Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с писателем Александром Пелевиным о премии «Национальный бестселлер», поездках на Донбасс и турбопатриотизме

Александр Пелевин — российский писатель, поэт, журналист. Лауреат премии «Национальный бестселлер» (роман «Покров-17») 2021 года. Участник фестиваля «Звёзды над Донбассом», неоднократно высказывался в поддержку Донбасса в социальных сетях, посещал ДНР и ЛНР, в 2019 году был внесён в базу сайта Миротворец.

- Саша, тебя сейчас все вопросами о премии терзают и о творческих планах, уж прости, что так. Прими, во-первых, поздравления и от нашей редакции. Было ли у тебя предчувствие, что получишь премию или нет?

— Спасибо, было предчувствие, что не получу. На самом деле лучше всегда ожидать худшего, чтобы реальность потом приятно удивила. Ну или не удивила. А так, конечно, безумно рад, очень рад. Долго не мог поверить!

- Расскажи о том, как писалось произведение, которое победило, «Покров-17»: сколько работал над текстом, когда появилась задумка, когда поставил последнюю точку. Как вышло, что рукопись попала в издательство «Городец»?

— Работал долго и лениво. Но я все тексты так пишу. Бывало, что месяц не притрагивался к тексту, а бывало, что сидел сутками и строчил как пулемет. Задумка изначально была вообще совсем другой: это была история о художнике-авангардисте, который увидел этих теней с красными нимбами на войне, поехал кукухой и после войны ушёл в глухие леса, где основал свою секту. Но про сектантство, наверное, ещё напишу, это интересная для меня тема. «Городец» хорошо работает и предлагает хорошие условия. Там работают настоящие фанаты своего дела. Уважаю. Александр Пелевин: кто он © Пелевин/Twitter

- Саша, ты же для нас, для меня лично давно уже свой, родной. В Донбасс ездишь, такое не забывается. Ни нами, кстати, ни теми, другими. Расскажи мне о своих донбасских впечатлениях. Ты был у нас на фестивале «Звёзды над Донбассом». Как тебя встретил город? Что бросилось в глаза?

— Обожаю Донбасс, там потрясающие люди. В прошлый визит очень бросилось в глаза, что город оживает, в нём больше людей, больше машин, больше всяких клёвых кофеен. Об этом надо показывать и рассказывать. К сожалению, люди в России мало информированы о реальной ситуации в Донбассе. Они думают, что в центре Донецка сплошные руины и по ним ходят этакие казаки с гранатомётами наперевес. А люди должны знать, что Донбасс живет вопреки всему. И о том, что война продолжается и люди продолжают гибнуть.

- В этом году снова планируешь к нам на фестиваль?

— Конечно.

- Когда человек достигает успеха, всех интересует секрет этого успеха. Дай совет молодому автору, который хочет покорить вершину Нацбеста.

— Не думаю, что вправе давать какие-то советы. Звучит банально, но, наверное, можно посоветовать — скорее даже пожелать — просто быть собой. Быть честным с собой и знать, кто ты есть.

- Круто как берёшь, несколько пафосно для обычной жизни, но писатель, как известно и пафосом тоже силён. Как сам считаешь, в чём секрет успеха романа «Покров-17»?

— Наверное, в попытке совместить массовую, жанровую литературу с «большой прозой». Навести этакий мостик, что ли. Я изначально именно это хотел сделать — и, судя по отзывам, сработало. Чему я несказанно рад! Салават Щербаков: Смело могу сказать, что я - ватник © РИА Новости, Григорий Сысоев

- Писатель — это всегда ещё и пророк. Давай поговорим о Донбассе. Как считаешь, наступит ли и как скоро момент, когда Донбасс вернётся домой? В Россию.

— Ну писатель, конечно, на самом деле никакой не пророк. Да и никто не пророк. Я всегда с большим подозрением отношусь к геополитическим предсказаниям. Вот, одни уже десять лет говорят, что ещё чуть-чуть — и Россия развалится, другие то же самое говорят про Украину, третьи про США… А и Россия, и Украина, и США стоят на месте и никуда не деваются. Так что я бы поостерегся давать вообще какие-то прогнозы. Разве мы можем что-то утверждать о будущем целых государств, если не знаем, не упадёт ли нам завтра кирпич на голову? Конечно, Донбасс должен вернуться в Россию. Более того, это должно было случиться ещё в 2014 году, вместе с Крымом. Но ещё не поздно, и хочется в очередной раз призвать руководство России хотя бы признать республики. Хотя бы признать, а ещё лучше забрать домой. Это единственный способ остановить войну и предотвратить дальнейшие жертвы. Единственный.

- Саша, у русских людей два праздника: 9 мая и Новый год. Так часто говорят, но мы с тобою говорим в преддверии 12 июня. День России — так называется этот праздник. Как считаешь, чего не хватает русскому патриотизму, чтобы стать повсеместным, незыблемым и т.д.?

— 12 июня… Это день независимости России от СССР? Чёрт его знает, бред какой-то. Не понимаю этот праздник. Он совершенно искусственный, у него нет смыслового наполнения. Это мы, получается, празднуем наше поражение в Холодной войне? Ну даже не знаю. А патриотизму не хватает живости и искренности. Скажу честно, мне не нравится казённый турбопатриотизм с телеэкранов, он неживой, это те же грабли, на которые госпропаганда наступила в 80-х годах. А культура — особенно массовая, за которой молодёжь — сейчас в полном отрыве от патриотизма. И это не вина молодежи, это вина государства, которое от молодёжи отворачивается. Надо продвигать новую русскую культуру. Она есть, она живет, есть отличная новая русская музыка, офигенные художники, поэты… Есть группа «Чёрная ленточка», рэпер Рич, художница Александра Железнова, поэт Аня Долгарева. Они делают офигенные вещи с настоящим русским смыслом. Есть офигенные бренды одежды, например, Mother Russia. По-хорошему бы надо создать какое-нибудь объединение «Новая русская культура», чтобы продвигать всякие крутые вещи, устраивать фестивали… Вот, например, есть отличный фестиваль «Русское лето» в Воронеже, я там буду, и это как пример правильного отношения к продвижению культуры.

- Саша, а теперь больной вопрос, о фамилии. Помогает или мешает фамилия? Не думал ли о том, чтобы взять творческий псевдоним?

— Иногда помогает, иногда мешает. В целом, я рад, что достиг такой точки, в которой можно смело сказать, что из тени знаменитого однофамильца я всё-таки вышел. Даже продавцы в магазинах почти перестали путать, а это уже показатель. О псевдониме думал, но решил не брать. И всё правильно сделал.

