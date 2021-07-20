Популярный украинский видеоблогер и политик Анатолий Шарий считает: тут или «нутро» вышло наружу, или готовится новый политический проект

- Анатолий, что ты думаешь по поводу той ситуации и скандала, который возник после публикации ответа украинской журналистки Светланы Крюковой, заместителя главного редактора интернет-издания «Страна.ua», на статью Путина?

— Мое личное мнение таково: прорвались наружу ее реальные мысли и взгляды. Светлана Крюкова носила определенную маску, которую она надела для того, чтобы ее издание получало просмотры, подписчиков, а в итоге — политические дивиденды. Просто мы еще не знаем, кто из тех господ, которые сейчас показали свое истинное лицо, вылезут в тех или иных политических проектах.

Обычно за два месяца до выборов появляются новые суперрадетели за народ Украины.

В общем, до тех пор, пока выгодно, надо держать эту маску. Такие пишут не просто «9 Мая — День Победы», а «9 Мая — Величайший, Грандиозный Праздник…». И видно, что они это пишут не от души. А в итоге от души у них выскакивает то дерьмо, которое, как мы видели, выскочило у Крюковой.

Она, говоря о Дне Победы, употребила определение «победобесие». Тут, думаю, или просто спала маска, просто расслабились и показали свое нутро, или просто она выпила. Но вот то, что случилось потом, это уже объяснить совсем сложно.

Можно ж было как в детстве (помните: вовремя поднятая сигарета не считается упавшей?) — быстро все нивелировать, сказав, что вы меня неправильно поняли, меня взломали или что-нибудь еще, но они поперли вперед.

- Что это в таком случае значит?

— Люди просто уверовали в свою исключительность, что они уже такие лидеры общественного мнения, а поэтому могут уже залезть на стол и навалять кучу дерьма. Все остальные соберутся вокруг стола и начнут это жрать. Оказалось, что нет, что это не так.

Отписка, которая сейчас идет от видеоканала «Страна.ua» на Youtube — яркое тому подтверждение. Более того, я сказал, что они это будут исправлять, делая пафосные ролики, как в Крыму все классно, и что Путин вообще молодец, и мы, украинцы и русские, один народ… И таки да, я оказался прав…

- Ты имеешь в виду журналистку издания «Страна.ua» Олесю Медведеву?

— Да. Олэся Медведева (Шарий произносит её имя через э, а не через е, подчёркивая тем самым украинскость. — Прим.) уже отправилась срочно в Крым. Она рассказывает: я постоянно езжу в Крым. Да ну, прекратите, ребята, мы ведь не вчера родились.

Её помощница уже срочно выдала ролик, что украинцы и русские — это один народ. Это уже выглядит комично. Это технология на уровне третьего класса.

Не хочу упоминать людей, которые в силу тех или иных причин их поддержали. Не знаю, зачем они это сделали, но эти люди со мной связывались. Пишут: Толя, ну зачем… В общем, эти люди уже сами недовольны, не рады тому, что уже сами влезли в эту тему, потому что они тоже получили долю негатива.

Скажу так: если вы решаете, что можете реально отдельно существовать от своей аудитории, то последняя вам просто укажет на дверь, просто уйдет от вас. Вот и всё. Она отпишется от вас, пошлет вас на фиг, заблокирует вас у себя.

- Можно ли говорить, что все это — пост Крюковой — было сделано специально?

— Да, такая версия имеет право на существование. В таком случае тут имела место или проблема у собственника (кто-то на него надавил), или будут пытаться создать новый «Укроп» с тем же Корбаном. Не знаю, что они там могут планировать ещё.

Этим выступлением Крюковой она показывает: мы на самом деле проукраинские, мы тут в припрятанных вышиванках ходим, пальцы у нас у всех в сале. Может быть, и вот так.

Но какой бы ни была причина выступления Крюковой, все это выглядит гнусно, потому что эти твари намерено играют роль типа того, что мы за русскоязычных, причём с пафосом, с перебором, а в итоге оказывается — они всех считают дерьмом.

В России у них квакали лягушки… А что тогда в Швейцарии квакало? А в Америке 300 лет назад? Это ведь рогульское представление о нашем величии.

- А что ты думаешь по поводу позиции, которую занял главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва, который отказался осудить её выступление, сказав, что она имеет право на своё личное мнение?

— Во-первых, рассказы о том, что у нас разные мнения в редакции, — это, конечно, однозначно интересные рассказы, но я могу вам сказать, что, если бы у меня в редакции работал бы человек, который считал бы, что русские хуже по определению только потому, что они русские, я бы его уволил к чёртовой матери, причём сразу же, как только это бы услышал.

Если бы у меня в редакции работал человек, который бы говорил, что 9 Мая — это победобесие, я бы его выгнал. Иди и работай на «Эспрессо» или в таких же подобных ему СМИ.

Во-вторых, думаю, что будет исполнен ещё один спектакль (есть у меня такое ощущение), в ходе которого Крюкова заявит, что решила уйти из издания «Страна.ua», и якобы уйдёт.

Но мы ж с вами понимаем, что она будет продолжать руководить этим изданием вне зависимости от того, будет она там официально оформлена или не будет. Я предрекаю, что редакция пойдёт именно на такой шаг.

Теперь по поводу Игоря Гужвы. Что он сделал? Со стороны корпоративной этики он, наверное, сделал правильно — он не сдал Крюкову. Но опять-таки попытка выдать дерьмо, которое из неё вылилось, просто за её мнение… человек имеет право на мнение и так далее…

Ты видел, кто поддержал Светлану Крюкову? Это сделали люди типа Алёны Яхно и самые зашкварные типы, которые пишут вроде такого: «У ваты прыгорило…» Это значит, что она может спокойно работать на подобную аудиторию и дальше.

Ей больше не надо в таком случае косить под адекватных людей.

«Вата» для этих людей тот, кто нормально относится к русскоязычным и не ненавидит Россию. Вот возьмите меня. Меня что, можно назвать путинцем? Нет. Я просто не ненавижу Россию. Я её считаю нормальной страной.

А когда ты всё время держала нечто в себе, а потом сказала, что Россия — это кусок дерьма, которая 25 лет была нормальной, а сейчас страна-изгой… Нашла страну-изгоя…

На всё это хочется сказать: господа, не сдерживайте себя и вывесите на «Страну.ua» реальный кусок сала и Бандеру. И вперёд! Давайте!