Украинская энергетика подошла к отопительному сезону не в лучших кондициях вопреки всем усилиям не допустить кризиса, считает украинский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Импорт угля на Украину в текущем году растет. Растет и потребление — создать запасы для отопительного сезона пока не удается.

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Традиционно большая часть импортного угля закупается Киевом в России: в 2020 году доля РФ составляла 70%. Какая-то часть этого объема может происходить из ДНР и ЛНР.

Как сообщало агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в правительствах ДНР и ЛНР, прямых поставок угля из Народных Республик на Украину нет, в то же время уголь из ДНР и ЛНР поставляется в Россию.

По данным DW, возможен реэкспорт этого угля из РФ. В то же время издание не нашло бесспорных доказательств своих утверждений.

По данным правительств народных республик, годовая добыча угля в ДНР и ЛНР составляет ежегодно около 15 млн тонн.

Эксперт в сфере энергетики Борис Марцинкевич отмечал, что под видом российского и польского угля на Украину могут поставлять уголь из ДНР и ЛНР.

По его мнению, слишком резко увеличилась добыча угля в Ростовской области, кроме того, добыча в Польше не растет, однако польский уголь Украина закупает в довольно больших объемах.

То, что Польша закупает уголь в ДНР и ЛНР, признал в 2017 году министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский.

О том, что будет с украинской энергетикой в нынешнем отопительном сезоне изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина

- Дмитрий, «Центрэнерго» подошло к отопительному сезону с одиннадцатикратным отставанием по объемам запасов угля. В прошлом отопительном сезоне из-за низких запасов был энергетический кризис. Что будет в этом?

— К сожалению, пока повторение кризисной ситуации вполне вероятно. Придется импортировать электроэнергию, потому что альтернатива — это веерные отключения.

Ситуация пока достаточно напряженная и гарантий того, что не повторится прошлогодний дефицит электроэнергии, нет.

- Но ведь Нацкомиссия по регулированию тарифов в энергетике продлила запрет на импорт электричества из РФ и Белоруссии?

— Запрет пока только до ноября, и не исключено, что этот запрет все же будет отозван, потому что альтернатива — веерные отключения.

Причем проблема с углем не только у «Центрэнерго», а вообще у всех энергогенерирующих компаний.

Как только возникнет угроза веерных отключений, придется что-то решать.

- «Центрэнерго» собирается закупать уголь в основном на Украине (1,5 млн тонн), а также в Казахстане (100 тыс. тонн), США (37,5 тыс. тонн) и Польше (350 тыс. тонн). Между тем основной импортер угля на Украину — Россия. Почему «Центрэнерго» не закупает там?

— Это опять политика. «Центрэнерго» — госкомпания, со всеми вытекающими последствиями.

Решение не закупать уголь в России не совсем понятно, потому что польский уголь обойдется существенно дороже.

Логистика самая удобная у российского угля. Понятно, что Россия не продает свой уголь Украине в два раза дешевле мировых цен, но его можно сразу привезти на теплоэлектростанцию без всяких перевалок.

Это было бы логично, тем более, что Россия долгие годы остается крупнейшим поставщиком угля на Украину — как энергетического, так и для коксопрома.

- Есть мнение, что существенная часть поставляемого на Украину российского и польского угля на самом деле добывается в ДНР и ЛНР. В частности, обозреватель Борис Марцинкевич отмечал, что в Ростовской области слишком уж резко выросла добыча, да и в Польше она не растет, а на Украину уголь активно продают. Насколько это соответствует действительности?

— Насчет России понятно, скорее всего так и есть. Но поставки через Польшу — практически нереальны.

В Польше не добывается антрацит в принципе. Поэтому если привезут антрацит из Польши, то сразу будет ясно, что это уголь перекупленный.

Экономика таких операций отсутствует, такой уголь не может быть дешевым никогда. Не знаю, может быть Борис Марцинкевич — большой специалист, но думаю, что насчет Польши — чепуха полная.

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Если бы было желание, то этот вопрос могли бы исследовать. На Украине прекрасно понимают, что уголь сильно отличается от шахты к шахте.

Так что, резюмируя, из России могут завозить часть угля, добываемого на украинском Донбассе под видом российского.

А Польша, насколько мне известно, поставляет на Украину уголь марки «Г» (газовая группа), идет этот уголь на станции западного региона.

Его бессмысленно добывать на Донбассе и везти потом в Польшу. Я о таких схемах не слышали ничего и никогда.

Ранее поляки исследовали возможность поставок угля из ДНР и ЛНР в Польшу, но не для того, чтобы потом на Украину везти. Копали они капитально, дошли до Роттердама, показали, что там все трейдеры скрывают информацию об источниках поставок.

Из Роттердама идет уголь на польский рынок, и достаточно вероятно, что он может быть из неподконтрольных Киеву районов Донбасса, однако его реэкспорт на Украину экономически невыгоден.