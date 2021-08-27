С 7 по 28 августа 2014 года ВСУ и нацбаты бились с донецким ополчением за город Иловайск, расположенный между Большой донецкой городской агломерацией и Россией. В итоге украинцы, потерпели поражение, попав в окружение, названное Иловайским котлом. О значении этого сражения рассказал участник этих событий Александр «Варяг» Матюшин

- Александр, какой была военно-политическая ситуация накануне боев за Иловайск? Фактически территория, которую контролировали ополченцы, сузилась с начала боевых действий в четыре раза. Какое у вас, у ополчения, было тогда настроение? Ожидали ли вы падение Донецка и республики?

— Действительно, территория контролируемая ополченцами ДНР была на тот момент уже крайне мала. А, по сути, представляла собой несколько сражающихся анклавов. Даже в черте города моей родной Макеевки уже стояли украинские войска. С Ясиноватой тогда сообщения практически не было, и с того направления периодически пытались прорваться украинские войска. Как раз, во второй половине 2014-го года я, со своим подразделением и силы макеевского гарнизона пресекли очередную попытку прорыва в Макеевку ВСУ со стороны Ясиноватой.

Горловка практически находилась в окружении, отчаянно сражался гарнизон Кировского. Под нашим контролем был Шахтерск, Снежное, Торез и близлежайшие поселки. И то, трасса на Шахтерск простреливалась украинскими снайперами. Граница со стороны Амвросиевки была отрезана ВСУ и добробатами.

В самой республике, практически отсутствовали органы правопорядка и их заменили ополченцы, взявшие на себя ответственность как на фронте, так и внутри своих территорий. Создав по факту на территории контролируемой ДНР военную демократию.

Что же касается органов власти, то далеко в Донецке, в здании ОГА, захваченной восставшим народом Донбасса, еще в апреле заседал Верховный Совет ДНР и собирались министры, выбранные этим самым советом, но в прифронтовых районах республики их постановления военной властью не всегда выполнялись.

Органы же местного самоуправления, зачастую подчиняясь властям ДНР, не прерывали и связей с украинской стороной. Несмотря на тяжелую ситуацию, сложившуюся на территориях контролируемых донецкими властями и народным ополчением, у простых бойцов настроение было боевое и был четкий настрой победить, перейти в наступление, удержать свои земли. Да, на встречах командиров обсуждалось тяжелое положение, обсуждались, в том числе и военные неудачи, но никогда не говорили о том, что все пропало, и что надо всё бросить и бежать в Россию.

За исключением, пожалуй, что Игоря Стрелкова, еще с мая месяца вопившего о том, что мы все умрем, и все пропало. Чуть позже, в октябре 2014 года, сидя с известным русским блогером Павлом Кухмировым в кафе в центре Донецка, и слыша канонаду доносящуюся от донецкого аэропорта, я понял то чувство, что владело нами. Подобное чувство часто встречается в описании быта и настроений белогвардейцев в Гражданскую войну.

- Чем был важен Иловайск для обороны ДНР? Почему его стремились захватить ВСУ и нацбатальоны? Если бы Иловайск был захвачен, то к каким последствиям это бы привело?

— Иловайск имеет ключевое значение, как один из крупнейших транспортных узлов. К тому же со взятием Иловайска украинские войска имели бы возможность с еще одной стороны войти в Макеевку и взять в Донецк в полное окружение. К тому же вопрос падения Харцызска после падения Иловайска также был бы вопросом времени и, соответственно, вопрос рассечения республики на две, три, четыре или более очагов сопротивления был бы Киевом решен.

После падения Иловайска и продвижения украинской армии дальше в случае развития наступления и при умелой координации войск, существование республики прекратилось бы не позднее октября месяца несмотря на весь героизм, который готовы были проявить бойцы ополчения. Но этого не произошло и во многом благодаря героизму наших бойцов и разногласиям в рядах украинского командования.

- Кто командовал обороной города?

— Несмотря на то, что численный перевес был на стороне противника и с нашей стороны не было единого командира обороны города, командиры подразделений, защищавших город, смогли создать некий общий совет обороны, конечно, при формальном главенстве местного уроженца, ныне покойного командира легендарного батальона «Сомали» Михаила Толстых, более известного по позывному «Гиви» и смогли дать отпор украинским войскам и националистическим батальонам, замкнуть кольцо окружения и надолго отбить у них желание вести наступательные действия. Причем, вопреки украинской пропаганде без вмешательства кадровой российской армии.

- Что было во время боев с мирными жителями Иловайска? Насколько сильно пострадал, как город, так и его жители? Даже в отчетах ООН говорилось о том, что граждан Иловайска пытали и убивали представители украинских националистических батальонов. Что вам известно об этом?

— Мирные жители, как и инфраструктура города, во время августовских боев пострадала довольно сильно. Помимо погибших от обстрелов и «шальной» пули множество людей были замучены или убиты украинскими военными и представителями украинских националистических батальонов.

Доказательством чему служат, как братские могилы, так и фото/видеофиксация их преступления, сделанная сразу же, после освобождения города. И гуманитарные последствия пребывания украинских войск в Иловайске, я видел своими глазами, в том числе и погибших гражданских. Но это уже совсем другая история, которую мне больно вспоминать.

