В настоящее время российский спорт, в частности футбол, загоняется под плинтус, и даже здесь коллективный Запад использует для прессинга Украину, считает бывший начальник пресс-службы ФК «Шахтер» журналист Руслан Мармазов

Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов Украина.ру.

В понедельник, 7 июня, стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил новую форму сборной Украины для участия в чемпионате Европы.

Днем ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил этот новый комплект: на футболках украинских футболистов будут нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также очертание территории Украины с Крымом в составе.

В МИД и Федеральном Собрании РФ раскритиковали форму, указав на попытку политической провокации и призвав УЕФА отреагировать.

- Руслан, на ваш взгляд, почему УЕФА одобрил новую форму украинской сборной?

— Рассуждения о том, что футбол вне политики и вообще спорт вне политики, — это для наивных людей, которые все еще верят в сказки. Как выглядит спорт вне политики, показывает жутчайший прессинг, который сейчас проводится в направлении российского спорта. В то же время существует такое явление, как футболка сборной Украины.

Казалось бы, мелочь, казалось бы, да и какая разница, в чем там играет одна из не самых сильных сборных мира? Но это, во-первых, еще один штрих в давлении на Россию, а во вторых, это, конечно, несомненный успех официальной украинской идеологической концепции, которая сегодня активно проталкивается, в том числе, как видим, и в масштабах европейских или мировых.

Уже давно никто не обращает внимания, что, например, на форме любой сборной Украины изображен трезубец, хотя еще какое-то время назад это было возмутительно. Теперь это совершенно легитимный для мировой общественности символ Украины. Вот так же потихоньку, подспудно вводятся и следующие вещи: раз — «Слава Украине!» на воротнике, идем дальше — «Героям слава!» — замечательно. Если буквально перевести все это на английский или любой другой язык, то а что здесь такого? Все нормально. Но этот символ наполнен совершенно конкретным содержанием, появился в совершенно конкретной исторической обстановке и ассоциируется с совершенно конкретными украинскими нацистами. Но теперь он нормально чувствует себя на футболках сборной Украины.

УЕФА утвердил форму сборной Украины с нацистской символикой и Крымом © Facebook Андрей Павелко

- Могла бы и российская сборная поместить на свою форму очертания РФ с Крымом?

— Почему-то я думаю, что УЕФА никогда в жизни не одобрил бы такое решение. Но сейчас, понимая, что это неоднозначная ситуация, что она вызывает раздражение у миллионов людей, понимая, что это ну никак не способствует нормализации ситуации, УЕФА утверждает эту украинскую футболку.

И давайте не будем забывать, что территория Крыма с точки зрения УЕФА — это чрезвычайная территория УЕФА. Это не та ситуация, которая в Донбассе, где в ДНР и ЛНР невозможны никакие соревнования под эгидой УЕФА. В Крыму возможны, но только внутрикрымские, с жестким запретом на участие в каких-либо российских соревнованиях. Этим УЕФА демонстрирует, что давайте разберемся, давайте поймем, что происходит, и не разрешает территории Крыма и крымскому футболу быть задействованными в российской футбольной жизни, но при этом абсолютно четко дает понять, что УЕФА на стороне Украины.

Разумеется, это неправильное, с моей точки зрения, решение УЕФА. Я не так мало в своей бывшей футбольной жизни контактировал с чиновниками УЕФА, правда, на уровне клубного футбола. И знаете, там любая деталь, связанная с формой, обсуждается дотошно, скрупулезно, чтобы не дай бог не вызывать каких-то ассоциаций, чтобы все было корректно, — все это четко обозначено в регламенте УЕФА. Но, оказывается, бывают случаи, когда можно пойти на некую уступку некой стране, в данном случае Украине.

С одной стороны, давайте еще раз подчеркнем, что это несомненный успех вот этих ребят из Киева, которые пытаются дразнить соседей, и в то же время мы видим, что в данном случае УЕФА как совершенно классический представитель коллективного Запада, для которого не существует нейтралитета, сколько бы они ни декларировали, совершенно конкретную позицию занимает.

Если теоретизировать, то может случиться так, вряд ли случится, но может, что сборная Украины на чемпионате Европы доиграет до той стадии, что окажется на матче в Санкт-Петербурге. И тогда возникает вопрос: как с этим быть? Совершенно провокационная футболка, лозунги… А вообще сборная Украины, может, тогда откажется от дальнейшего участия в чемпионате Европы и не поедет в Санкт-Петербург? Или УЕФА будет принимать серьезное решение и переносить матч из Санкт-Петербурга в другой город? Но тогда у меня вопрос: не слишком ли много чести для одного из участников УЕФА, где десятки стран?

«Пустая затея»: МИД РФ и Совфед отреагировали на новую форму сборной Украины по футболу © Facebook Андрей Павелко - Замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров сказал, что Российский футбольный союз может выразить протест УЕФА против политизации спорта Киевом. Чем это чревато?

— Протест выразить, конечно, можно, но только у меня большие сомнения, что кто-то на них будет обращать внимание. Мы видим, как коллективный Запад и его структуры самые разнообразные — хоть Олимпийский комитет, хоть УЕФА — реагируют на протесты России.

В данном случае, конечно, российский спорт загоняется под плинтус. Это унизительно, кошмарно и ужасно, и, как по мне, необходимы были бы более жесткие ответы, но почему-то сейчас это не модно.

- Что принципиально изменилось с 2018 года, когда член тренерского штаба сборной Хорватии Огнен Вукоевич лишился места в делегации на чемпионате мира из-за скандала с роликом, где он кричит «Слава Украине!»? Почему тогда у этого инцидента были последствия, а теперь УЕФА одобряет форму с этими лозунгами?

— Этот хорват играл в свое время на Украине и таким образом продемонстрировал свое отношение к России. В том случае это истолковали таким образом, что это некие провокационные действия на территории России и то, что могло вызвать беспорядки и еще какие-то вещи, которые для УЕФА — большая проблема.

Но с другой стороны, время идет — уже не 2018 год, уже 2021-й, и за это время многое изменилось вообще в обстановке политической и в спортивной. Россию как тогда прессовали, так и сейчас прессуют, а Украину используют как инструмент против России, в данном случае в футболе тоже.