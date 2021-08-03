Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с историком и политологом Сергеем Станкевичем о диалоге по стратегической стабильности между США и Россией, об американских планах в отношении Украины и о возможной зачистке украинских олигархов

США на переговорах в Женеве отказались от попыток навязать России свое мнение - Рябков © Фотохост БРИКС / Фотохост БРИКС / Перейти в фотобанк - Сергей, 28 июля в Женеве прошли консультации заместителей глав внешнеполитических ведомств России и США по стратегической стабильности. По словам Сергея Рябкова, представляющего на переговорах российскую сторону, Москва на этой встрече хотела понять, насколько серьёзен настрой Вашингтона в плане налаживания диалога, о запуске которого договорились президенты двух стран. Как вы считаете, может ли этот вопрос стать отправной точкой для налаживания сотрудничества России и США?

— Сам факт диалога по стратегической стабильности уже важен, это психологически меняет атмосферу межгосударственных отношений. А практический успех зависит от того, удастся ли договориться о сохранении стратегической стабильности — в широком смысле, не только в отношении ядерных арсеналов. Включить в это понятие обычные вооружённые силы, военные базы, состав и действия военных блоков, а также такие сферы возможной военной конфронтации, как киберпространство и космос.

В системе глобальной стабильности должны учитываться и географические зоны конфликтов: Ближний и Средний Восток, Украина, Чёрное и Южно-Китайское моря, а также Арктика. Всё это в целом должно быть охвачено общими усилиями и обязательствами по стабилизации, предотвращающими опасную конфронтацию.

Геополитический кульбит. О чем могут договариваться Россия и США по Украине © POOL / POOL / Перейти в фотобанк - 27 июля Байден в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве в выборы (в Конгресс, которые состоятся в 2022 году). Раз уж американцы обвиняют Россию в кибератаках, так почему же не принимают её предложение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности? Как уточнил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов, с 2015 года американской стороне направлено шесть предложений запустить такое взаимодействие.

— Анна, заявление Байдена выглядит безосновательной риторикой, направленной на внутреннюю аудиторию и партийную борьбу. Самому Байдену, вполне вероятно, хотелось бы создать с Россией двустороннюю рабочую группу по борьбе с киберугрозами. Но он может столкнуться с резкой двухпартийной оппозицией. Демократы сейчас в принципе против сотрудничества с Россией, а республиканцы хорошо помнят, как в 2017 году их оппоненты обрушили вал негодования на тогдашнего президента Трампа точно за такую же идею рабочей группы по киберугрозам. В итоге затея Трампа была провалена, а идея символически похоронена.

Если и получится подступиться к серьёзному сотрудничеству между США и РФ в киберпространстве, то, скорее всего, это будет после выборов 2022 года в США. До того вероятны разве что разовые консультации по отдельным темам.

- Недавно источники издания «Зеркало недели» назвали имена двух кандидатов на должность посла США на Украине: Энтони Годфри и Даниела Розенблюма. Какой курс на Украине будет реализовывать каждый из них, если возглавит американскую дипмиссию в Киеве?

— Соединённые Штаны Америки не имеют посла в Киеве уже более двух лет, что выглядит довольно абсурдно. Оба дипломата, которых прочат в послы, — опытные карьерные волки, проведшие десятилетия на госслужбе. Энтони Годфри — активист, стремящийся прямо влиять на ход событий. Даниел Розенблюм — сторонник использования финансово-экономических инструментов. Второй вроде больше соответствует байденовской доктрине «успокоения» Украины.

- Для чего в Киев направили заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, который ранее работал в посольстве США на Украине и которого называли куратором украинских антикоррупционеров, на период отпуска временного поверенного в делах США Кристины Квин?

— Похоже, что Кент должен в контакте с Зеленским упорядочить украинскую олигархию, которая рассматривается как главный генератор внутренних проблем для Украины. В Вашингтоне признают, что олигархии в целом выгодна хроническая нестабильность власти и вялотекущая война, что позволяет магнатам решать любые вопросы неправовым образом в свою пользу. Это мешает курсу Байдена на стабильность и предсказуемость.

Николай Злобин о вмешательстве России в выборы и о роли Украины во внешней политике США © РИА Новости, Нина Зотина

- В недавнем интервью «Радио Свобода» (СМИ, признанного в РФ иноагентом) Кент сказал, что Украина входит в пятерку стран, получающих наибольшее финансирование США, но при этом даёт понять, что американцы не хотят участвовать в переговорах «нормандского формата», а на саммит «Крымской платформы» ни Байден, ни Камала Харрис не поедут. Что США собираются делать с Украиной в дальнейшем?

— Пока всё выглядит так, что Соединённые Штаты Америки хотят успокоения для Украины под опекой Германии и Франции, чтобы иметь в Европе стабильный тыл и развязать себе руки для активных действий против Китая в Азии.

- Среди украинских экспертов есть мнение, что Запад подталкивает Украину к восстановлению отношений с Россией, чтобы снять с себя необходимость содержать Киев, а заодно Штаты и ЕС перестанут жёстко конфликтовать с Москвой, к чему они в последнее время активно стремятся. Согласны ли вы с этим тезисом?

— Согласен.