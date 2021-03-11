В четверг, 11 марта, в Киеве состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По данным украинских СМИ и различных источников, приближенных к Офису президента, на нем предполагается рассмотрение ряда важных вопросов, в частности, арест народного депутата Виктора Медведчука и запрет деятельности политсил «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и «Партия Шария».
При этом ОПЗЖ является парламентской партией, Медведчук — одним из ее лидеров, а «Партия Шария» получила значительные фракции в ряде региональных представительных органов.
Возможны ли такие решения СНБО и насколько они могут быть юридически легитимны, директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко рассказал в интервью изданию Украина.ру.
— На самом деле, я думаю, слухи обсуждать не самое благодарное дело, потому что я слышал, что будут рассматриваться вопросы, связанные с обороноспособностью страны, с состоянием армии и с деятельностью российского бизнеса в Украине.
Я, например, не слышал ни от одного источника, что будут рассматриваться подобного рода вопросы [об аресте и запрете деятельности]. Тем более что Совет национальной безопасности и обороны не компетентен запрещать ту или иную политическую силу и арестовывать того или иного человека. Это прерогатива прокуратуры. И мне сложно сказать, что будет рассматриваться на заседании Совета нацбезопасности и обороны.
У нас накануне каждого заседания СНБО распускается огромное количество слухов. Перед предыдущим заседанием во всех средствах массовой информации говорили о том, что будет рассмотрен вопрос о введении санкций против [экс-президента Украины, депутата Петра] Порошенко. Но все прошло, а санкций нет. Так что посмотрим.