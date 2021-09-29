Украинские власти поставили экономику страны в непростое положение и заблокировали самый простой выход из кризиса, считает эксперт по энергетике из Киева Дмитрий Марунич

Об этом сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич рассказал в интервью Украина.ру

- Дмитрий, цены на газ в ЕС уже превысили порог в $1000 за тысячу кубометров. Как это сказывается на украинском рынке газа? Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина

— Инфляция будет расти. Очень дорогой газ на украинской бирже, текущие поставки идут по высоким ценам. Это дорого обходится украинским потребителям, прежде всего промышленным.

Высокие цены на газ создают серьезные риски в период отопительного сезона.

Пока власти, осознавая все последствия, пытаются продавать газ теплокоммунэнерго и населению намного ниже, чем биржевая цена, что создает существенные проблемы для «Нафтогаза».

На днях председатель правления компании обратился к Кабинету министров с предложением изыскать где-то 123 млрд грн — это огромная сумма по украинским меркам (свыше $4,6 млрд) — для того, чтобы пройти отопительный сезон.

Это значит, что у «Нафтогаза» деньги закончились. И это создает существенные риски для Украины, потому что этих денег в бюджете нет, изыскать их невозможно.

- Если бы Украина решила вернуться к прямым закупкам газа у России, эта сумма стала бы меньше? Например, Германия покупает газ у «Газпрома» вчетверо дешевле нынешних европейских цен.

— Вполне возможно. Но для этого нужно сесть за стол переговоров, а Украина от этого последовательно отказывается.

Более того, тот же Витренко совсем недавно заявил, что покупка напрямую газа у «Газпрома» угрожает национальной безопасности Украины. Это было с месяц назад.

Поэтому вопрос прямых закупок газа у России в Киеве даже не обсуждается.

- Кто основные потребители газа в украинской промышленности, по кому приходится основной удар?

— Металлургическая промышленность и особенно химическая — Одесский припортовый завод уже остановился.

Дорогой газ добивает остатки украинской промышленности: остановлен Одесский припортовый завод © Facebook, Одеський припортовий завод

- Какие может понести потери украинская экономика от высоких цен на газ?

— Уже сейчас видно, что Украина не смогла удержать инфляцию в прогнозном коридоре. Она уже на 0,8% выше того годового максимума, который ожидали в правительстве и к концу года еще поднимется как минимум на те же 0,8%, а ВВП понизится на 0,2%.

Еще одно следствие — дисбаланс в «Нафтогазе». Химическая промышленность уже останавливается.

- Разгорается конфликт Украины с Венгрией из-за поставок по Балканскому потоку. Как вы это можете прокомментировать?

— Венгрия приняла решение согласно своим национальным интересам, не нарушая при этом национальное или европейское законодательство.

Украина не может запретить Венгрии получать газ по тем маршрутам, по которым она намерена это делать.

Кроме того, решение Венгрии получать газ по альтернативному маршруту соответствует европейским требованиям по диверсификации источников поставок и маршрутов поставок газа.

Мне кажется, что попытки Киева делать что-то в этом направлении выглядят немного странно.

- Недавно сообщалось, что Всемирный банк готов выделить деньги на модернизацию украинской газотранспортной системы (ГТС), но при условии, что по ней можно будет прокачивать водород. Однако представитель Оператора ГТС Украины Ольга Белькова заявила, что в ОГТСУ еще не уверены, что будут эти деньги брать, поскольку сомневаются в том, что это окупится. Как вы считаете, стоит ли Украине вкладываться в модернизацию своей ГТС?

— Все пока очень условно, по большому счету еще никто не проводил даже оценку того, способна ли система вообще работать с водородом и какие смеси водорода можно по ней прокачивать.

Четвертый энергопереход: Запад хочет «кинуть» развивающиеся страны, но Россия нашла выход © CC0, Pixabay

Все трубопроводы на территории Украины строились 50 лет назад, естественно, в них не закладывали возможность транспортировать водород. Потому даже дискуссии об этом пока находятся на самом начальном этапе.

- Видите ли вы сейчас какие-то реальные шаги на Украине по четвертому энергопереходу? Та же Германия постоянно говорит, что нет смысла вкладываться в модернизацию ГТС Украины, если она не сможет качать водород.

— ФРГ уже дала кредит на 50 млн евро на модернизацию компрессорной станции, работы идут уже несколько лет. То есть, какие-то проекты реализуются и без водорода. Но пока это все в начальной стадии.

На Украине практически не производится водород. Его транспортировка это еще большая проблема. На текущий момент она возможна только железнодорожными цистернами.

У нас нет крупных проектов, которые находились бы в стадии реализации, так что о каком энергопереходе можно говорить?

Возможно, когда-то он и состоится, но когда конкретно и сколько это будет стоить — это такие вопросы, на которые вам вряд ли кто-то сейчас ответит.