, - предполагает журналист и правозащитник, проживающий в Запорожье, Павел Волков

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Павел, что сейчас происходит с Мирославой Бердник?

— Это продолжение уголовного дела, которое против нее завели в первое время после Майдана. В 2014 году она была вынуждена переехать из Киева в Запорожье после того, как праворадикалы начали травить ее, угрожать ей, она почувствовала опасность и переехала сюда.

А в 2015 году эсбэушники к ней пришли с обыском по двум очень серьезным, тяжелым статьям. Первая — это ст. 109 УК, по которой судят за призывы к подрыву конституционного строя или насильственному захвату власти. Это до десяти лет. И вторая статья, 258-3, — это пособничество терроризму, до пятнадцати лет заключения. Особо тяжкая статья.

К пожилой женщине, не очень здоровой, затравленной радикалами, человеку, который никогда, кроме как словом, не боролся с теми вещами, которые она считала несправедливыми или неправильными, пришли как к какому-то шахиду, игиловцу.

Мирослава Бердник — человек заслуженный, лауреат премии им. Ярослава Галана, автор антифашистских книг. Это дочка известного советского писателя-фантаста, Олеся Бердника, между прочим, одного из основателей Украинской Хельсинской группы.

Она сделала для Украины больше, чем все нынешние министры и депутаты вместе взятые. Но когда в стране уничтожены демократические институты, именно к таким людям, отстаивающим свободу слова, свободу совести — то, что называется демократическими ценностями, и приходят репрессивные органы.

Обыск проводили очень подло, впрочем, как обычно. Еще до окончания обыска пресс-служба СБУ на своей официальной странице в Facebook опубликовала фотографии из квартиры Мирославы — занавеску, на которой георгиевские ленточки висят и ноутбук с православной иконой. Посмотрите, какой сепаратист, это же такие показатели символические для определенной публики, настроенной праворадикально, которая тут же начинает травлю в сети. Началось! СБУ предъявило обвинения в терроризме блогеру Мирославе Бердник - за статью в Интернете © agenda-tv.com

Операция для легитимации политического преследования в обществе — для того, чтобы общество увидело триггерные точки, символы, которыми их кормят уже много лет. Вот, например, георгиевские ленточки у человека висят — все с ним понятно, значит, схватили его — и правильно. СБУ таким занимается регулярно.

Кроме того, что это незаконно, так это еще и очень подло. Помню, как у меня на обыске, чтобы сделать такую фотографию, сняли красную звездочку и георгиевскую ленту с портрета моего деда-фронтовика и положили на ноутбук.

А дальше продолжение стандартной схемы — публикации в специфических украинских СМИ, там, где люди, называющие себя журналистами, абсолютно не считаясь с презумпцией невиновности, с законодательством, пишут: «Ура, поймали сепаратиста-террориста, антиукраинская деятельность!», что бы это ни означало. Понятия такого в юриспруденции нет — «антиукраинская деятельность». Это очень субъективно, я вот, например, считаю, что деятельность Мирославы проукраинская. Докажите обратное.

Тем не менее, при обыске изъяли компьютеры и попытались пришить ей призывы к свержению конституционного строя и пособничество террористам. Террористам, Карл! Публикации были в марте 2014, когда никаких ДНР и ЛНР еще даже не существовало, только митинги в Донецке антифашистские проходили.

В общем, бред этот не дошел не только до суда, но и даже до предъявления подозрения. За Мирославу вступились тогда очень многие, начиная от Украинской православной церкви, заканчивая международными политиками-правозащитниками. Елена Лукаш, бывший министр юстиции, взялась как адвокат вести ее дело, и СБУ довольно быстро отпрыгнула. Тем не менее, технику ей не отдали, и все это дело пылилось пять лет или даже больше, до вчерашнего дня, когда к ней снова пришли.

Последнее время Мирослава очень сильно болела, ей в Областной больнице в Запорожье сделали операцию на тазобедренном суставе, сейчас она передвигается на костылях. И вот, к человеку пришли уже с готовым подозрением и тремя повестками на допрос в СБУ, причем в Киев. Поскольку она прописана в Киеве, соответственно, киевское СБУ ведет дело. Очень интересно, что повестка на допрос на сегодня, 18 февраля несмотря на то, что по закону три дня на это дается, ранее чем за три дня это нельзя делать.

Ей пришлось в тот же день «оббежать» на костылях все инстанции, чтобы получить справку о невозможности никуда ехать по состоянию здоровья. Заставили пожилого человека после такой операции носиться по всему городу, это просто неприлично. Она им пыталась объяснить, послушайте, на какой допрос я поеду в Киев, вы посмотрите, в каком я состоянии, я перед вами на костылях. Ей ответили, что это никого не волнует.

- Вы тоже оппозиционный журналист, вам тоже приходила повестка от СБУ? Чувствуете ли вы, что можете снова стать жертвой политических репрессий?

— Года полтора уже у меня никаких ощутимых проблем нет. Но я это связываю только с одним — я с тех пор фактически веду затворническую жизнь. И этот образ жизни связан не только с моими страхами, опасениями, но еще и с пандемией ковида. Я очень сильно переболел, вплоть до реанимации, и очень не хочется повторения этого опыта.

А никаких реальных карантинных мер на Украине нет. Люди во время волны пандемии умирали сотнями, но все равно ведут себя, как непуганные… Не понимаю, в чем проблема хотя бы в магазине надеть маску и не лезть в лицо друг другу. В общем, я не могу появляться на публичных мероприятиях.

