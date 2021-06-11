Сейчас неважно, кто одержит победу на Евро-2020, важно, чтобы этот турнир вообще состоялся, считает бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов

Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов Украина.ру.

Буквально через несколько часов стартует одно из самых ожидаемых футбольных событий 2021 года — чемпионат Европы по футболу. Соревнование должно было состояться еще в 2020 году, но было перенесено из-за пандемии коронавируса. Матчи турнира будут сыграны в 10 городах по всему континенту. Из-за эпидемиологических мер наполняемость стадионов не должна превышать более 50%.

- Руслан Леонидович, насколько эти ограничения повлияют на доходы организаторов Евро-2020 (2021)?

— Понятия не имею, и, честно говоря, меня этот вопрос не очень беспокоит. Я даже подозреваю, что он не очень беспокоит организаторов соревнований. Конечно, билетная часть имеет значение, учитывая цены на посещение такого рода турниры, но сейчас главное отработать спонсорский контракт, и главное, чтобы турнир вообще состоялся и чтобы кто-то стал победителем Евро то ли этого, то ли прошлого года.

- Кто для вас основной фаворит?

— Знаете, даже король футбола Пеле ни разу в жизни не дал ни одного точного прогноза. В этом смысле я абсолютно как Пеле и стараюсь прогнозов не давать. Фавориты в данном случае у каждого свои. Мне бы очень хотелось, чтобы сборная России себя показала. Но рассчитывать на то, что она станет чемпионом Европы, пока не приходится. У каждого свое видение, и каждый болеет за своих. А вообще в данной ситуации неважно, кто фаворит. Повторюсь, важно, чтобы этот турнир вообще состоялся.

- Давайте поговорим про сборные России и Украины. В прошлый раз в 2016 году обе команды даже не вышли из группы. Какие факторы указывают на то, что этого удастся избежать?

— Я бы сказал, что у сборной Украины группа попроще, но большую роль будет играть элемент везения и элемент подготовки. Я считаю, что сборная России и сборная Украины могут выйти из группы. Подбор игроков неплохой.

Да, там в группе есть номинальные фавориты. В случае России это Бельгия, и то, что она первый раз матч играет с ней, вызывает опасение. Можно сразу получить по куполу так, что потом будет тяжело восстановиться.

В случае Украины фаворит Нидерланды, но, при всем уважении к голландскому футболу, сегодня это не какая-то суперзвездная команда. Что касается Австрии и Македонии, то со всеми можно играть. И Россия может играть с Финляндией и Данией.

По-хорошему обе команды должны выходить из группы, но это мы умничаем, как болельщики и как диванные эксперты, потому что мы точно знаем, что нас не выпустят поиграть даже три минуты. И слава Богу, иначе ответственности на нас было бы гораздо больше.

- Комментатор Георгий Черданцев ранее говорил, что Россия для выхода из группы может пожертвовать матчем с Бельгией, потом кровь из носу обыгрывать финнов и потом играть вничью с Данией. Можно ли вообще так настраиваться на турнир?

— Это обычные вещи. Я не открою Америки, если скажу, что любая команда (особенно если она играет за Родину) должна выходить на любой матч как на последний бой и должна выигрывать. Другое дело, что это далеко не всегда получается.

Что касается этих раскладов, то я думаю, что у Бельгии, у Финляндии и у Дании есть свои «черданцевы», которые тоже говорят о том, что здесь мы должны выиграть, здесь — сыграть вничью, и тогда все будет чудесно. А как будет на самом деле, игра покажет.

- Насколько велика вероятность, что Россия и Украина сыграют друг против друга, и будет ли УЕФА принимать дополнительные меры безопасности?

— УЕФА говорит о том, что если такое вдруг случится (вероятность, честно говоря, невелика), то матчи переноситься не будут. Мне сейчас трудно просчитать варианты, что должно произойти, чтобы команды пересеклись, а уж тем более, чтобы они пересеклись в Петербурге. Потому что такая теоретическая возможность есть.

Если бы это случилось, то это была бы громкая история, невероятно драматическая, интересная. Это был бы такой пятипроцентный раствор футбола в политике. Что там говорить, наверное, это было бы очень интересно.

Букмекеры оценили вероятность матча России и Украины на Евро-2020 © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Не ехать? Вряд ли. Ехать? Но там давно футбольное боление исчезло, вместо него остались психические вариации. А что если вдруг сборная Украины поедет играть в Россию и там проиграет? Это «зрада» или «перемога»? Тут масса всяких вариантов, которые к футболу не имеют никакого отношения.

- Давайте коснемся тренеров национальных команд, Станислава Черчесова и Андрея Шевченко. Если не брать результат, который покажут команды, есть ли у них еще свежие идеи или в нынешнем своем амплуа они в любом случае не покажут ничего нового?

— Честно говоря, я очень спокойно и даже с некоторым скепсисом отношусь к тренерским способностям и возможностям и одного, и второго.

Шевченко — это такой мотиватор и флагман, обладатель «Золотого мяча» и других регалий, человек интересный, броский, современный. Кроме того, ему помогает работать целый тренерский штаб. С Черчесовым другая история. Благодаря выступлению сборной на чемпионате мира — 2018 он получил большой кредит доверия от всех на свете и может себе позволить фактически что угодно.

Но мы знаем, что в футболе от любви до ненависти один шаг. Если сборная Украины сыграет удачно, успешно и ярко, все будут говорить, что Шевченко — это, конечно же, не просто футболист-гений, а тренер-гений и, конечно же, его в «Милан» приглашают не случайно, а потому что он корифей. Стоит сыграть неудачно, все скажут, что они никакой не тренер и что за него работает штаб.

С Черчесовым ровно та же история. Сыграет Россия хорошо — вопросов нет, «Ты просто космос, Стас» и все такое прочее. Сыграет плохо, скажут: «Да кого ты понабирал», «Случайные люди в сборной» и так далее. Это обычное дело.

Мне кажется, оба тренера к этому готовы. Сам факт выступления на чемпионате Европы — это достаточный повод для того, чтобы терпеть конструктивную и неконструктивную критику.

- Вы лично как относитесь к расширению Евро до 24 команд?

— Мне это не очень нравится. Мне не очень нравится расширение УЕФА за счет случайных команд вроде Гибралтара или Косово. Я понимаю, что футбольные структуры ищут новые возможности, новые территории и новые вариации для воплощения в жизнь своих коммерческих идей. Но я человек достаточно консервативный, и элементы консерватизма в футболе мне тоже близки.

Понятно, что футбол должен развиваться, но очень и очень аккуратно. Если мы решимся на глобальные изменения, то тогда надо увеличивать ворота, отменять положение «вне игры», чтобы по десятку голов было за матч, чтобы были спонсоры. Это будет зрелищно, но это уже будет не футбол. Это будет уже другая история.

Точно так же я отношусь к различным расширениям. Все-таки на чемпионате Европы мне бы хотелось видеть «сливки футбольных сливок», самые лучшие команды, а не несколько сильных команд и кордебалет из случайных команд. Таково мое субъективное мнение, и если кто-то со мной не согласится, это будет нормально.