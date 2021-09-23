Анна Ревякина в беседе с историком и политологом Сергеем Станкевичем об оборонном альянсе AUKUS, о нарушении баланса в Азиатско-Тихоокеанском регионе и начале новой гонки ядерных вооружений

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк - Сергей, 15 сентября США, Великобритания и Австралия создали оборонный альянс AUKUS (Australia, United Kingdom, United States). Его появление было скреплено совместной видеоконференцией лидеров трёх стран. Это партнерство, которое позволит странам противостоять угрозам XXI века. О каких угрозах идёт речь?

— Мы наблюдаем начало очередной длительной эпохи борьбы великих держав за передел сфер влияния в мире. С 1991 года и до недавнего времени стратеги «коллективного Запада» рассматривали весь мир как сферу американского влияния Pax Americana, которая сохранялась за счёт военно-политического доминирования блока НАТО.

Применение НАТО (иногда в неполном составе) в войнах против Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии, в блокаде Ирана, в попытках поглощения Украины и Грузии, в изоляции России подчёркивало глобальную союзную ответственность «за весь мир» Запада во главе с Соединёнными Штатами Америки.

К рубежу 2020 года Соединённые Штаты Америки начали освобождаться от роли глобального гегемона и международного жандарма, поскольку эта роль стала для Вашингтона непосильной. Соединённые Штаты Америки всё больше проигрывали Китаю конкуренцию за лидерство в Евразии, а в скором времени и в мире.

Администрация Джо Байдена попыталась осуществить фундаментальный маневр: уйти от чрезмерного присутствия и обязательств на Ближнем Востоке, «повесить» ответственность за Европу на тандем Берлин-Париж, создать новый центр силы в виде военного альянса AUKUS в Индо-Тихоокеанском регионе.

Китаевед сказал, как Россия и Китай ответят на создание AUKUS © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

- Не нарушит ли данное партнёрство стратегический баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не положит ли начало гонке ядерных вооружений?

— Военный альянс Соединённых Штатов Америки, Британии и Австралии не просто «нарушает», а взрывает геополитическую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Все прежние договорённости и планы государств региона придётся серьёзно корректировать или отменять.

Неизбежна форсированная милитаризация Австралии, которая становится форпостом для давления на Китай и КНДР, центром формирования новой сферы влияния под эгидой Соединённых Штатов Америки. В эту сферу влияния Вашингтон и его союзники попытаются втянуть Малайзию, Филиппины, Индию, Новую Зеландию, Вьетнам. Япония и Южная Корея как страны постоянного военного присутствия Соединённых Штатов Америки, связанные с Вашингтоном оборонными договорами, естественно, будут примыкать к блоку.

Создание у Австралии флотилии атомных подлодок, несущих баллистические и крылатые ракеты, конечно, провоцирует региональную гонку вооружений.

- Первый саммит участников нового оборонного альянса AUKUS спровоцировал скандал в их отношениях с Францией. Как вы считаете, верно ли стратегически поступают участники оборонного альянса?

— Поведение США в отношении европейских союзников по НАТО, в особенности в отношении Франции, выглядит на редкость грубо и как-то демонстративно оскорбительно. Можно даже предположить, что эта нарочитость — символическая «порка» Эммануэля Макрона за его формулу про «смерть мозга НАТО» и инициативы по «стратегической автономии» Европы.

Во Франции в нынешнем году президентские выборы. Возможно, американское «глубинное государство» уже подобрало замену Макрону как слабому звену и роковым ударом должен стать скандал вокруг срыва крупнейшего оборонного заказа, который Австралия демонстративно передала Америке.

- У французов есть межгосударственное соглашение, которое было подписано с большой помпой в 2019 году, с чёткими обязательствами, чёткими пунктами. Как Австралия собирается из него выходить?

— Австралия разорвёт контракт с Францией и заплатит неустойку, которую ей с лихвой компенсируют новые контракты и кредиты со стороны Соединённых Штатов Америки и Британии. Отношения с Францией при этом будут заморожены до появления в ней следующего президента. В МИД РФ рассказали о шоке для НАТО © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

- Как вы считаете, какие действия будет предпринимать Китай в ответ на создание союза?

— Китай прежде всего постарается форсировать создание с помощью России Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Работы в этом направлении уже ведутся. Помощь России позволит Китаю уложиться в 5-7 лет — примерно столько уйдёт и на разворачивание Австралией первых ядерных подлодок с ракетами. Без России процесс затянулся бы у Китая на десятилетия и стоил бы раз в десять больше.

Кроме того, Китай ускорит наращивание своих ВМС для защиты акватории Южно-Китайского моря и жизненно важного торгового пути через Малаккский пролив.

Геополитическое сотрудничество Китая с Россией, несомненно, будет укрепляться год от года.

А самый сильный ход со стороны Китая состоял бы в примирении с Индией и в содействии примирению Индии и Китая. Сняв свои затянувшиеся и во многом уже бессмысленные территориальные споры, три ядерные державы — Китай, Индия и Пакистан — вместе с Россией могли бы полностью переформатировать систему безопасности и международные отношения в Большой Евразии.