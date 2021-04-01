Украинская тема уже набила оскомину всем участникам «нормандского формата», а участие в этих встречах президента Украины Владимира Зеленского не способствует продвижению ситуации, а, напротив, тормозит принятие решения, считает эксперт по Украине и Белоруссии Богдан Безпалько

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру.

- Богдан, вчера прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Как и сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, речь, в частности, шла о Донбассе. Как думаете, какое место украинская тема занимала в этих переговорах?

— Я думаю, что одно из центральных. Насколько я могу судить из сообщений, там обсуждалось не так много тем — это тема Донбасса и тема распространения «Спутника V» в Евросоюзе. Конечно, тематика Украины остается важной, хотя от нее все уже очень сильно устали.

И то, что не присутствовал президент Украины Владимир Зеленский в этой беседе, говорит о том, что участие Украины абсолютно ни на что не влияет, с одной стороны, а с другой стороны, очевидно, что ее влияние всегда сказывается негативно на процессе мирного урегулирования войны на Донбассе.

- Только по этой причине Зеленского не пригласили к участию?

— Я убежден, что по этой. Участие президента Зеленского абсолютно бесполезно — это очевидно.

— Насколько сегодня велика эта усталость от украинской тематики, в частности в Европе?

Что происходит с Украиной и кто виноват? Мнения экспертов © AP, Efrem Lukatsky

Для Германии, которая экономически заинтересована в реализации и завершении этого проекта, безусловно, проблема разрушений коммуникаций между Россией и Германией стоит очень остро, а основным поводом к этому является война на Донбассе.

- А почему вопрос «Северного потока – 2», судя по тем же сообщениям, не поднимался на переговорах?

— Я так понимаю, что он обсуждался и так достаточно интенсивно и теоретически он уже завершен в смысле обсуждения — все разрешения получены. И, соответственно, Россия, может, испытывает какие-то технические трудности, как и Германия, у которой два судна, которые ходили под польским флагом, были подвергнуты санкциям уже со стороны Польши.

Поэтому что обсуждать «Северный поток – 2»? Разрешения получены, и надо просто физически его завершить, и все. Пока он физически не завершен, остается опасность введения новых санкций или требований введения новых санкций со стороны Украины, Польши, США. Обострение войны на Донбассе, например, может послужить подобного рода поводом.

Поэтому я думаю, что он (вопрос СП-2. — Ред.) и не обсуждался, тем более что поводом к беседе в формате видеоконференции все-таки была эта усеченная нормандская встреча, главной темой которой является обсуждение войны на Донбассе.

- В одном из предыдущих интервью вы говорили, что Донбасс сегодня находится под угрозой, что там возможны какие-то провокации, чреватые даже гибелью мирных жителей и ополченцев. Повлияет ли как-то этот усеченный «нормандский формат» на ситуацию в регионе?

Как Путин, Меркель и Макрон обошлись без Зеленского © AP, Charles Platiau

- А если соберется не усеченный состав?

— Они уже собирались, и никакого результата от этих встреч не было. Украина не собирается исполнять Минские соглашения, начиная с их первых пунктов — прекращения огня. Мы это видим. Любое ответное действие со стороны России будет трактоваться как агрессия, и, соответственно, это будет поводом к наращиванию санкционной войны против нашей страны, в том числе в области строительства «Северного потока – 2».

- Один из авторов доктрины «Русский Донбасс» Сергей Баранов в интервью изданию Украина.ру перечислил несколько сценариев развития событий в случае наступления Украины на Донбасс, и наиболее вероятным он назвал развертывание жесткой войны с вхождением украинских войск в Донецк и Луганск, с большими потерями как со стороны ВСУ, так и со стороны ополченцев, которая закончится тем не менее примерно тем же, чем и началась, — возвратом к нынешней линии разграничения и соглашению типа «Минск-3». Как вы оцениваете вероятность подобного сценария?

— Знаете, я думаю, что сценариев развития событий очень много, но, если Украина пойдет в масштабное наступление и это будет очевидно для всего мира, прежде всего для Германии и Франции, Россия наверняка сможет нанести ответный удар и принудить Украину к миру. А что касается просто масштабного обострения по всей линии фронта, то, я думаю, будет просто обмен ударами с гибелью военнослужащих с обеих сторон и мирных жителей на Донбассе, но вряд ли это приведет к заключению новых договоренностей. Скорее, к очередному слабому витку медийной войны.

Но совершенно очевидно, что, пока нет каких-то масштабных движений, перемещений, наступлений с обеих сторон, трактовать это как агрессию со стороны России или Украины пока что полностью невозможно. Пока что можно только говорить о том, что Украина не соблюдает Минские соглашения в пунктах, касающихся отвода войск и прекращения огня.

При этом никто не вводит против нее санкции, никаких рычагов не включает: ни экономических, ни политических, ни медийных, ни санкционных. Уже давным-давно Германия и Франция могли обрушить массу санкций в отношении Украины — украинских силовиков, представителей политического класса. Можно было бы объявить персонами нон грата 500 высших чиновников украинских, хотя бы чисто символически запретить им въезд на территорию Евросоюза — это уже выражало бы отношение Германии и Франции к тому, что происходит на Украине. Но тем не менее ничего из этого не происходит.

Где и как Украина будет наступать в Донбассе? Версии экспертов © Facebook, Операція об'єднаних сил - А почему, раз Европа действительно так от этого устала?

— Потому что Европа, к сожалению, тоже несамостоятельна. Для Европы эта война невыгодна, европейским политикам хотелось бы, чтобы это все рассосалось как-то само по себе, но они не могут себе позволить выступать с санкциями против Украины, потому что это не устраивает одного из крупных международных игроков, который оказывает ключевое влияние на страны Европы в области их политического и какого-либо иного движения.

Почему Франция потребовала вернуть «Мистрали», если ей это невыгодно? Почему ряд немецких политиков выступает против завершения «Северного потока – 2», если это Германии тоже очень выгодно с экономической точки зрения? Почему это происходит? Очевидно, потому, что все эти страны находятся под сильным влиянием Соединенных Штатов Америки, потому что они от них зависят политически и экономически.

- Как думаете, давали ли США какие-то гарантии поддержки Украине в случае широкомасштабной войны?

— Нет, ну что вы! Гарантии можно давать только равновеликой по мощи и влиянию стране, а здесь можно отдавать только приказания. Помните знаменитую историю, когда представитель дипкорпуса заявил, что Украина не будет закупать российские вакцины? Что, давали какие-то гарантии поставок американских вакцин на Украину? Нет, просто сказали, что вот это нельзя, а это можно, но денег и гарантий никто не обещал.

Простите, но, например, были сведения относительно того, что американцы не предоставляли находящиеся у них на складе запасные 30 миллионов доз вакцины своим европейским союзникам, то есть это не Украина, это Германия, Франция, Бельгия и другие страны, просто потому что их приберегли для себя. А что уж говорить об Украине? Какие гарантии? Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Он им гарантий не дает и вообще с ними не договаривается.