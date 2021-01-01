Поэт и публицист Анна Ревякина в необычной беседе с Владимиром Соловьёвым о новогоднем меню, хоккее на задворках овощного магазина и о том, какие письма его дети пишут Деду Морозу

Маргарита Симоньян о том, как и когда оживают куклы © РИА Новости, Владимир Соловьёв является коренным москвичом. Его детские воспоминания о Новом годе, наверное, могут срезонировать с воспоминаниями очень многих людей его поколения. Блистательный путь в главные телеведущие страны начался для Владимира Соловьёва в когда-то спальном районе Москвы Фили, известном в истории тем, что именно там состоялся в 1812 году знаменитый совет в Филях, решивший судьбу Москвы. Именно там под чутким руководством знаменитой мамы Владимира Инны Соломоновны формировались традиции семьи Соловьёвых, которые сегодня телеведущий передаёт своим детям.

— Расскажите, как в детстве Вы относились к Новому году. Ставили ли ёлку в Вашей семье, какой она была?

— Новый год для меня всегда был самым любимым праздником. К нему начинали готовиться заранее. Покупали ёлку, приносили домой, ставили её в ведро с мокрым песком, обкладывали ватой. В итоге это должно было выглядеть так, словно ёлка стоит в сугробе. У нас дома были высокие потолки, три пятьдесят. Это был не то чтобы сталинский дом, но довоенной постройки, а потом его ещё пленные немцы достраивали. Это был дом на Филях, первый красивый дом. Так как потолки были высокими, ёлку тоже всегда покупали высокую. Владимир Соловьев: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

— Какие блюда были на новогоднем столе в Вашем доме?

— Бабушка великолепно готовила. Было много традиционных для новогоднего стола блюд: оливье, селёдка под шубой, заливная рыба, холодец. Стол ломился от яств — это было обязательное условие. Овощная тарелка, и такая и сякая тарелка, ещё было много выпечки, кулебяка обязательно. Конечно же, была курочка, ещё форшмак и куриные шейки фаршированные. Икра тоже была: и красная, и чёрная. Если денег было чуть больше, то из яйца вынимали желток и клали икру, если чуть меньше, то икру клали прямо на желток.

— Расскажите о зимних забавах Вашего детства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: Я до сих пор пестую веру в Деда Мороза © РИА Новости, Сергей Гунеев

— Верили ли Вы в Деда Мороза? Какие подарки ему заказывали? Какие получали?

— Я, наверное, не помню этого. Дед Мороз — это всегда часть традиции, поэтому я не помню такой детской веры. Я, скорее, никогда не заморачивался на эту тему. Как-то не было такой концепции — верить или не верить в Деда Мороза. Меня вообще всегда удивлял этот вопрос, почему надо верить в Деда Мороза, а не в Снегурочку, например. Они же вдвоём ходят. А все почему-то спрашивают, веришь ли ты в Деда Мороза, но при этом никто не спрашивает, а веришь ли ты в Снегурочку.

Соловьев предложил скинуться и купить Одессу © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

— А как Ваши дети относятся к празднику? Пишут ли письма Деду Морозу? Заказывают ли подарки?

— Мои дети обычно пишут письма Санта Рудольфовичу, и надо сказать, что Санта Рудольфович к этим письмам относится серьёзно. Мой сын Даня как-то раз написал замечательное письмо Деду Морозу. Оно было приблизительно такого содержания: "Дорогой дедушка Мороз, спасибо тебе большое, у меня всё хорошо, мне ничего не надо. Как твои дела?"

Интервью с Владимиром Соловьёвым — предпоследнее в серии новогодних интервью со знаменитостями. Многие россияне с трудом представляют себе вечер без Владимира Соловьёва на экране. Думаю, что многим людям достаточно легко представить себе Владимира мальчиком, который стоит на импровизированных воротах в зимнем дворе, ведь почти на таких же воротах он стоит ежедневно и сейчас, держит оборону, не как хоккеист-любитель уже, а как журналист и телеведущий.