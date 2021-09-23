Вильнюс развивает противостояние с Пекином: в Минобороны Литвы рекомендовали гражданам отказаться от смартфонов из Китая. Российский политолог, специалист по Прибалтике Александр Носович объяснил изданию Украина.ру, почему Китай стал врагом Литвы

— Александр, что стоит за конфликтом Литвы с Китаем? Если ли здесь что-то кроме демонстрации лояльности США?

— Лояльность США подразумевает плату за ее демонстрацию. Плата в виде как материальных выгод, так и нематериальных. Нематериальные для Вильнюса тоже очень важны. Например, это может быть поддержка литовских инициатив на международной арене, зачастую антироссийских. Материальные интересы сводятся к вопросам координации и выделения финансовой помощи по линии международных организаций, где имеет значение слово США. Это Международный валютный фонд, Всемирный банк.

Так что эта инициатива, как и все прочие, предпринята с расчетом на то, что Соединенные Штаты оценят антикитайскую активность и отблагодарят. Украина передала Литве 48 тонн гуманитарной помощи для борьбы с нелегалами © Facebook МВД Украины

— Но Китай может ответить? И цена будет высокой для Литвы?

— Вообще-то, Пекин уже отомстил. Вильнюс жалуется Евросоюзу на то, что их производители перестали быть востребованными на китайском рынке. После того, как Россия в 2014-м ввела контрсанкции, литовские политики называли КНР главным альтернативным рынком по поставкам молочной продукции. Говорили о повороте на Восток — на еще более восточный Восток, чем Россия и Белоруссия. Полуторамиллиардный рынок со всеми издержками на логистику должен был покрыть выпадающие доходы от потери рынков соседей. А теперь и этих поступлений от экспорта не будет.

Не будет и инвестиций в клайпедский порт, Пекин отменил два грузовых поезда в Литву, но на прошлой неделе запустил новый железнодорожный маршрут в Польшу.

КНР демонстрирует, что отношения с Вильнюсом отличаются от отношений со странами, участвующими в формате «16 + 1», предназначенном для сотрудничества со странами Восточной и Центральной Европы. То есть другие государства, пусть даже столь же откровенно проамериканские, могут рассчитываться на китайские деньги. А Литва — нет.

— Получается, Литва «воюет» с Китаем за счет своих экономических интересов?

— Литовские политики всегда воюют за счет экономических интересов своей страны. Исключение — борьба с Латвией, когда Вильнюс добивался того, чтобы транзит грузов шел через Клайпеду, а не через Ригу, когда умыкнул у латвийцев проект терминала сжиженного природного газа в надежде на то, что Еврокомиссия профинансирует этот проект как инфрастуктурно важный для всей Прибалтики как макрорегиона. Глава МИД Литвы: Запад не признает союзное государство РФ и Белоруссии © REUTERS, Sergei Chirikov

А вот с Варшавой — своим важнейшим экономическим партнером — Вильнюс поссорился из литовских поляков 11 лет назад. Сейчас у них все ровно, побил все горшки с Белоруссией. Причем, когда у [президента республики Александра] Лукашенко был период бурной многовекторности, то «любовь» была с кем угодно, но опять же не с Литвой. Про Россию и говорить нечего — отношения на дне уже лет десять.

Получается, что соседи Литвы — всегда главные «враги». Исторически на первом месте таковым была в последние годы Россия, но сейчас мы уже не главный неприятель. Москва уступила эту честь Минску. Хотя это не смутило русофобов в Вильнюсе — они уверяют, что за белорусскими властями стоят российские. Фактически в Литве больше верят в Союзное государство, чем у нас. Там никакого скепсиса по поводу интеграции нет.

[Бывший председатель Сейма Литвы Витаутас] Ландсбергис даже назвал Союзное государство плоскогубцами, которые щелкнут Литву как орешек. Дескать с одной стороны Калининградская область, с другой Белоруссия, республика в тисках! Так что склоки — мелкие или нет — часть литовской политики.