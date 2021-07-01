Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с лидером движения русских украинцев «Парус» Юрием Котом о том, чтомогли обсуждать и о чем могли договориться Путин с Байденом, о новой украинской повестке и Минских соглашениях

- Юрий, что, по-вашему мнению, изменилось в украинской повестке или, наоборот, ничего не изменилось после встречи американского и российского президентов?

— Многие мои коллеги достаточно поверхностно отнеслись к прошедшей встрече, порой безответственно заявляя, что эта встреча была ни о чём и ни к чему не привела, никаких соглашений не было, каждый из президентов лишь обозначил свои позиции. Всё же это категорически не так. Можно было бы так рассуждать, если бы встречались председатель колхоза с председателем сельсовета, но встречались всё же лидеры двух самых крупных ядерных держав. Российский президент совсем не тот человек, который встречался бы, грубо говоря, «ради фото», это вам не Зеленский. Это совершенно иной уровень, да и ответственность другая.

На этой встрече президенты предъявили красные линии, безусловно, каждый отстаивал свои позиции в рамках интересов своих стран и народов. Встреча состоялась, какие-то договорённости там были достигнуты. О чём на самом деле говорили Путин и Байден, мы не знаем, мы можем только догадываться, просто потому, что там, кроме них, никого не было вообще. Два часа они говорили с глазу на глаз. Думаю, что то малое, что просочилось вовне, это как минимум согласованная консолидированная позиция, прежде всего по Донбассу и Украине. Это необходимость выполнения Минских соглашений со стороны Киева. Именно Киева! По моей информации, американцы взяли на себя обязательства за шесть месяцев заставить Киев выполнять Минские соглашения. МИД Украины обвинил РФ в разрушении Минских соглашений паспортизацией © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Американцы взяли на себя такие обязательства, поскольку они несут ответственность за власть, которая последние семь лет правит Украиной. Я могу только предполагать, но кое-какая информация у меня имеется. Было предложено вернуть Украину в зону влияния России в обмен на сдерживание сближения России с Китаем. Самое страшное для Америки — это союз России и Китая. А если к нему ещё добавится Европа во главе с Германией…

Американцы просто пытались нам «втюхать» Украину, этот уже протухший продукт. Как я понимаю, никто им не сказал ни «да», ни «нет». Им было предложено, если вы действительно делаете серьёзное предложение, то покажите, насколько вы влияете на эти процессы, заставьте Украину выполнять Минские соглашения. Это для начала, а потом мы посмотрим. Американцы взяли на себя обязательства, и уже на следующий день была ситуация с послом, через несколько дней была остановлена военная помощь в размере 100 миллионов долларов для Украины. На следующий день прозвучал ответ от Александра Данилюка, это тот самый, который глумился над катастрофой в Ялте, он заявил, что Украина не может выполнять Минские соглашения. Грубо говоря, «они теперь сошлись», пусть теперь американцы занимаются той бешеной собакой, которую сами вскормили. И теперь так: кто кого покусает, кто кого сдюжит. Если американцы заставят Украину выполнять Минские соглашения, тогда можно будет о чём-то разговаривать, но я, честно говоря, думаю, что вряд ли у них это получится.

- В Минских соглашениях прописано, что Донецк и Луганск — это Украина, я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что с этим категорически не согласен народ республик — простые люди, которые вот уже восьмой год живут в состоянии войны, сидят в окопах, дрожат в подвалах, терпят блокаду и так далее. Украина для них синоним войны и разрухи. Справедливы ли Минские соглашения по отношению к народу республик или в политике нет такого термина?

— В любом случае то, как прописаны Минские соглашения, не оставляет никаких вариантов для нынешней Украины к их выполнению. Украина не сможет их выполнить, как бы они ни старались. Прежде всего потому, что там огромное количество преступников, которые по шею погрязли в крови Донбасса. И преступники эти всё ещё находятся на руководящих постах, и они прекрасно понимают, что выполнение Минских соглашений — это для них приговор. Бешеных псов, радикалов, которые бегают по улицам Украины, которые тоже отметились на Донбассе и утопили его в крови. Там очень много сил, которые делают всё возможное, чтобы Минские соглашения не выполнялись. Для них это вопрос жизни и смерти. Более того, сил, которые могли бы заставить их или, грубо говоря, зачистить их, я тоже не наблюдаю ни на Украине, ни в Соединённых Штатах Америки, ни в Британии. Эксперт объяснил, о чем конкретно договорились Путин и Байден насчет Украины © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Это всё в любом случае долгоиграющая история, которая однозначно должна будет закончиться когда-то серьёзным противостоянием. Что касается судьбы Донбасса, я всегда выступал, выступаю и буду выступать на стороне Донбасса, так как считаю, что правда и справедливость за этими людьми, за вами. Вы, в конце концов, боретесь за собственную свободу, за право думать и говорить на русском языке, жить русскими, а не непонятными манкуртами, которые строят из себя сверхчеловека, называя себя украинцами.

Даже в случае если произойдёт зачистка на Украине и их заставят выполнять Минские соглашения, то надо понимать, что по факту Минские соглашения — это первый акт будущего нового нюрнбергского процесса. Сегодня это называется славянским процессом над украинскими нацистами, которых будут судить прежде всего жители Донбасса, пострадавшие от них. Это тоже надо понимать. И также надо понимать, как и наши деды понимали это в 1941 году, включительно по 1945 год, что без того, чтобы разбить на голову врага в его столице, война не закончится. И Минские соглашения — это по факту контрнаступление, которое позволяет с наименьшими кровавыми потерями в результате разбить врага в его столице.

Поймите, если Киев не станет нашим, не вернётся в своё русское состояние, не перестанут они постоянно к нам лезть, не перестанут они на нас нападать. И мы всё равно должны будем поставить флаг над Рейхстагом — Верховной Радой Украины. Никуда без этого не деться, мы должны это осознавать.

С другой стороны, я прекрасно понимаю, что люди не хотят этого, что люди говорят: «Оставьте нас в покое! Просто оставьте нас в покое!» И понятно, что на Украине огромное количество людей, которые живут под пятой сатаны в качестве заложников. И, конечно, можно понять жителей Донбасса, которые считают, что если народ Украины так живёт и не восстаёт, то он с этим согласился. Я скажу честно: нет, народ Украины просто находится в заложниках, невозможно, будучи в заложниках, с чем-то соглашаться, стокгольмский синдром им явно не присущ. Мы с вами живём в состоянии войны, которая рано или поздно должна окончиться победой. И Минские соглашения — это путь к этому, путь к победе. К нашей победе! Тогда не только Донбасс, но и вся остальная русская часть нынешней Украины тоже станет русской, другого пути нет.