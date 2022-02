Европейцы начинают между собой воевать за правильную концепцию Европы, и это усложняет процесс солидарности внутри Запада, потому что американцы хотят заставить всех европейцев жить в их концепции - без России, считает немецкий политолог Александр Рар

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Александр, одной стороны, западная пресса, западные политики говорят, что вот-вот будет вторжение России на Украину то в феврале, то в марте. Украинское руководство, наоборот, в лице Зеленского, Офиса президента и СНБО говорит о том, что никакого вторжения не будет, что надо прекращать панику, так как из-за этого деньги уходят из страны. Что, на Западе реально полагают, что "российское вторжение" будет?

— Мы находимся сейчас в состоянии виртуальной войны, это что-то новое для человечества, когда непонятно, где факты, где реальность, а где просто какая-то выдумка, или какие-то виртуальные игры.

Есть попытка немецкого правительства рационально на ситуацию смотреть. Оно говорит, что нужно идти на деэскалацию ситуацию. Нужно разговаривать с российской стороной, чтобы добиться какого-то компромисса и решения европейских вопросов безопасности. Причем на полном серьезе понимая, что расширение НАТО направлено против России, поэтому нужно каким-то образом с Россией договориться о формах разоружения.

В то же самое время есть другие страны на Западе и силы — это Англия, Америка, Польша и Украина, которые о каком-то положительном и конструктивном подходе в отношении России ничего слышать не хотят и наращивают воинствующую риторику. Делают вид, как будто Россия уже давным-давно вторглась на территорию Украины, и там идет война.

Украинцы, которые сначала в эту игру тоже играли — считали, что таким образом можно ударить по России — сейчас видят, что эта воинствующая, милитаристская риторика на Западе разрушает украинскую экономику.

Деньги оттуда бегут, люди начинают нервничать, никто не работает, все замерли в ожидании, что если американцы, англичане говорят, что началась война, то надо в бункере прятаться, а не ходить на работу и наслаждаться жизнью.

Поэтому это ударяет по Украине, эта виртуальная война заразила головы — как чума, пандемия. Она сидит в головах у людей, и они этим парализованы. Страшная ситуация!

А немцев сейчас американцы, англичане, поляки и украинцы жутко прижимают, считают, что немцы виноваты в том, что большинство европейцев не хотят воевать за Украину, и не хотят проявлять солидарность с Украиной, не поставляют в Украину оружие и наоборот хотят разговаривать с Россией.

На Западе тоже, именно англосаксы в полном бешенстве от того, что не смогли весь Запад выстроить в одном ряду против России, чтобы вводить санкции, отключать Россию от SWIFT, запретить «Северный поток-2». Они надеялись произвести все это под шум и крик войны в Донбассе, надуманной войны в Украине. Вот такая ситуация — Запад расколот во многих отношениях.

Что касается реакции на Россию — конечно, это виртуальная война, в которой мы все сейчас находимся, постоянно идет обработка общества через СМИ, которые тоже играют роль воинствующей партии, будоража мозги и жизнь в обществе.

- Вы сейчас вспомнили о странах, которые бы хотели "виртуально воевать" с Россией. Стало известно, что Британия, Польша и Украина решили заключить союз, в прессе его уже окрестили чуть ли не «Малой Антантой». Какие цели преследуются этим союзом?

— Я объясню так, как, всегда объясняю. По логике вещей ничего нового придумывать не нужно. Есть две концепции будущей Европы и европейской безопасности. Одна, это англосаксонская, американская и британская, Европа без России. Европа против России. Европа от Ванкувера до Донецка.

Это включение Украины в эту Европу и выталкивание Россию в Азию, попытка сделать из России изгоя, чтобы она ни в коем случае не имела бы влияния на европейскую политику. Этого не хотят ни американцы, ни поляки, ни англичане, не Украина. Их главная политическая цель — не допустить возрождения России в Европе.

Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, даже чехи — многие страны говорят: «Мы живем с Россией на одном континенте, рано или поздно нам надо возрождать концепцию общего пространства от Лиссабона до Владивостока. Без этого мы никак не можем строить свою безопасность против России".

Это две абсолютно противоречивые концепции, но они всегда в скрытых, каких-то научных обществах, может быть, обсуждаются, но здесь, в виртуальном конфликте, они выходят наружу, обостряются.

