Сегодня белорусскую сторону интересует прежде всего снятие западных санкций, потому что ограничения реально мешают развитию национальной экономики и функционированию государства, считает руководитель белорусской общественной организации «Союз» Сергей Лущ

- Сергей, ряд СМИ сообщили, что кризис с мигрантами на белорусско-польской границе фактически закончился — Меркель и Лукашенко договорились урегулировать этот вопрос. Действительно ли Минск достиг договоренностей с Западом?

— Разумеется, говорить о решении проблемы еще рано. Во всяком случае если делать ставку на некие договоренности Минска с Брюсселем. Надо понимать, что Меркель — фигура уже практически ушедшая из большой политики.

Она может выступить посредником, но не более. Опять же, позиция Германии именно в этом вопросе не идентична настрою всего европейского истеблишмента, и это хорошо видно по антибелорусским заявлениям, которые идут из Европы параллельно с телефонными разговорами Меркель-Лукашенко. Иными словами, Германия, которая связана с Москвой условно говоря газовым контрактом, не может служить индикатором общеевропейских настроений.

Далее, вряд ли кто-то достоверно знает, какие политические требования президент Беларуси выдвинул в разговоре с Меркель. Но, исходя из сложившегося политического расклада, можно предположить, что белорусскую сторону интересует прежде всего снятие санкций, потому что ограничения реально мешают развитию национальной экономики и функционированию государства.

Что касается вопроса легитимности последних президентских выборов, на что недавно намекали в Эстонии, то белорусскую правящую элиту эта проблема вряд ли беспокоит, ведь ни один из плебисцитов суверенной Беларуси Запад не признал, и мы с этим как-то жили.

Вероятно, пока разговор идет только о том, чтобы сесть за стол переговоров с гуманитарной повесткой.



- Как белорусское общество и СМИ реагируют на кризис с мигрантами?

— Исходя из того, что под белорусскими СМИ следует понимать прежде всего государственные информационные агентства, их риторика несет схожий месседж, преимущественно антипольский, и в некоторой степени антизападный. Также в значительной степени присутствует тема некомфортных условий, в которых вынуждены ютиться мигранты.

Простых белорусов, конечно, волнует иное. А именно, степень собственной комфортности.

Разумеется, белорусские власти всячески поддерживают мигрантов, как тех, что локализуются на границе, так и пребывающих в городах. Об этом снимается много репортажей каждый день.

Но поддержка мигрантов не может длиться долго. Ведь, здесь также имеется психологический негативный эффект накопительного характера — оказываемая на протяжении длительного времени гуманитарная помощь может быть интерпретирована белорусами как «пособие» иностранным гражданам. А трудолюбивое белорусское общество не знакомо с практикой иждивенчества, распространенной в странах Запада. В общем, такие критические ситуации надо разрешать оперативно.



- Какую позицию в отношении происходящего заняли оппозиция и пророссийские политические силы?

— Прозападная оппозиция, как и следовало ожидать, взяла на вооружение антибелорусскую риторику, пытаясь провести параллели с политическими событиями прошлого года — что совершенно алогично. Ведь наши власти, как было замечено выше, оказывают мигрантам всемерную поддержку. На этом фоне попытки обвинить Минск в нарушении прав человека выглядят абсолютно предвзятыми.

Мы же в оценке происходящего солидарны с российскими коллегами. Проблема, по сути своей, не наша, ведь мигранты идут с Ближнего Востока в Европу, а на фоне сложных в последнее время отношений белорусского государства с Западом, Минск имеет все основания снять с себя всякие обязательства в вопросе сдерживания миграционных потоков. Иными словами, международная проблема должна решаться общими усилиями.