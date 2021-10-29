Предстоящие местные выборы в Грузии не приведут ни к какому краху ни «Грузинской мечты», ни «Единого национального движения». Никаких переворотов не будет, все пройдет тихо и спокойно, считает основатель SIKHA Foundation (Тбилиси) Арчил Сихарулидзе

Арчил Сихарулидзе: кто он © Sputnik /Vladimir Umikashvili Украина.ру

Второй тур местных выборов в Грузии пройдёт в субботу, 30 октября. Основное противостояние проходит между правящей партией «Грузинская мечта» и партией «Единое национальное движение» (ЕНД), которую основал экс-президент страны Михаил Саакашвили. Представители ЕНД заявляют о необходимости отстранить «Мечту» от власти, а лидеры правящей партии призывают не допустить возвращения режима Саакашвили.

- Арчил, посол Евросоюза в Тбилиси ранее заявил, что в ходе избирательной компании ко второму туру выборов в органы самоуправления в Грузии сильно накалилась обстановка и что это не способствует созданию в стране избирательной среды, в том виде, в каком она должна быть в демократическом государстве. Это констатация факта или со стороны Брюсселя последуют некие практические действия?

— Никаких практических шагов Евросоюз предпринимать не будет. Это нормальная обстановка для Грузии. Каждый раз, когда оппозиция чувствует, что она может победить, обстановка накаляется. Но я думаю, что «Грузинская мечта» может победить во множестве районов. Рассчитанный ва-банк. Саакашвили взорвал-таки Грузию © коллаж Украина.Ру

- Можно ли ставить вопрос о том, что эти выборы приведут либо к краху «мечтателей», либо к краху «мишистов»?

— Ни к какому краху ни с той, ни с другой стороны это не приведет. «Грузинская мечта» наберет большинство. Она и так добилась исторического максимума, находясь у власти три срока подряд. А «мишисты» как были, так и останутся.

- Поспособствовал ли приезд Саакашвили тому, что даже будучи в меньшинстве, «мишисты» смогут повести себя активно и затеять госпереворот?

— Никаких переворотов не будет. Саакашвили называют «грузинским Че Геварой», но никакой это не Че Гевара. Этот человек не готов к самоубийству и уж точно не готов самостоятельно выходить на баррикады. Все пройдет тихо и мирно.

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— Теперь уже нулевая. Если бы они правильно повели себя, а не использовали украинского омбудсмена, которая встала на сторону Саакашвили, и сделали бы все так, чтобы «Грузинская мечта» могла сохранить лицо, то, возможно, его могли выслать. Но когда Дмитрий Гордон и другие политики решили разыграть тут украинскую карту, то это оказалось невозможно. Пока премьер-министром будет Ираклий Гарибашвили, Саакашвили будет сидеть в тюрьме у нас.

- Обсуждалась ли у вас применение Украиной беспилотников в Донбассе?

— Нет. В Грузии людям не до этого. Грузинская политическая система и политические элиты в кризисе. Грузинам не до Украины.

- Недавно было интервью бывшего заместителя госсекретаря США, который заявил, что он не поддерживает возвращении Саакашвили в Грузию, но осудил факт его задержания. Какова вообще у Вашингтона долгосрочная цель на грузинском направлении?

— Все очень просто. На Западе считают, что аресты и задержания бывших высокопоставленных чиновников — это некрасиво. Поэтому он так и высказался. Но вообще не было той реакции Запада, на которую рассчитывал Саакашвили. Он ждал какого-то дипломатического давления или восстания, но ни того, ни другого не произошло. Иной реакции от Запада и не следовало ожидать. Что же касается долгосрочной цели США, то она у них всегда была одна — использовать Грузию как платформу для развития своих интересов на Южном Кавказе и на постсоветском пространстве.