- Как так получилось, что Ивано-франковская территориальная самооборона во время боев за Иловайск снялась с позиций и удрала в Галичину? Ее остановили только под Винницей.

— Бежали все. Организованно пытались выйти только десантники из 95-й аэромобильной бригады, но они и понесли самые большие потери. Лично видел, как недалеко от Амвросиевки разносили одну из их колонн. Что же касается Ивано-франковской территориальной обороны, то скажу одно — жить хотят все, а воевать с обожженными боями за Славянск, Саур-Могилу, донецкий аэропорт — это вам не мирных терроризировать и не мародерить в городах и поселках, оставленных малочисленными отрядами ополчения.

Одно дело, когда ты в чистой форме с автоматом позируешь для СМИ или социальных сетей на фоне очередного «освобожденного» (а по факту оккупированного) населенного пункта на Донбассе, а совсем другое, когда на тебя сыпятся мины и снаряды, а вокруг жужжат смертоносные пули. Тогда сразу вспоминаются и родной дом, и родители, и семья. Разница между нами была в том, что родной дом, семьи и родители у нас были здесь и убегать нам было некуда.

- Расскажи о своем личном участии в боях за Иловайск? Кем ты командовал?

— На момент боев за Иловайск я командовал подразделением «Варягъ», которое сам же и создал. В тот период мы совершили несколько разведывательных рейдов по ближайшим тылам украинских войск, как наступавших на Иловайск, так и уже вошедших в него. В тот момент мы, кстати, пресекли попытку украинских военнослужащих прорваться в Макеевку полями со стороны Иловайска, вовремя заметив, и передав координаты их передвижения.

Вся их колонна была уничтожена артиллерией ополчения на подходах к Макеевке, в районе н. п. Зеленое.

- Видел ли ты и разговаривал ли с украинскими пленными?

— Украинских пленных, конечно же, видел и даже участвовал в конвоировании их из Иловайска в Донецк, в здание бывшего областного управления СБУ, где тогда находились штаб ополчения и военная тюрьма. Мне повезло — я участвовал в конвоировании пленных батальона «Донбасс». Что они рассказывали?

Говорили они, практически ленинские вещи: о том, как злые олигархи стравили два народа для зарабатывания денег, и они нам не враги, надо, чтобы мы свергли у себя олигархов (непонятно правда каких? В ДНР тогда уже не было никого из тех, кто назывался бы олигархом), а они у себя. В общем, типичное большевистское: «главный враг — дома!» и «штыки в землю». Не знаю, правда, что они рассказывали, когда входили в город, мирным жителям, держа их на прицеле автомата. Побывать в украинском плену мне не довелось, хотя несколько раз я был на волосок от этого.

- Одним из участников боевых действий с украинской стороны был знаменитый «герой» евромайдана Владимир Парасюк, которого в СМИ считают одним из тех, кто стрелял в «Беркут» во время революции гидности. В августе 2014 года он принимал участие в составе националистического батальона «Днепр-1» в боях за Иловайск. Впоследствии будущий мэр Днепропетровска Борис Филатов утверждал, что Парасюк попал в плен к ополченцам, потом его обменяли. Это правдивая информация?

— Лично я не слышал о пленении столь одиозного украинского «воина света», поэтому подтвердить или опровергнуть этот факт не могу. Но, лично мое мнение, что это скорее всего слухи и легенды, ибо если бы он попал в плен, то об этом бы трубили все российские и республиканские СМИ, а его самого водили бы как обезьянку и показывали бы мирным жителям.

Мое мнение подтверждают многочисленные факты подобного отношения наших властей и медийщиков к украинским пленным более мелкого масштаба.

-В интервью Украина.ру Валерий Гелетей, который во время боёв под Иловайском был министром обороны Украины, утверждал, что в Иловайском котле погибло всего лишь 107 украинских военнослужащих. Никакого поражения в Иловайском котле украинцев он не признал. По его словам, все погибшие украинцы погибли не в бою, а во время выхода через гуманитарный коридор, который был предоставлен ДНР для выхода украинцев из котла. Соответствуют ли эти утверждения действительности?

— Данное заявление неуважаемого Гелетея не соответствует действительности, как и практически все заявления украинских военных и СМИ. Вообще украинская власть умудряется в медийном поле сделать из своего поражения победу, и это касается не только итогов боев за Иловайск, но и любого другого сражения, где украинские войска понесли поражение. Это касается и боев за Саур-Могилу, и Шахтерской операции и Дебальцевского котла.

Про бои за донецкий аэропорт я вообще молчу, про свое поражение там украинские власти умудрились еще снять и героический боевик, и поставить памятник своему поражению. Кстати, однажды мне в руки даже попался украинский военнослужащий, у которого на кителе были награды в виде крестов как раз за Иловайск и Донецкий аэропорт. Так что, Гелетей может рассказывать что угодно, но я знаю, что только уничтоженная под Амвросиевкой колонна украинских десантников понесла большие потери, чем он заявил.

- Каково значение битвы за Иловайск? Если бы боевые действия были продолжены, украинская армия была бы разбита?

— Битва за Иловайск является одной из ключевых битв начального периода войны за независимость молодых республик Новороссии. Она не дала расчленить и уничтожить нашу молодую республику, в конечном итоге обеспечила нам контроль над границей с Россией и в очередной раз показала нашим бойцам и гражданам, что украинскую армию можно и нужно побеждать.