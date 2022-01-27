Россия может по-разному ответить в случае отказа США принять ее предложения по безопасности, но Россия не раскрывает карты. И именно поэтому американцы затягивают переговоры, пытаясь понять, как Россия им ответит, считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

Александр Жилин: Войны между Россией и НАТО в этом году не будет, но мало не покажется никому © Twitter, Александр Жилин Украина.ру

По словам официального представителя Госдепа США Неда Прайса, Вашингтон не только проинформировал Украину о том, что содержится в их письменном ответе на российские предложения по взаимным гарантиям безопасности, но и обязался включить мнение Киева в этот документ. При этом ранее Вашингтон выступал против того, чтобы эти договоренности были обнародованы.

- Борис Александрович, действительно ли в этом документе будет содержаться нечто такое, что будет неприятно украинскому руководству, или может быть мы зря тешим себя такими надеждами?

— Американцы всеми силами показывают, что не хотели бы оставить переговоры о судьбе Украины за кадром публичных обсуждений. Тем более, они знают, что МИД России иногда публикует ответы западных стран, как это было в случае с Минскими соглашениями и другими переговорами с Украиной. Поэтому они стремятся сохранить это не в тайне, а в условиях конфиденциальности.

Другой вопрос, что они всеми силами информационно дают понять, что они нигде не уступят России и что российские требования для них не приемлемы. То есть ответ так или иначе будет в основном содержать слово «нет», что влечет за собой определенные последствия. Лавров прямо заявил, что если Россия не получит удовлетворяющие ее ответы, то она уже будет принимать другие действия, направленные на защиту своих национальных интересов.

Американцы не хотят, чтобы этот ответ выглядел так, будто это они провоцируют Россию на какие-то действия. Они стремятся информационно выставить Россию агрессором, но не хотят выглядеть стороной, которая сама этот кризис инициировала и подпитывает.

Так что это часть своеобразных дипломатических маневров, относительно того, кого в случае войны обвинят в ее инициации. Переговоры продолжаются, но за ними всегда есть второй слой, когда стороны стремятся продемонстрировать, что именно оппонент виновен в развитии этого кризиса, и потенциально будет виновен в том, что война началась. Вероятность этого далеко не нулевая.

- Лавров напрямую не говорит, чем мы можем ответить, если они проигнорируют наши требования. А у вас есть такой ответ?

— У России есть различные опции, связанные с ответом на отказ США. Россия не раскрывает карты, и именно поэтому американцы затягивают переговоры. Они пытаются понять, как Россия им ответит, чтобы понимать издержки и последствия проводимого США на Украине курса.

Естественно, Россия заявляет, что последствия будут, но не конкретизирует их. Да, есть варианты поддержки или признания ЛДНР, размещения ракет на Кубе и Венесуэле и ряд других шагов, не обязательно они могут быть в военной сфере, которые будут направленны на создание прямых угроз позициям США в мире и самим США.

Возможности у России для этого есть, как военные, так и невоенные. Поэтому в условиях, когда идет политический пинг-понг, Россия старается придерживать определенную часть угроз в размытом состоянии.

Естественно, в США есть позиция, что Россия блефует, что у нее в руках плохие карты, что, если дать полностью ответ «нет», России будет нечем ответить, она будет выглядеть слабой. Естественно, отсюда и поддержка линии, что надо жестко ответить «нет», и посмотреть, как ответит Россия.

Но вместе с тем, судя по затягиванию переговоров по поводу требований России, мы видим, что есть определенные сомнения на этот счет в Белом Доме. Поэтому они предпочитают затягивать переговоры, лавировать и смотреть как будет вести себя Россия в ответ на кампанию давления и угрозы, создаваемые США на Украине.

- Пока идут политические игры, в Донбассе сообщили, что численность группировки войск Украины в зоне конфликта, уже достигает 125 тысяч человек. Было заявление, что Украина на подконтрольной им Донецкой области готовит госпитали для экстренного приема раненых. Может ли Украина самостоятельно или по поручению США устроить полномасштабную провокацию, что Россия вынуждена будет отвечать, несмотря на заявления, что она не хочет войны, и что она не будет нападать на Украину?

— Это более чем возможно. Украина может попытаться захватить города вроде Докучаевска или Славяносербска и посмотреть на реакцию России. Если Россия не поддержит республики открыто (а масштабное наступление потребует открытой поддержки), то это будет означать, что Россия слаба и можно дальше силовым путем захватывать территорию ЛДНР.

Дмитрий Дробницкий: ситуация вокруг Украины разрешится тогда, когда в США решат вопрос о власти и вопрос о деньгах © РИА Новости, Нина Зотина

Человеческие, материальные и территориальные потери Украины, которые она может понести в ходе военного столкновения, не существенны в рамках большой игры. Украина — это просто расходный материал.

- Может ли Донбасс отбиться без помощи России или хотя бы продержаться до подхода российских войск?

— Задача Донбасса как раз в этом и состоит, чтобы в кратчайшее время сдерживать наступление ВСУ, которое будет проходить в сопровождении специалистов и различных технических средств стран НАТО. Надо отдавать себе отчет, что если наступление будет, то НАТО его так или иначе поддерживает. Об этом свидетельствуют данные спутниковой и другой технической разведки.