Европейцы, западные страны начинают между собой воевать за правильную концепцию, и это усложняет процесс солидарности внутри Запада, потому что американцы хотят заставить всех европейцев жить в их концепции — без России.

Германия всегда выступает за то, что несмотря на все конфликты, которые есть у Запада с Россией — нужно уметь договариваться. Против попыток договориться с с Россией — бешенство с пеной у рта — выступают сейчас англичане, американцы, поляки и прибалты.

- Когда господин Качиньский говорит о том, что Германия строит Четвертый Рейх, имея в виду ЕС, в этом утверждении есть рациональное звено. Ведь Германия — лидер европейской экономики, вся объединенная Европа — 500 с чем-то миллионов человек. Германия лидер этого пространства и в таком случае в потенциале может выступать на равных с США. Получается, что Германия действительно строит Четвертый Рейх?

— Да, естественно, потому что Германия пока является единственным лидером в Европе, Франция здесь отстает. У Германии мощнейшая экономика, она не пострадала от ковида так, как многие другие европейские страны.

У Германии есть идея, куда двигать дальше европейскую экономику — в сторону зеленой модернизации, зеленой революции, которая абсолютно утопична, с моей точки зрения, но идея есть. Под нее немцы действительно строят новую Европу, и заставляют европейцев и всех других следовать этому курсу.

Если не было бы немецкой повестки дня, резкого позеленения экономики, то Европа бы не старалась так бороться с последствиями ухудшения климата и окружающей среды. Не было бы зеленой повестки дня в Европе.

То есть, немцы действительно своими идеями, новыми догмами, которые они выстраивают, тащат Европу за собой в будущее, и пишут в основном нормы, законы в Европе. Неслучайно, что во главе комиссии сегодня стоит немка Урсула фон дер Ляйен — она гораздо более сильный политик, чем ее предшественники, которые болтались между ног у других европейских лидеров. Она более самостоятельная. Конечно, где-то в духе Германии действует тоже.

С точки зрения Качиньский правильно говорит, что Германия строит мягкую… я слово Рейх не хотел бы употреблять, так как ассоциации с Гитлером, они здесь неуместны. Сегодня действительно Европа становится все больше похоже на Германию, она становится все более германизированной. Не Европа европеизирует Германию, а Германия германизирует Европу — с этим я бы согласился.

- Может быть, в конечном итоге через десять или несколько десятков лет Европа под руководством Германии настолько окрепнет, что станет самостоятельным геополитическим игроком? Если это произойдет, то тогда США придется уйти из континентальной Европы, убрать свои базы с территории Германии?

— Это связано, но ничего нового нет. Сошлюсь на очень старую формулу какого-то американского политика, который тогда говорил, что «нам нужно создать НАТО, чтобы to keep Germans down, Russians out, America in. Ничего не изменилось в этом отношении.

- Когда Польша, одна из пяти стран, которая определяет лицо и политику Европы, конфликтует с Россией — это плохо, но мы понимаем хотя бы какую-то логику в действиях Польши. Не совсем понятна логика перманентного конфликта Польши с Германией. Польская экономика зависит от немецкой, экономическое сотрудничество с Германии приносит пользу Польше. Тогда откуда эта польская конфликтность? Неужели старые стереотипы, мифы довлеют над польскими политиками?

— Да, потому что все восточно-европейские страны успешно живут определенным мифом. Они идентифицируют себя, свое государство, свою государственность как жертву. Они постоянно были жертвой — то со стороны немцев, то со стороны Советского Союза, России. Когда нужно — они кричат «российская агрессия, которая хочет проглотить Восточную Европу». Они себя таким образом представляют всему миру как жертв. Несчастные жертвы российской агрессии, которых нужно защищать.

Но когда нужно — они очень быстро переставляют стрелки. Когда нужны деньги, когда нужно свою власть в Европе показать, свое влияние. Перекладывают стрелки на немцев, напоминают немцам, что они тогда при Гитлере напали на всю Восточную Европу, покорили ее, и за то должны по-прежнему и отвечать, и платить.

У Польши критика в отношении Германии имеет целью укреплять влияние Польши в Европе как региональной державы. Это политика, тактика.

- А почему США делают всегда все для того, чтобы воспитать будущую элиту какой-либо страны, которая нужна Соединенным Штатам, в американском духе, а потом сделать все для того, чтобы привести ее к власти. Почему немецкие политики не воспитывают в Польше прогерманские элиты?

