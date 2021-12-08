После переговоров Путина с Байденом США может готовить новые предложения Украине по увеличению военной помощи или относительно урегулирования ситуации в Донбассе, считает политолог Владимир Воля

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден провели переговоры по видеосвязи во вторник, 7 декабря. Беседа продлилась два часа. Стороны обсудили вопросы, связанные с напряженностью вокруг Украины, продвижением НАТО к границам России, а также обстановкой в Афганистане, Ливии и Сирии.

- Владимир, украинское руководство уже убедилось, что переговоры не были сенсационными, ничего особо не изменилось. На что им теперь рассчитывать? Как-то может поменяться риторика?

— Риторика не поменяется, мы видим, что переговоры в целом прошли без каких-либо сенсаций и каких-либо моментов, которые могли бы обещать хотя бы какой-то прорыв в будущем. Пока что все остается в режиме, когда мы в течение нескольких месяцев после переговоров будем топтаться на месте и все стороны будут продолжать свою риторику.

«Все карты и рычаги в руках у Путина». СМИ США о переговорах президентов России и США © REUTERS, The White House/Handout

Понятно, что теперь в рамках этого консультационного механизма все будут повторять свои аргументы и свое видение. Фактически, вся риторика участников предыдущих консультаций теперь будет озвучена в рамках этого механизма. Но фактическую ситуацию и позицию Киева это не изменит.

- Ранее СМИ сообщали, что перед переговорами с Путиным, Байден созвонился с представителями некоторых европейских стран, но не с Украиной, теперь же известно, что он позвонит Владимиру Зеленскому только в четверг — через два дня после переговоров с Путиным. Почему так?

— Байден и после саммита с Путиным созвонился снова с лидерами европейских государств. Что изменилось — да ничего, позиция какой была, такой и осталась.

А что касается того, что с Зеленским не было разговора — думаю, это чисто технические консультации были. Потому что разговор [Энтони] Блинкена с Зеленским был более предметным, потому что Блинкен в отличие от Байдена более детально знает украинскую проблематику.

Почему Байден позвонит Зеленскому только через два дня после переговоров с Путиным — я думаю, что США хотят сделать какие-то предложения Украине, и нужно время на то, чтобы эти предложения сформулировать, взвесить и потом уже озвучить. Какие именно предложения — вопрос остается открытым. Возможно, это какие-то идеи относительно урегулирования конфликта на Донбассе, возможно, это какие-то моменты, связанные с увеличением военной помощи — мы видим, что в проекте госбюджета до 300 млн увеличилась сумма. Возможно, какие-то еще меры, которые Байден огласит отдельно, чтобы два масштабных медийных события не выглядели как одно. Чтобы отдельно акцентировать какие-то инициативы относительно Украины, Байден решил разделить эти события.

Я думаю, что это чисто политтехнологический прием.

- Сразу после встречи стало известно об исключении антироссийских санкций из проекта оборонного бюджета, в частности в документе не упомянули трубопровод «Северный поток-2». Почему Байден ослабил хватку в отношении этого проекта?

Байден отказался от звонка Зеленскому и санкций против «Северного потока-2». Чем завершились переговоры президентов РФ и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Для России «Северный поток-2», с одной стороны, является инструментом повышения влияния в Европе, а с другой — Россия сама становится его заложником, потому что деньги были вложены большие, это коммерческий проект, который рассчитан на то, что Россия будет получать большой доход. Это существенный сдерживающий фактор, ограничитель ее политики в отношении Европы и Украины.

- Как считаете, при каких условиях США могут уйти из Украины?

— Они вряд ли уйдут. Опять же, что значит «уйти»? Они здесь присутствуют потому, что украинские власти, предыдущие и нынешние, хотят их присутствия. Я думаю, что США как-то особо безразлично, где присутствовать, а где не присутствовать.