Они направят своих советников и инструкторов, ЧВК, развернутые на Донбассе, офицеров спецслужб, которые координируют те или иные действия. Это не война Украины с Донбассом. Украина так или иначе будет поддерживаться НАТО.

Поэтому задача первого и второго армейских корпусов состоит в том, чтобы сдерживать наступление, дабы в кратчайшие сроки было принято решение о задействовании войск Южного военного округа для остановки наступления и при необходимости разгрома атакующих войск ВСУ.

- А кто сейчас лучше технически оснащен? ВСУ или Донбасс?

— В целом за счет поставок Украина постепенно наращивает свои технические возможности. Россия при необходимости также может усилить материально-техническое обеспечение Донбасса. Но ставка делается на то, что без прямого военного вмешательства остановить наступление будет затруднительно.

Даже если сражение перейдет в позиционную фазу, так или иначе Донбасс понесет территориальные потери. А в условиях текущей линии фронта, потеря Тельманово, Докучаевска или Новоазовска по сути оставляет и от и без того от куцых республик одни огрызки.

Не отреагировать на подобное наступление будет крайне затруднительно. Именно с этим связано сегодняшнее информационное давление, чтобы поставить Россию перед вилкой неприятных решений, что либо вы сливаете Донбасс, либо вы открыто вмешиваетесь и мы против вас вводим все то, чем мы вам активно угрожаем.

Поэтому Россия стремится показать, что это не она, а НАТО и США подводит войска и провоцирует войну на Украине. Угроза войны на Донбассе возрастает, и именно с этим связаны дипломатические маневры.

- Один из аргументов в пользу признание ДНР и ЛНР состоит в том, что Россия получит легальную возможность разместить там свои базы. Есть ли в этом смысл с военной точки зрения?

— Если ставится цель показать открытую поставку вооружений, то это не так сложно сделать. Это можно провести по линии Абхазии/Южной Осетии. Это вопрос политический. Если будет принято политическое решение начать открытые поставки вооружения на Донбасс, то это решение будет озвучено Кремлём и автоматически принято Госдумой.

Андрей Турчак из «Единой России» прямо заявил, что надо рассмотреть вопрос открытой поставки вооружений на Донбасс в ответ на открытые поставки вооружений США на Украину. Я считаю, что этот вопрос давно созрел и перезрел, стесняться тут нечего. Поставки разведывательно-ударных беспилотников и поставки реактивных систем залпового огня вполне уместны.

Можно открыто использовать американскую риторику, что это сугубо оборонительные средства, и ей же обосновывать любые поставки вооружения.

- Украинская сторона говорит, что открытую войну с Россией они, конечно, не выиграют, но они нанесут России такой ущерб, что это нанесет ей серьезные репутационные потери и она вынуждена будет свернуть кампанию. Есть ли у них такая возможность и есть ли у них возможность осуществить большую партизанскую войну?

— Возможности партизанской войны там существенно преувеличены. Это больше пропагандистский фантом. В США тоже говорят о том, что мы вводить войска в Украину не будем, но мы превратим Украину в новый Афганистан или Чечню для России.

Но нужно понимать, что чеченская кампания привела к умиротворению Чечни. Там находится лояльный России президент, а все, кто бегал с оружием в руках, давно лежат в земле. Даже если они превратят Юго-Восток в «Чечню», то это продлится ровно до тех пор, пока эта территория не будет взята под контроль, там появится лояльное правительство, а бандеровцев либо оттеснят за Днепр, либо физически ликвидируют, как это произошло на Кавказе.

Но надо понимать, что в случае гипотетической войны на Украине Запад рассчитывает использовать ВСУ и неонацистские формирования, поддерживая их оружием и наемниками, для того, чтобы повышать издержки для России. Точно так же в свое время Запад поддерживал чеченских боевиков, которые получали помощь с территории Грузии.

Это все вопрос цены. Если Россия готова оплатить экономические издержки и принять человеческие потери, то это займет определенное время. Но с военной точки зрения нет проблемы обеспечить контроль над существенной частью территории Украины.

Российское политическое руководство заявляет, что такая задача не стоит. Россия намерена добиваться от Украины выполнения Минских соглашений, но, как мы видим, Украина Минские соглашения не собиралась и не собирается выполнять. Поэтому у России может не остаться другого выхода, кроме как решить проблему иными средствами.

- В случае большой войны насколько мы можем обезопасить Белоруссию, Калининград и северо-западные регионы?

— Прямая война с НАТО видится маловероятной, потому что она перерастет в ракетно-ядерный конфликт, а его никто не хочет. Понятное дело, что усилится давление на Белоруссию и на Калининград, но это будет не прямое военное давление. Потому что после удара по Калининграду сразу будет нанесен удар по европейским городам. Сил и средств для сохранения полного контроля над Белоруссией и Калининграда у нас достаточно. Но при условии отсутствия боевых действий со странами НАТО.

- На Украине по разным данным около 500 тысяч человек прошло через зону «АТО». Когда/если там все устаканится, как будет решатся вопрос с теми, кто совершил военные преступления, и с теми, кто искренне заблуждался, полагая, что он вел освободительную войну с захватчиком?

