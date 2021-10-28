На Украине разразился допинг-скандал. По результатам международного расследования киевские спортивные функционеры скрывали факт употребления допинга своими подопечными. О том, накажут ли Украину по всей строгости спортивного закона, рассказал в интервью Украина.ру начальник отдела региональных проектов МИА «Россия сегодня» Руслан Мармазов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) провело расследование под кодовым названием «Операция Геркулес», по результатам которого в манипуляциях с допинговыми пробами обвинило Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ). По результатам расследования к Украине могут быть применены санкции вплоть до лишения права участия в зимней Олимпиаде — 2022. О том, к каким последствиям это может привести, мы попросили рассказать известного на Украине спортивного комментатора Руслана Мармазова, некогда возглавлявшего пресс-службу ФК "Шахтер".



— Руслан, недавно выяснилось, что Директор национального антидопингового центра Украины подал в отставку из-за допинг-скандала. Могут ли украинскую сборную отстранить от участия в зимней Олимпиаде — 2022? Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов

– По-хорошему, если бы мы изучали эту ситуацию в динамике и на аналогиях, если так отнеслись к России — то должны аналогично отнестись и к Украине. Другое дело, мы с вами понимаем, что Россия и Украина в международном пространстве, в том числе спортивном, это суть разные категории, и если Россию постоянно атакуют по разным поводам, и допинговый повод — один из самых ярких, то Украину — наоборот, старательно окучивают, холят и лелеют.

Поэтому здесь я не берусь делать однозначный прогноз. Я думаю, что отношение будет более благосклонным, чем к России, хотя, учитывая строгость, с которой WADA и прочие антидопинговые организации подходят к этой тематике, когда речь идет о странах третьего мира, то здесь какие-то меры могут быть приняты.

Может быть, какие-то федерации будут отстранены, может быть — конкретные спортсмены, а может быть, и какая-то глобальная история случится. Хотя в последнее верю слабо.

— Отчет WADA показал, что украинские спортивные организации утаивали употребление допинга спортсменами и предупреждали их о проверках заранее. Это системное явление в спорте Украины?

— Это, скорее всего, явление системное. Вся эта допинговая тема слишком сложна, мы сейчас ее с вами в значительной степени по-обывательски обсуждаем. Постоянно меняются требования, перечни разрешенных препаратов, и мы знаем массу вопиющих примеров, когда делаются справки, условно, для норвежских лыжников, которые все астматики. Поэтому они принимают препараты, которые стимулируют работу их организма.

Масса таких вещей есть, связанных с гимнастикой и другими видами спорта в США. Здесь подход такой: что дозволено Юпитеру — не дозволено быку. Не знаю, быки ли на Украине, но в Юпитеры они явно еще не выбрались, поэтому могут быть приняты меры. Спорт в политике: уникальный путь депутата Рады Жана Беленюка к золоту Олимпиады © REUTERS, Piroschka Van De Wouw

Системно применение допинга или нет — наверное, системно. Но именно с той оговоркой, которую я упомянул. В глобальном вопросе о том, что считается допингом, а что нет, слишком легко запутаться и попасть под раздачу. А то, что сегодняшний спорт больших достижений построен не только на старательных занятиях в спортзале, но и на фармакологии — это однозначно.

Другое дело — кто устанавливает правила? Кто составляет списки, какие препараты запрещены, а какие нет? Вопрос, честно говоря, неприятный, но если он возник — он возник неспроста. Значит, это кому-нибудь нужно, естественно, не Украине. А вот кому — мы позже в этом разберемся.



— Российский допинг-скандал длится много лет, но украинский широкого освещения не получает. Действительно ли западные партнеры «покроют» своего вассала — Украину?

— Я не знаю, как это будет выглядеть, я не знаю, какие цели ставятся перед этой кампанией. Если в назидание кому-то надо будет крепко выпороть этого вассала — то никто его покрывать не станет. Выпорют за милую душу и высушат. Если же это какая-то разовая история, кто-то попал под раздачу — то могут и списать, и где-то прикрыть. Я расскажу об одном примере. Спорт с политическим подтекстом. Что происходит с олимпийской сборной Белоруссии? © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Не так давно Украина и Швейцария играли в футбол. У игроков украинской команды обнаруживается ковид. Решение принимается санитарным врачом Базеля — о том, что матч состояться не может. Матч отменил санитарный врач Базеля — не УЕФА и не ФИФА. Но учитывая, что речь идет о Швейцарии, а не о какой-то условной Албании, они становятся на сторону Швейцарии.

Казалось бы — необходимо переиграть матч, подойти к вопросу со спортивными принципами. Ничего подобного — техническое поражение записывается сборной Украины и идите, отдыхайте. Кто-то вписался? Нет, никто. В данной ситуации был выбор между Украиной и Швейцарией. Швейцария лучше, круче, интереснее в маркетинговом плане и так далее. А тот вопрос, о котором мы с вами рассуждаем — допинговый, мы с вами видим только самую малюсенькую макушку этого айсберга. Мы не знаем, что происходит, какие механизмы запущены. В нашем случае — мы просто сидим и наблюдаем. И только потом сможем сделать какие-то реальные выводы.

— Прокомментируйте, пожалуйста, слова экс-министра спорта Украины Игоря Жданова о том, что Россия вынуждает украинских спортсменов принимать запрещенные вещества и подменяет их допинг-пробы. Этим оправдывался запрет на участие украинских атлетов в соревнованиях на территории РФ. «Непонимания и обманы»: украинский фигурист объяснил свой переход в американский спорт © Википедия

– Давайте подведем под этим такую черту — конченый. Абсолютно конченый человек, далекий от понимания спорта. Проще всего запретить спортсменам участие в соревнованиях, естественно, ничего спортивного в этом нет. Естественно, никакой допинговой составляющей нет — здесь только одна политика. Я не так давно работал на чемпионате мира по пляжному футболу, который проводился в России, и в нем должна была участвовать и сборная Украины, прошедшая через сито отборочных матчей.

Но в последний момент федерация пляжного футбола Украины приняла решение — участвовать не будем, потому что соревнование проходит в Москве. Вместо Украины приехала сборная Швейцарии, в данном случае это совпадение. Они очень прилично выступили, завоевали массу призов в том числе и в индивидуальном зачете, показали себя миру.

Чего добилась Украина? Потеряли чемпионат мира, который в жизни спортсмена не так часто случается. Для кого-то это, может, был единственный шанс поучаствовать. Себя не показали, на людей не посмотрели, не поучаствовали в соревнованиях высочайшего уровня. Кто виноват? Украина ведет себя глупо и нелепо не только в этом случае, не приходится здесь искать никакой логики, никакой выгоды. Часто украинские функционеры действуют вопреки собственной выгоде.

В случае с этим министром что-то аналогичное, а я его не знаю и знать не желаю. Думаю, это случайно нанесенный песок на ботинках истории.