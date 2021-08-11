Те, кто в 2014 году захватил власть в Киеве, привлекли неонацистов. И все это время жители Донбасса ощущают на себе последствия их преступной деятельности. При этом гонениям подвергаются русскоязычные граждане Украины, утверждает глава ДНР Денис Пушилин

- Денис Владимирович, Россия подала иск против Украины в ЕСПЧ. Согласны ли вы с исковым заявлением России, касающимся той его части, что связана с Донбассом?

— Мы не просто согласны. Вот уже семь лет мы настаиваем на правовой оценке варварских действий киевской власти. Ждем, когда в отношении жителей Донбасса будут задействованы международные механизмы защиты прав человека.

Пушилин: Война в Донбассе подходит к логическому завершению © пресс-служба главы ДНР

Мировое сообщество должно открыть глаза на истинные причины событий, которые происходят в Донбассе, и осознать масштаб трагедии, узнать о тысячах жертв киевского режима, разрушенных улицах, домах, школах, больницах. О ранах, которые нанесла нам война.

Те, кто в 2014 году захватил власть в Киеве, дали зеленый свет неонацистам. И все это время жители Донбасса каждый день ощущают на себе последствия их преступной деятельности. Да и не только жители Донбасса. Гонениям подвергаются русскоязычные граждане Украины, носители общих с нами ценностей.

Киевские преступники хотят вытравить из народной памяти русский язык, историю, культуру и традиции, чтобы лишить следующие поколения всех связей с русскими. Это должно прекратиться.

Мы рассчитываем, что международные судебные инстанции должным образом отреагируют на обращение Российской Федерации. Со своей стороны Донецкая Народная Республика готова передать все материалы, содержащие красноречивые факты военной агрессии Киева в Донбассе.

Но самое главное, об этом готовы рассказать наши жители — кто пострадал и продолжает страдать от преступлений киевской власти. Многие из них подавали иски в ЕСПЧ и ждут международной правовой оценки по фактам нарушений их прав Украиной.

- Но все=таки ДНР развивается. Где, например, сейчас строят в Республике? Что необходимо сделать в законодательном и инвестиционном плане, чтобы оживить строительство в ДНР?

— Сегодня главные направления строительных работ связаны у нас с восстановлением и капитальным ремонтом жилищного фонда, реконструкцией устаревших систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства. Акцент по-прежнему на восстановлении разрушенного войной жилья.

Кроме того, активизирована работа по незавершенному строительству. И это станет еще одним шагом на пути интеграции в российскую экономику: в этом деле мы рассчитываем на привлечение в Республику российских инвесторов и специалистов с внедрением для них системы особых режимов.

В конце июля на тематической конференции с участием гостей из Российской Федерации обсуждались перспективные вопросы развития в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Работа по некоторым из направлений, в частности, по цифровизации строительной отрасли, начнется в ближайшее время, другие требуют более тщательной проработки и нормативно-правового регулирования. И такая работа ведется.

28 апреля 2021 года был издан Указ, согласно которому местные администрации получили полномочия по выявлению и принятию бесхозяйного имущества. Также в Народном Совете готовится законопроект, направленный на определение правового статуса объектов незавершенного строительства.

В ближайшее время нам необходимо принять Жилищный и Градостроительный кодексы. Первый проект уже зарегистрирован в Народном Совете, второй пока что находится на стадии разработки. Со своей стороны я делаю все возможное, чтобы эта работа шла в ускоренном режиме.

Также нас ждет большая работа над подзаконными нормативными правовыми актами, ГОСТами и СНиПами.

Некоторые из них сохранились еще с советских времен.

Еще одно направление — государственная поддержка предприятий строительной отрасли, создание благоприятных условий для их работы.

- Почему в ДНР было принято решение учредить орден Святого Владимира? С чем это связано? Кого им будут награждать?

— Учреждение ордена Святого Владимира — дань памяти государственному деятелю, чей духовный выбор определил судьбу Древней Руси и современной России. Дата подписания Указа об учреждении новой награды была выбрана не случайно, она имеет символическое значение. Указ вступил в силу в День Крещения Руси — праздник единства славян.

В XVIII веке Екатерина Вторая ввела орден Святого Владимира, который присваивался за военные отличия и гражданские заслуги. Мы возобновили эту историческую традицию здесь, в Донбассе, где люди не просто чтут свое прошлое, а и стоят на его защите.

- Какова в настоящий момент ситуация с ковидом в ДНР? Контролируют ли власти ситуацию? Идет ли вакцинация? Какое количество граждан в процентном соотношении вакцинировано?

— Очень хотелось бы сказать, что мы смогли полностью справиться с этой проблемой, но, к сожалению, сейчас этого не может объявить никто и нигде в мире.

Для нас очень важно, что ситуация контролируема, и она остается в Республике стабильной. Мы оперативно реагируем на любые изменения, касающиеся эпидобстановки. Если количество больных с ковидом увеличивается, открываются госпитальные базы, если наоборот — больницы переводятся в штатный режим.

На сегодняшний день в Республике работает 31 госпитальная база — все они снабжены медикаментами, кислородом, средствами индивидуальной защиты и прочим необходимым для лечения пациентов с ковидом.

С прибытием в Республику очередной партии вакцины из Российской Федерации 30 июля начата бесплатная иммунизация наших граждан препаратом «Спутник Лайт». Для людей, изъявивших желание привиться, организована работа 52 стационарных пунктов вакцинации. Также для удобства наших жителей, которые проживают в отдаленных районах, но хотят получить прививку от ковида, работают два передвижных пункта вакцинации.

Принятые меры борьбы с пандемией в Республике, своевременная помощь России в организации прививочной кампании, профессионализм наших медицинских работников помогают нам сдерживать пандемию. Мы делаем все возможное, чтобы каждый наш житель смог получить своевременную медицинскую помощь.

- Много ли граждан ДНР, которые имеют российские паспорта, изъявили желание получить российские СНИЛСы и зарегистрироваться на сайте Госуслуг?

— На сегодняшний день российские паспорта получили почти 300 тысяч жителей Донецкой Народной Республики, из них подали документы для оформления СНИЛС и регистрации на «Госуслугах» порядка 148 тысяч человек.

Мы нацелены на то, чтобы все граждане РФ, проживающие на территории ДНР, могли воспользоваться государственными услугами Российской Федерации и участвовали во всех программных мероприятиях России по укреплению социальных гарантий.