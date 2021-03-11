Перед каждым заседанием Совбеза Украины в СМИ появляется огромное количество слухов, но далеко не всегда они оправдываются, отмечает украинский политолог Кость Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Виктора Медведчука и запрет деятельности политсил «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и «Партия Шария».

При этом ОПЗЖ является парламентской партией, Медведчук — одним из ее лидеров, а «Партия Шария» получила значительные фракции в ряде региональных представительных органов.

Возможны ли такие решения СНБО и насколько они могут быть юридически легитимны, директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко рассказал в интервью изданию Украина.ру.

— На самом деле, я думаю, слухи обсуждать не самое благодарное дело, потому что я слышал, что будут рассматриваться вопросы, связанные с обороноспособностью страны, с состоянием армии и с деятельностью российского бизнеса в Украине.

СНБО как «обходная технология» управления государством. Зеленский периода личной диктатуры © president.gov.ua

У нас накануне каждого заседания СНБО распускается огромное количество слухов. Перед предыдущим заседанием во всех средствах массовой информации говорили о том, что будет рассмотрен вопрос о введении санкций против [экс-президента Украины, депутата Петра] Порошенко. Но все прошло, а санкций нет. Так что посмотрим.