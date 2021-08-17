Отделение Украины от остальной России неизбежно требует много действий, враждебных и пагубных для большинства граждан Украины. Все остальные проблемы Украины – следствие этой тенденции, считает публицист Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Украина.ру

Ранее четвертый президент Украины Виктор Янукович, который был вынужден покинуть страну после государственного переворота 2014 года, выступил с обращением к соотечественникам по случаю 30-летней годовщины независимости страны.

По его мнению, главной ошибкой в тридцатилетней истории Украины было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней.

Янукович также отметил, что нормальные партнерские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, главным образом в США, как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР, а нарастание внутриполитической напряженности в Украине и перерастание ее в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью было лишь вопросом времени.

Экс-глава государства считает, что накануне 30-летия своей независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов.

Он добавил, что для вывода страны из кризиса требуется проголосовать на выборах за тех, кто умеет управлять государством, кто знает, что такое законы экономики, кто ценит право человека разговаривать на родном языке, ходить в церковь, которую считает своей духовной обителью, кто живет любовью к ближнему, а не ненавистью, и так обязательно произойдет в ближайшей исторической перспективе.

Анатолий Вассерман, отвечая на вопрос, удалось ли Януковичу сделать правильные выводы из 30-летия независимой Украины, заявил следующее:

- Эти выводы, на мой взгляд, правильные, но совершенно недостаточные, поскольку сама по себе идея Украины как чего-то отдельного от остальной России порочна.

В мирное время громадное большинство граждан Украины, по данным социологической службы Gallup (которую заподозрить в ангажированности сложно), 5 из 6 граждан страны считали себя русскими по родному языку, используемому в повседневном общении и в культуре.

В таких условиях отделение Украины от остальной России неизбежно требует много действий, враждебных и пагубных для большинства граждан Украины. Все остальное — следствие.

Янукович совершенно прав в том, что Западная Европа и Северная Америка приложили максимум усилий для отрыва Украины от остальной России, но эти усилия им удалось приложить еще и потому, что все президенты Украины, включая Януковича, и львиная доля других политиков стремились к отделению от остальной России любой ценой и любым способом. Американские семена упали на хорошо унавоженную почву.

Поэтому отказ от добрососедских отношений Украины с РФ начался непосредственно в момент принятия декларации независимости Украины. Это не ошибка Порошенко и Зеленского. Это ошибка Кравчука и всех последующих правителей.

Так что Янукович сказал правду, но далеко не всю.

РФ действительно не имеет ресурсов для реанимации всего хозяйства Украины. В каком состоянии находится это хозяйство, видно на примере Крыма. Но я думаю, что РФ и не надо тянуть на себе всю Украину. Граждане Украины умеют работать не хуже остальных русских и могут собственноручно вытащить себя из той ямы, в которую их загнало стремление их руководства отделиться от остальной России.

Им нужно только вменяемое руководство. Это тоже довольно сложно. Значительная часть проблем Крыма обусловлена именно тем, что львиная доля тамошних руководителей воспитана в украинской управленческой традиции. Найти грамотных управленцев на Украине сложно.

Следовательно, придется присылать добровольцев из РФ. Может быть, поможет Белоруссия. Там управленческая традиция совершенно иная и, на мой взгляд, в некотором отношении более эффективна, чем в РФ, не говоря уже об Украине.

Но в любом случае основную часть работы по реанимации Украины проделают сами граждане Украины.