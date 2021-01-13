Президент Белоруссии Александр Лукашенко – идеальный инструмент давления на Россию за российские же деньги, считает политолог, специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев

Об этом Суздальцев рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Андрей Иванович, как изменится внешняя политика США при администрации президента Джо Байдена?

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Трампа. Россия станет исключением: они будут нам мстить за провал 2016 года. У них есть версия, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года. Учитывая, что санкционное давление выглядит абсурдным, скорее всего удар будет нанесен по нашему окружению. То есть это Киргизия, Казахстан, Белоруссия и активизация игры с Украиной.

- Как именно американцы будут действовать на Украине?

— Украина находится под внешним контролем, но все равно противоречия между Киевом и Вашингтоном есть. Это борьба с коррупцией, как дальше быть с российской тематикой, участие США в «Крымской платформе». Эти вопросы не будут так просто решаться.

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis Зеленского отличаются от национальных интересов Украины, поэтому они будут поддерживать наступательные реваншистские планы Вашингтона.

- Как Байден разыграет белорусскую карту?

— Пока никак. Пока то, что сделано Европой, это максимум. Вот позиция Варшавы: пока Лукашенко в Минске, не будет интеграции с Россией, не будет Союзного государства, не будет российских баз на территории Белоруссии. Это Польша говорит…

Лукашенко — идеальный инструмент давления на Россию за российские же деньги. Мы сами оплачиваем своего врага. Американцев там нет. Они косвенно присутствуют через различные организации, гражданское общество.

Конец старой Америки. Ее консерваторы уже не способны самоорганизоваться © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Тихановской, но внутри страны американцев нет, пока не появится (посол Джули) Фишер. И Фишер скорее всего вручит дипломатические грамоты Лукашенко, потому что он выгоден. Вот в чем дело.

На днях он заявил, что собирается налаживать отношения с США. За наши деньги, за наши ресурсы… Поэтому Лукашенко для них не враг. Белорусская оппозиция ломает дурака, потому что Запад не будет выступать против Лукашенко. Единственная реальная угроза Лукашенко — это Россия.

Он никуда не уйдет, конституционной реформы, позволяющей ему спокойно уйти, нет.

Я не знаю, что надо сделать России, чтобы белорусы вновь полюбили Лукашенко. Отдать им города, порты, золотой запас России?

Утверждают, что 81% за Лукашенко проголосовал, а протесты идут полгода. А если бы проголосовало 50%, то что, была бы гражданская война? 81% — это вся страна.