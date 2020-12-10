Лукашенко не будет покидать страну и подавать в отставку, это очевидно. Зачистка наиболее активных протестующих и организаторов на территории Беларуси в период затишья наиболее вероятна. Правила игры сейчас задают белорусские силовики, считает белорусский политик из пророссийской партии "Союз" Владимир Груздев

- Владимир, с чем, по вашему мнению, связано появление 6 сценариев развития политической ситуации в Белоруссии, которые вынесло на обсуждение белорусского общества окружение Тихановской?



— Их появление можно связать с затуханием уличных протестов. Протестующие устали, берут паузу и уходят восстанавливать силы, до весны. Тихановская и так называемый Координационный совет пытаются дать протестующим новые смыслы борьбы, зарядить их на новые действия.

И мы чётко прослеживаем ключевое слово в её заявлении — это движение сопротивления. Продолжение борьбы они видят в невероятной партизанщине.



- Вы считаете эти сценарии реалистичными?



— На переговоры с ними Лукашенко идти не будет, он чётко дал это понять. Новые выборы до конституционной реформы крайне маловероятны, особенно президентские. После Всебелорусского собрания будет ясно, что предлагает власть, и можно будет прогнозировать будущее политической системы.

Точно Лукашенко не будет покидать страну и подавать в отставку, это очевидно. Зачистка наиболее активных протестующих и организаторов на территории Беларуси в период затишья наиболее вероятна. Правила игры сейчас задают белорусские силовики. Чрезвычайное и военное положение — это фантазии домохозяйки, как и массовая партизанщина.

Да, большинство недовольных никуда не денется, но их форма протеста будет заключаться в первую очередь в минимальном сотрудничестве со всем государственным (банками, производителями, школами и т.д.). Что касается привлечения финансирования, не нужно забывать, что в предыдущую пятилетку многовекторности помимо России инвестиции и кредиты привлекались со стороны Китая, Азербайджана, Израиля, Катара и стран арабского мира. Но о том, что правительство может привлечь финансирование из этих государств, домохозяйка, конечно, умалчивает, ей и её окружению выгоднее противопоставлять протестующих России.

По поводу затягивания времени здесь можно согласиться, т.к. время уже работает на власть. Что касается сценариев, связанных с дворцовым переворотом, либо захвата власти силовиками, то это наиболее близкий к реальности пункт. Силовики стали отдельной кастой, которые ведут свою игру и при необходимости могут перехватить управление, но сейчас их по большему счету всё устраивает.

По дворцовому перевороту — среди номенклатуры и даже действующих чиновников высшего звена нынешних и бывших давно сформирована команда западников-либералов, готовых перехватить власть, но сейчас продолжается их зачистка при помощи силового блока. Можно сказать, что западники-либералы среди номенклатурщиков обескровлены.



- Почему белорусская оппозиция на полном серьезе как один из вариантов развития событий ожидает вторжения российской армии?



— Мифы о том, что разгонами протестующих в первые дни протестов занимался именно российский ОМОН, появились на оппозиционных тг-каналах ещё 10 августа. Среди оппозиции достаточно много русофобов, и они используют любую возможность для того, чтобы оклеветать Российскую Федерацию и сделать из неё образ врага.

Зачастую используются грязные методы. Основной аргумент оппозиции заключался в том, что белорусы настолько уникальная нация, что белорус не может настолько жестоко поступать по отношению к белорусу, и 100% это приехали злые россияне, вероятнее всего, чеченцы и дагестанцы, и так жестко избили белорусов, а приказ отдавал лично Путин.

Кстати, российские либеральные СМИ также тиражировали этот миф. Примерно такая логика у них, поэтому эти же силы и распространяют мифы о том, что на поддержку Лукашенко придет российская армия.



- Что будет с Белоруссией в случае ухода Лукашенко? Например, гражданская война будет?



— Крупномасштабной гражданской войны не случится, но сейчас в наступление переходят сторонники Лукашенко при поддержке госСМИ и силовиков. Чем малочисленнее становятся протесты, тем больше поднимают головы те, кого оппозиционеры преследовали в первые дни протестов. Ответка довольно жёсткая. Поэтому, возможно, будет происходить больше стычек между двумя сторонами.

В большинстве случаев это будут словесные перепалки и небольшие физически стычки. В эти выходные часть оппозиционеров жаловались, что во время шествия из окон в них летели помимо картошки ещё и стеклянные бутылки.

Если Лукашенко уйдёт, то, на мой взгляд, у Беларуси три пути развития.

1. Интеграция с Российской Федерацией в форме Союзного государства.

2. Интеграция в каком-либо виде с Евросоюзом, НАТО и западный путь развития. Отчасти это может быть создание буферной зоны вместе с Украиной, либо вступление в Вышеградскую группу, либо участие в польском проекте Междуморья.

3. Это военный и политический нейтралитет. Выход из ОДКБ, ЕАЭС и построение славянской Швейцарии.

Путь развития зависит от того, какие силы возьмут власть.

- Что в Белоруссии думают по поводу борщевой инициативы Украины? Чего-нибудь аналогичного, только касающегося драников, не предвидится?



— В/на Украине всегда хватало креатива, как в политике, так и в жизни, а постоянная тяга заработать приводит к таким ситуациям, когда непонятно, то ли смеяться, то ли плакать. Борщ — это общеславянское блюдо, и глупо его делить, все его кушают, в том числе и белорусы.

Если украинцы всё-таки запатентуют борщ, тогда придётся патентовать и драники, но с обязательным роялти в государственный бюджет.