— Есть опыт Германии, которая после разгрома Третьего Рейха переживала длительный процесс денацификации. Он проходил и на территории ГДР, которая контролировалась Советским Союзом. Там проживало много чиновников и функционеров, которые служили нацистскому режиму, в том числе в Вермахте и других силовых структурах.

Часть этой публики была адаптирована к мирной жизни в условиях социалистической ГДР. Тот же фельдмаршал Паулюс работал почтальоном. Это человек, который планировал войну против СССР, но даже он был вписан в новые реалии.

Дело не в том, что никого нельзя переделать. Просто нужно прекратить любое ведение нацистской и коллаборационистской пропаганды, запретить партии и движения, которые были в этом замараны. Запретить их представителям занимать определенные должности.

Это серьезный процесс социальной инженерии, который требует серьезного подхода, государственных инвестиций и ясного понимания, чего мы хотим достичь, чтобы получить на выходе более адекватное общество, с которым можно разговаривать, и кому мы можем передать право самим решать свою судьбу.

Сейчас у них такой возможности нет. Любая оппозиция текущему курсу на Украине задавлена. И для того, чтобы жители Центральной и Восточной Украины могли что-то решать, необходимо провести процесс очистки от бандеровских, неонацистских и других элементов, которые используют Украину как плацдарм для разжигания войны, расовой и языковой ненависти.

- Вопрос к вам как к жителю Севастополя. Есть ли на бытовом уровне и среди военнослужащих предчувствие большой войны?

— Нет, в целом обычное настроение. Правда, нужно упомянуть систематические кампании о ложных минированиях школ и других учреждений, которые осуществляется с территории Украины. Плюс в Крыму достаточно часто отлавливают различных агентов СБУ и ГУР, которые занимаются тут агентурной деятельностью и предпринимают попытки вести диверсионно-террористическую деятельность.

- Есть такое мнение, что Россия готова к глобальной войне, но якобы не готова к войне локальной. Можно ли так ставить вопрос?

— Если брать все последние войны, то Россия достаточно неплохо выступила в грузинской войне 2008 года, когда армия находилась в состоянии полуреформирования. Мы видели операцию по воссоединению Крыма с Россией, где все было оперативно решено. Мы видели успешную кампанию в Сирии, где Россия стабилизировала правительство Асада, добилась разгрома ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ), добилась серьезного ослабления «зеленых» и группировок, противостоящих Асаду. Мы видим, как Россия ведет успешные локальные кампании в Африке.

«С обеих сторон подлодки с ядерными ракетами». Что будет, если Россия разместит оружие у границ США © topwar.ru

Но за счет того, что Россия имеет возможность прикрываться ядерным щитом, США не могут напрямую напасть на Россию, они действуют руками третьих стран, возвращаясь к ситуации Холодной войны, когда СССР и США, не имея возможности напрямую воевать друг с другом, воевали на территории третьих стран и руками третьих стран (Вьетнам, Афганистан, Корея).

Сейчас мы тоже возвращаемся к ситуации, когда на территории третьих стран используются спецслужбы, ЧВК и хакеры. Это новая нормальность. Не Россия хотела этой Холодной войны. Россия хотела мирного сосуществования, когда учитывались бы ее интересы, но США к этому не готовы. Мы можем либо молчать и утереться, либо действовать, исходя из своих национальных интересов. Россия выбрала путь действий.

Это приводит Россию к борьбе с США, потому что США не готовы жить в меняющемся мире, а Россия не готова жить в старом мире, где все диктуется Вашингтоном. К счастью для России, так думает не только она, но и целый ряд других стран, которые также заинтересованы в изменении существующего миропорядка.

События на Украине — это часть более глобальных процессов, связанных с отходом от однополярного мира к многополярному.

- Насколько фактор ядерного оружия может обезопасить мир от полномасштабной войны и какова вероятность сценария, что страны откажутся применять именно его, но будут использовать все остальное?

— Ядерное оружие — это главный гарант против большой войны. Потому что любые договора сегодня стоят не больше бумаги, на которой они написаны. Как мы видели по позиции США, они выходят из любых договоров, которые, как они считают, им невыгодны, как это было с договорами с Россией о сокращении разного рода вооружений, или с ядерной сделкой с Ираном.

Все это видят и понимают, что надо вооружаться. Только ядерное оружие и баллистические ракеты гарантируют, что на них не нападут. Это делает Северная Корея, Иран. Россия тоже занимается укреплением своей ядерной триады, строит новые стратегические подводные лодки, модернизирует свои ядерные ракеты, создает гиперзвуковое оружие. Это дает возможность стране выживать и действовать как субъектный игрок, а не как вассал или сателлит, как это происходит с большинством стран Европы. Они имеют крайне ограниченное влияние и вынуждены следовать за Вашингтоном.

Без ядерного оружия России было бы в разы сложнее. Она будет укреплять этот аргумент и намекать, что в случае агрессивных действия она готова применить положение нашей оборонной доктрины. Именно это защищает Россию от нападения ее врагов.