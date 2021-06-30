Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с политиком и политологом Сергеем Станкевичем о новой внешней политике США, в которой ему нужна поддержка России

- Сергей, недавно произошла встреча между российским и американским президентами. До последнего многие политологи и аналитики сомневались, что она произойдёт, строили предположения, что саммит может быть сорван. Почему она произошла и будет ли иметь продолжение?

— Действительно, встреча Байдена и Путина произошла, несмотря на все разногласия между США и Россией. И даже несмотря на то что американский президент использовал такие сильные выражения. Дело в том, что Соединённые Штаты меняют свою внешнюю политику, глобальную внешнюю политику и в особенности внешнюю политику в отношении России.

Продиктовано это следующим обстоятельством: Соединённые Штаты Америки не в состоянии больше играть роль единственной сверхдержавы в мире, которая определяет миропорядок. Эта роль отыграна до конца и оставлена в прошлом, теперь США решили взять на себя более скромную роль. Они будут «всего лишь» лидерами западного мира и, если говорить шире, лидерами «коалиции демократии». И в этой роли они и будут дальше выступать. Соединённые Штаты наметили для себя перенос основных усилий и своих (и возглавляемой ими коалиции) в Азию. Именно в Азии в ХХI веке будут происходить основные важные экономические события, именно там поднимается новый глобальный лидер Китай. Именно там Соединённые Штаты хотят попытаться сохранить принципиально важные для себя стратегические позиции. Песков заявил, что по санкциям США нельзя оценивать итоги саммита Путина и Байдена © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Для того чтобы совершить крестовый поход в Азию во главе коалиции западного мира, США нужен прочный тыл в Европе, чтобы не метаться между двумя фронтами. В Европе им необходима стабильность и предсказуемость, как Байден откровенно и сказал. Именно по этому поводу он и назначил встречу с Путиным, потому что стабильность и предсказуемость в Европе в значительной мере зависят от России.

Деэскалация в конфронтации с Россией, переход к каким-то управляемым формам конкуренции с набором правил и запретов — вот то, что хотели бы США видеть в отношениях с Россией. На эту тему они и побеседовали. Скорее всего, эта цель будет достигнута, потому что Путин согласился и пошёл на этот большой диалог. Сейчас главное, чтобы его не сорвали.

- Есть ли желающие сорвать этот диалог? Кому он невыгоден?

— Желающих сорвать диалог достаточно. Есть желающие сорвать и в Европе, и политические партии, и отдельные деятели политические, а также целые страны, малые страны Европы хотели бы, конечно, такого рода разворот в сторону примирения между Америкой и Россией сорвать, остановить. Ну и, кроме того, и в самих Соединённых Штатах далеко не все довольны этим обстоятельством.

Среди самых недовольных, пожалуй, сейчас как раз Украина. Она видит свет за поворотом, который осуществили США к примирению с Россией, нечто подобное хотят теперь совершить и Германия, и Франция, да ещё и увлечь за собой другие европейские страны. Это вызвало довольно резкий протест Киева и очень личную, я бы сказал, обиду президента Зеленского на европейских лидеров. Американского лидера Зеленский попытается отговорить от этого поворота, отправляясь в Вашингтон с визитом в июле, но затея эта безнадёжная, тут задействованы глобальные интересы, которые простыми жалобами и просьбами, исходящими от Киева, не развернёшь. Скорее поездка Зеленского в Вашингтон для США будет носить терапевтический характер. Они попытаются его успокоить и убедить в необходимости приспособиться к новым обстоятельствам, которые вызваны к жизни высшими интересами, интересами более значительными, чем проблемы, ныне стоящие перед Украиной. Зеленский хочет обсудить с Байденом оборонный контракт © president.gov.ua

- Как вы считаете, встреча Байдена и Путина каким-то образом повлияет на судьбу республик или всё же нет?

— Разумеется, повлияет. Дело в том, что у Соединённых Штатов и России есть единственный повод для принципиального конфликта, все остальные поводы второстепенны, а вот для принципиального конфликта есть только один повод — это продолжающаяся война на Донбассе. Кроме того, конфликт на Донбассе способен сорвать и желанную для США стабильность в Европе, поэтому я считаю, что Америка будет подключена и постарается помочь урегулировать конфликт на Донбассе, чтобы он никому войной не грозил.

Урегулировать донбасский конфликт можно только одним способом — это действительно выполнить Минские соглашения, кстати, США голосовали за то, чтобы утвердить эти соглашения в 2015 году в Совете безопасности ООН. Сам президент Байден, который тогда ещё был вице-президентом, в том же 2015 году, выступая в Верховной Раде Украины, прямо призывал украинских депутатов утвердить Минские соглашения украинским же законом и осуществить до конца. Вот Байдену нужно вернуться к этой своей принципиальной позиции из недавнего прошлого и постараться продавить её через сопротивление, которое, несомненно, будет наблюдаться в Украине. Андрей Козенко: Надо ли Зеленскому проводить референдум по Донбассу? © РИА Новости, Владимир Трефилов

Тут что ещё важно, важно всё-таки нейтрализовать противников примирения, лишить внутреннюю украинскую партию войны возможности сорвать в любой момент любое перемирие, устроить перестрелку, поэтому нужно всё-таки разделить воюющие стороны на Донбассе по всей линии соприкосновения. Развести их и ввести в демилитаризованную зону между этими противостоящими силами миротворческий контингент, действующий по мандату ООН. Эта идея обсуждалась, чтобы миротворцы на линии соприкосновения появились. И вот эту идею как раз Соединённые Штаты вместе с Россией могут довести до конца, до результата. Как только стороны будут разведены и между ними появятся миротворцы, то есть стрельбы уже точно не будет, люди перестанут гибнуть, дальше можно шаг за шагом осуществить все необходимые этапы по примирению и реинтеграции Донбасса.