Анна Ревякина в беседе с историком и политологом Сергеем Станкевичем о «Крымской платформе», несбыточных надеждах Украины и об общем знаменателе для всех украинских президентов

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк - Сергей, в этом году Украина празднует тридцать лет с момента независимости. Как Вы считаете, есть независимость или всё же нет? Удалось её достичь?

— Формально-правовая независимость у Украины несомненно присутствует. Есть все необходимые атрибуты классической суверенной государственности: международно признанная территория, конституция, президент, парламент, правительство, вооружённые силы, правоохранительная и судебная системы. В то же время страна переживает все трудности и болезни затянувшегося тридцатилетнего транзита.

То есть, Украина вышла из советской матрицы, вырвав её фрагменты из себя с мясом, но к новому устойчивому системному состоянию так и не пришла. Бесконечные расколы, метания, малые и большие переделы и перевороты. Государство не достроено, гражданская, политическая нация не сформирована. Национальная идентичность остаётся предметом холодной или горячей гражданской войны.

- В чём проявляется независимость на Украине?

— Во флаге, гербе, гимне и валюте. И в независимости от реальности. Я имею в виду удивительную способность большинства населения жить фантазиями и мечтами, игнорируя (порой воинственно) свой и чужой опыт, даже не признавая реальность, данную в ежедневных ощущениях. Олег Неменский: Россия должна готовиться к катастрофе, которая произойдет на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

Столь массовый и упорный отказ от признания «нежелательной» реальности ранее я видел только при коммунистическом режиме. Собственно, из-за этого коммунистические режимы и рухнули: они на словах рисовали и вдалбливали народу одну картину, а люди на деле видели другую.

Теперь нечто подобное пытаются раз за разом повторить политические группировки, приходящие к власти в Украине. Каждая новая власть предлагает свою обновлённую версию фантазийного будущего, терпит поражение и уходит под крики «банду геть».

Нынешний режим в Киеве вроде намерен был обратить страну к реальности, но потом зачем-то пошёл по проторенной дороге проигравших предшественников.

Президент Зеленский прекрасно знает, чем кончается этот фильм, он смотрел его пять раз. Но почему-то думает, что при шестом просмотре фильм закончится иначе.

- Почему на Украине говорят именно о независимости, в это же время в России не оперируют этим понятием вовсе? И не оперировали.

— Россия никогда не провозглашала «независимость», никогда никого от себя не отделяла и не гнала прочь. Декларация, принятая Первым Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года утверждала правовое единство и правовое верховенство России на определённой территории, составлявшей неотъемлемую часть обновляемого Союза. Россия говорила своим соседкам: я отвечаю за эту часть Союза самостоятельно, а за весь Союз и его органы — вместе с вами. Это была необходимая правовая консолидация для полноценного участия в правовом (а не коммунистическом) союзном государстве. Именно так. Владимир Чемерис: Я проспорил ящик шампанского за независимую Украину © frontnews.eu

Зато четырнадцать бывших советских республик, вопреки уговорам и чуть ли не мольбам Москвы, провозглашали свою независимость именно от России. Используя своё право, записанное коммунистами в Конституцию СССР, они отделялись и объявляли день Независимости от Москвы государственным праздником. Мы не могли и не должны были подавлять эти устремления и действия силой: любая попытка вооружённого насилия вела к неизбежной национальной катастрофе. Как недавно написал в своём историческом труде президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, Россия признала все возникшие после распада СССР геополитические реальности и не оспаривает их.

Но Россия ни в коем случае не может допустить, чтобы с территории её независимых соседей для неё исходила явная и смертельная угроза. Такого не позволит ни одна великая держава. Отказ соседей России от создания такой угрозы — обязательное и совсем не обременительное условие, даже гарантия сохранения независимости. Более прочная гарантия, чем любые меморандумы и альянсы.

К сожалению, понимание обязательности и абсолютной неизбежности этого разумного воздержания от сотворения угрозы в адрес России никак не приходит в Киев. Кто бы ни взял там власть, ему не удастся перенести Украину в Западное полушарие и поместить в пространство между Соединёнными Штатами Америки и Канадой. И потому не стоит действовать так, будто нечто подобное уже удалось провернуть.

- На Украине готовятся ко Дню независимости, будет парад. Парады в некотором роде стали атавизмом, по крайней мере, на время пандемии. Тем более, что власти Украины готовятся к введению новых ограничений. «Показуха» важнее жизни?

— Как праздновать День независимости — суверенное решение властей Украины. Захотели парад — проведут парад. Но Кремлю, да и всем гражданам России не всё равно, какие слова прозвучат в адрес нашей страны и какие символические действия произойдут в этот день. Не хотелось бы наблюдать нагнетания вражды и ненависти, особенно на политическом уровне.

- Как вы считаете, будет ли реально работать «Крымская платформа» или так и останется на уровне дипломатической инициативы?

— Это будет площадка для эпизодических ритуальных PR-мероприятий. Реальность будет существовать и развиваться независимо от этой платформы.