— Германия не может себе такую цель ставить. Потому что Германия, если будет напрямую вести такую политику — лепить вокруг себя в Восточной Европе и других странах элиты, которые будут подчиняться или придерживаться немецких национальных интересов, то против этого будет резко выступать та же Америка, которая в этом плане гораздо сильней Германии.

Немецкие политики не думают в таких категориях, как вы сейчас сказали. Немецкий интерес отождествляется в то же самое время с трансатлантическими идеями и с фактическим преклонением перед Америкой.

- Сейчас идут переговоры между США, НАТО и Россией. Ваш прогноз — чем все это закончится? Может получиться так, что лет через пятьдесят или семьдесят мы узнаем, что стороны заключили секретные договоры типа нового Молотова-Риббентропа?

— Не будет никаких секретных договоров. В нынешнем мире журналисты, неправительственные организации, которые всюду суют свой нос и всюду присутствуют, во главе которых стоят тоже политики и политические силы — делают секретную дипломатию невозможной. Мой прогноз такой: Запад будет дальше от объединения, будет цепляться за Америку, но будет слабеть. Европейский Союз не сможет стать политическим союзом, он останется экономическим союзом.

Где-то трансатлантическое сообщество будет судорожно бороться и дальше ближайшие десять-двадцать лет за попытку сохранить однополярный мир. То есть, мир под патронажем Америки и Запада.

В то же самое время будет все сильнее и сильнее становиться Азия, а Россия уходит в Азию. Российско-китайский союз будет одним из самых решающих факторов двадцатых годов этого столетия. Его в Европе никто не ожидает и считают, что это невозможно.

Но он будет и усилит Азию, которая станет гораздо сильнее. Там будет выстроена совсем другая система безопасности, и Европа будет карликом в отношении Азии. Такая у нас ситуация.

Кроме того, никогда нельзя забывать о других моментах, о которых все начали забывать — это исламизм, который никуда не ушел и будет дальше расти на Юге. Он будет вызовом и для России, и для Запада.

Запад и Россия объединятся тогда, когда исламизм, терроризм, экстремизм на Ближнем Востоке и в Афганистане будет настолько большой угрозой для всех стран северного полушария, что им придется на Севере объединяться.

- По поводу Минских соглашений. В прессе проходит информация о том, что якобы США и Европа стали решительно давить на Украину с тем, чтобы Минские соглашения были выполнены. Запад действительно хочет добиться от Украины их выполнения?

— Все это очень сложно. Конечно, нет альтернативы Минским соглашениям. Альтернатива — это война. Поэтому все говорят, что нужно Минские соглашения выполнять. Проблема в том, что по-разному их интерпретируют.

Запад считает, что Минские соглашения — это выход России из Донбасса и предоставление полного контроля над территориями, которые, как сейчас в западной лексике говорится, «завоеваны Россией". Поэтому Россия должна убираться из Украины, и эти все земли отдавать Украине, тогда будут Минские соглашения выполнены.

У России совсем другая точка зрения, она говорит «мы же подписывали Минские соглашения по-другому». Украина пойдет по пути федерализации после того, как ее восточные земли получат автономию. Автономию получит и Одесса, и другие области Украины. И тогда восточные регионы Украины будут нормальные отношения иметь с Россией, а западноукраинские — с НАТО и Европейским союзом. Это цель России, и она достигаемая.

Но когда подписывались Минские соглашения, российская дипломатия здесь сыграла на несколько шагов вперед, и в пользу ее говорит то обстоятельство, что все подписали его — и немцы, и французы как гаранты.

Но потом Украина поняла, что если она будет это выполнять, и если ей придется становиться федерацией, то это будет капитуляция, и она будет проигрывать России — у России будет постоянный рычаг влияния на Восток Украины и на Киев с тем, чтобы Украину не пускать в НАТО, не пускать на Запад, и фактически российское влияние только будет усиливаться.

Поэтому Украина говорит: «Нет, мы против, мы не будем выполнять». И американцы это понимают, поэтому говорят, что «нет, на самом деле выполнять в такой форме соглашения нельзя, потому что мы против федерализации Украины, это слишком большие козыри дает России".

А Германия и Франция опять говорят: «Нет, самое главное — остановить войну. Пусть в Украине будет федерализация, это приведет где-то даже к примирению между Украиной и Россией, к стабилизацию на Востоке Европы и исчезновению опасности войны».