Когда в последний раз я это делал, были и преследования, и нападения со стороны наци-штурмовиков, чего только не было. Полиция не реагирует, в лучшем случае выражает сочувствие. Поэтому из общественной жизни на Украине я выпал в последнее время, нахожусь в политической самоизоляции — такой себе внутренней эмиграции, если этот термин здесь уместно применять. Обо мне вроде бы забыли, и я очень этому рад.

Но это на поверхности. Я же не знаю, что они там себе думают, готовы ли они открывать какие-то новые дела. Вот Бердник пять лет не трогали, а тут вдруг снова понадобилось. Но само ее уголовное дело яйца выеденного не стоит. Оно касается исключительно ее публикаций в «Живом Журнале».

С другой стороны, мне тоже вменяли публикации в ЖЖ (плюс репортажи из района Донецкого аэропорта), и этого хватило для 13 месяцев в СИЗО. Хорошо то, что Мирославу такая участь ждать сейчас не должна. СБУ подает ходатайство о круглосуточном домашнем аресте и еще бабушка надвое сказала, согласится ли с этим суд. Сейчас все-таки не времена Порошенко. Посмотрим, когда его назначат, где он будет проходить, еще не ясно. Однако круглосуточный домашний арест — тоже довольно серьезная мера пресечения.

Как мы знаем, тот же Порошенко находится под уголовным делом по госизмене, но у него личное обязательство, по сути гуляет на свободе. Все животные равны, но некоторые равнее.

- Вы связываете все эти дела с тем, что сейчас украинские власти ждут «российского вторжения», а поэтому СБУ высокое начальство дало поручение: Давайте, выявляйте пятую колонну!», вот они к Бердник и пришли? Может это с этим связано?

— Это может быть так, а может быть и другой вариант. Может быть такой вариант, что просто определенные деятели внутри СБУ решили под шумок закрыть свои висяки по таким «сепаратистским» делам. Ну, закрыть висяки, получить за это звездочки, премии. Во время «российского вторжения» это очень удобно, общественного протеста не будет — они ж якобы пятую колонну изничтожают.

Кроме того, этим органам нужно показывать свою значимость. Для того, чтобы их продолжали содержать, продолжали им платить, они должны ловить «государственных преступников». А где их брать после почти 8 лет террора? Да, продолжают отлавливать на линии соприкосновения людей, которые участвуют в вооруженных силах ДНР-ЛНР, ну или им приписывают такое участие. Здесь хотя бы есть какие-то зацепки.

Но нужно показывать «зраду» и внутри Украины — пятая колонна, удар ножом в спину, как это в гитлеровской Германии было, знаменитая фраза о том, что здесь агенты, которые не дают нам победить. Гитлеру нож в спину вонзали евреи, а нынешним украинским властям… хотел сказать, русские, но это было бы слишком просто.

Нет, все, кто хочет мира и равноправия. В общем, раз кругом агенты, значит надо усиливать меры, продолжать платить репрессивным органам и такое прочее. Круг террора как бы замыкается. И здесь мог быть приказ как сверху, я абсолютно не отрицаю такую возможность — это логично. Но могла бы быть и инициатива конкретных следователей СБУ, на которых висят эти дела.

Связываю ли я возобновление дела против Мирославы Бердник с обострением на Донбассе? Это не исключено, уж больно удивительное совпадение. Сейчас удобный момент, чтобы повышать ставки — снова открывать уголовные дела против тех оппозиционных лидеров общественного мнения, которые здесь остались. Их осталось мало — они были выдавлены в другие страны, либо запуганы уголовными делами, а кто-то, как мы знаем, даже убит, но кто-то все еще остался.

- Вы не пробовали обращаться к оппозиционным депутатам, чтобы они в Раде говорили о давлении на вас? Не обращались ли на телеканалы, например, того же Ахметова? Он вроде как в оппозиции сейчас к Зеленскому? Или в какие-то международные журналистские организации?

— Мы задействуем всё, что можем, начиная от мониторинговой миссии ООН, заканчивая евродепутатами, с которыми у нас есть контакт. По поводу имеющейся оппозиционной журналистики на Украине я слова плохого не скажу. Они работают так, как могут работать.

Во время моих проблем меня поддерживали и Strana.ua, и «Вести», и «Клименко-Тайм», чуть позже — медиа Шария. Я всем им очень благодарен. Но, все-таки, это не та тема, которая сейчас, когда на Донбассе взрывы, эвакуация и всякое такое, будет их волновать в первую очередь.

А большие телеканалы, которые считаются оппозиционными, эта тема вообще никогда не волновала. Легальная оппозиция не очень хочет видеть рядом таких, как они считают, маргиналов, которые прямо говорят о том, что на Украине сегодня есть фашизм, есть радикальные националисты, которые действуют абсолютно в легальном поле с полной поддержкой властей, говорят прямо о том, что власти Украины проводят этноцид русских, что украинская армия обстреливает жилые кварталы на Донбассе.

Это все-таки достаточно маргинально для легальной оппозиции, и те немногие люди, которые здесь остались, которые так себе позволяют говорить — они уже находятся вне легальной оппозиционной журналистики. Их не пригласят на телеканалы «Интер», «Наш», «112» и т.д. Я все понимаю, ради своего выживания, ради возможности доносить демократические идеи хотя бы и в очень смягченном варианте, они некоторые вещи как бы не замечают.

Увы, это бесплодная политика, их все равно закрывают несмотря на то, что они пытаются быть лояльными. Вот, в чем беда. А про каналы Ахметова я вообще молчу. Знаете, есть оппозиция его величеству, а есть оппозиция его величества…