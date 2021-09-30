В России всерьез подошли к реализации четвертого энергоперехода, готовится к запуску масштабный пилотный проект, на котором будут отработаны водородные технологии для всей страны

29 сентября «Камаз» и «Росатом», точнее, его дочерняя компания «Русатом оверсиз», договорились с Корпорацией развития Дальнего Востока и Корпорацией развития Сахалинской области (КРСО) о совместном развитии и применении водородных технологий в транспортном секторе Сахалина.

«На Сахалине появится крупное экспортное производство нового экологически чистого топлива. Энергоноситель будет также использоваться в островной энергетике, на транспорте», — рассказал гендиректор КРСО Андрей Медведев.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко рассказал, что компании «Росатом» и Air Liquide вместе с местными властями выбирают площадку для расположения водородного кластера.

О том, что за проект будет там реализован, и какие у него перспективы, изданию Украина.ру рассказал заместитель руководителя Центра компетенций национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые и мобильные источники энергии» при Институте проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН) Алексей Паевский.

— Алексей, на Сахалине, как сказал губернатор Лимаренко, планируют производить 30 тыс. тонн водорода в год. Это много или мало?

— Для начала это хороший объем. Насколько я понимаю, водородный кластер — это один из нескольких проектов «Росатома», и на Сахалине будет делаться не только кластер по производству водорода, но кластер, где будут отрабатываться вообще все водородные технологии. И производство водорода из природного газа с последующей продажей его в Японию и Корею. Там близко рынок Дальнего Востока, и туда водород можно возить в сжиженном виде. И отработка производства, и отработка хранения, и перевозки морским путем в сжиженном виде. Это один из четырех-пяти способов перевозки и хранения водорода. Четвертый энергопереход: Запад хочет «кинуть» развивающиеся страны, но Россия нашла выход © CC0, Pixabay

Там будет отрабатываться работа портовых служб, которые работают на водородной технике. Уже есть заказ на постройку водородных поездов, которые будут эксплуатироваться на Сахалине. Над этим работают «Росатом», «Трансмашхолдинг» и РЖД. То есть вся водородная инфраструктура там будет отрабатываться, и это очень правильные вещи.

— Примут ли сахалинский продукт на рынках Азии из-за экологических норм? Ведь это не «зеленый» водород, полученный при помощи электроэнергии из возобновляемых источников.

— Да, это не «зеленый» водород, но это «голубой» водород (получаемый из газа с улавливанием выбросов диоксида углерода — ред.). Думаю, что в той же Японии и Корее это будет нормальным. По крайней мере, на это рассчитывают.

«Зеленый» водород, а точнее, «оранжевый» (производимый при помощи энергии АЭС — ред.), будет производиться в Кольском проекте «Росатома», о чем недавно тоже было объявлено. На Кольской атомной электростанции будет производиться электролизным способом достаточно много водорода — планируется запуск установки мощностью 100 МВт.

Оба этих проекта — и Кольский, и Сахалинский, — должны дать первый водород в 2024 году.

— Каковы перспективы такого проекта в плане масштабирования на всю Россию?

— Хорошие перспективы. Как раз Сахалинский проект подходит для масштабирования на всю Россию таких отработанных технологий, как водородные поезда. РЖД сейчас много работает в сфере водородного транспорта. Помимо моей работы в центре компетенции ИПХФ РАН, я еще и советник группы компаний ИнЭнерджи, которая занимается производством топливных элементов. Мы сейчас активно работаем с РЖД по нескольким проектам в этой области.

Вот эта часть может быть масштабирована на всю Россию. Разумеется, будет масштабирован на всю Россию и проект с водородными заправками для поездов. Сам Сахалин в этом смысле очень удобен для масштабного производства водорода для азиатского рынка, потому что там есть и источник природного газа — месторождение «Сахалин-2» — и в перспективе возможно получение «зеленого» водорода посредством ветроэнергетики.

Сахалин — хорошая тестовая площадка, разные участки которой могут масштабироваться в разных местах страны.

— Вы упомянули, что работаете над водородными проектами в сфере железнодорожного транспорта. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?

— Пока что я могу сказать, что «Российские железные дороги» пристально следят за водородной тематикой, очень активно думают и двигаются в этом направлении. Вот сейчас будут тестировать водородную электричку или, как ее еще называют, водородный рельсовый автобус. В РЖД рассматривают варианты и тягового локомотива на водороде, и маневрового локомотива.

Это вполне актуально. В Европе уже бегает по линиям первый серийный водородный поезд. Эта же модель тестируется в Австрии, Франции и Польше. Железнодорожный транспорт на водороде выглядит очень перспективным, и «Российские железные дороги» хорошо относятся к водородной тематике.

— Какие еще проекты в сфере водородного транспорта есть в России?

— У нас очень много разных разработок. Активно развивается рынок водородных беспилотников. Мы производим беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на водороде, которые летают гораздо дольше БПЛА на литий-ионных батареях и гораздо чище и бесшумнее беспилотников с двигателями внутреннего сгорания. В России был создан четвертый в мире самолет на водороде, с электрическими водородными топливными элементами. Это одноместный самолетик.

Водород, газ и нефть. Игорь Юшков о том, как Россия ищет новые источники энергии © РИА Новости, Нина Зотина

Плюс у нас есть проект «Кортеж», который делает серию автомобилей AURUS — начиная с президентского лимузина и заканчивая джипами, микроавтобусами и всем прочим. Вот лимузин уже был сделан на водороде. Водородный AURUS был представлен этим летом.

Ну и, наконец, главный проект, который поможет развитию водородного транспорта — водородные заправочные станции. Ведь весь спектр этих машин бесполезен, если их негде заправлять. Первая в России водородная заправочная станция, причем автономная заправочная станция, которая сама производит водород с электролизным блоком, создана у нас в центре компетенции. Она сейчас находится в Черноголовке, первая и пока единственная в России заправочная станция на водороде. И этот проект, я надеюсь, тоже будет масштабироваться на всю страну.