Предложение президента США Джо Байдена о личной встрече с Владимиром Путиным было лишь уловкой для того, чтобы оправдать намерение США ввести новые санкции против России, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин

Политолог Мухин: идет прямая подготовка к вторжению в Донецк и Луганск — видео

На фоне информации о возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена в СМИ появились публикации о новых антироссийских санкциях со стороны США, которые могут быть направлены против суверенного российского долга, а также коснутся расширения запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами. Кроме того, Вашингтон может ввести ограничительные меры против приблизительно 12 российских граждан и 20 организаций, а также вышлет десять дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательств в выборы и кибератак через SolarWinds.

- Алексей Алексеевич, действительно ли американская сторона готова снижать градус напряжения между государствами?

— Снижать градус напряжения никто не собирается. Предложение о встрече явно было уловкой для того, чтобы США выглядели белыми и пушистыми, а Россия, если бы она начала реагировать на санкции, выглядела бы как обиженка или агрессивная страна.

США пытаются играть с Россией. На мой взгляд, это достаточно опасное занятие. Разозлить Россию им уже удалось. А вот что они будут делать с Россией, которая находится в состоянии мобилизации во всех смыслах этого слова — большой вопрос.

Наши западные партнеры сильно заигрались и в санкции, и в попытки третировать Россию по надуманным предлогам. Они заигрались в тот момент, когда сами стали создавать инциденты, в которых потом обвиняли Россию (отравление Скрипалей и якобы отравление Навального) и которые служили поводом для введения разнообразных санкций.

Это путь в геополитический ад.

- При каких обстоятельствах США и Запад будут готовы ввести по-настоящему удушающие санкции против российской экономики?

— Таких по-настоящему удушающих санкций не существует. Россия является частью мировой экономики, и любое введение незаконных санкций вне рамок Совбеза ООН является актом нечестной конкуренции. Это наносит серьезный репутационный и фактический ущерб мировой экономике, частью которой являются США, Китай и все остальные.

Любое подобное действие США будет иметь очень серьезные последствия. Многие страны на данном этапе пытаются перевести расчеты из доллара в национальные или какие-то другие валюты, поскольку США становятся токсичным и опасно агрессивным государством, которое страдает маниакальной депрессией.

- Сейчас высказывается мнение, что поскольку США отменили заход двух своих эсминцев в Черное море, то и напряжение в Донбассе тоже будет стихать. Согласны ли вы с такой оценкой и как вообще будет развиваться ситуация в регионе в ближайшее время?

— Нет, не согласен. Сама по себе отмена захода двух кораблей ничего не дает. Сначала объявили о заходе, потом отменили, но в итоге ничего не изменилось. Это такой monkey business (вредное и обманчивое поведение. — Ред.).

В ближайшее время ситуация в Донбассе будет очень напряженной, а потом «50 на 50». Либо будет военная эскалация (дураков на той стороне хватает), либо расслабление перед очередной эскалацией.

- У нас было интервью с одним из основателей ДНР Андреем Пургиным, который предложил республикам приостановить участие в ТКГ, поскольку на уровне «нормандского формата» с 2019 года не было принято никаких решений. Есть ли в этом смысл и пойдут ли на это Донецк с Луганском?

— Предпосылки для этого уже сложились. Все эти шесть лет Киев публично и непублично фактически отказывается исполнить «Минск-2». Поэтому предпосылки для выхода ЛДНР из «Минска-2» созданы, это может произойти в любой момент.

Но следует учитывать, что это единственный документ, который удерживает ЛДНР в составе Украины. Я так понимаю, что Украина решила потерять эти территории окончательно. Но это их решение. При чем здесь Россия или ЛДНР?

- Министр обороны Германии в разговоре с главой Пентагона заявила, что объемы транзита газа по «Северному потоку – 2» будут зависеть от поведения России. Насколько серьезно Запад может затруднить функционирование проекта после его реализации?

— Я глупые высказывания не комментирую. Они могут осложнить нам жизнь, но это просто глупость. И высказывание глупое, и если это будет реализовано — глупость.